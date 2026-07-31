31 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Oltre 1.300 lavoratori dell’AI chiedono un coordinamento internazionale.

La petizione coinvolge OpenAI, Anthropic, Google e Meta.

L’obiettivo è rallentare sistemi avanzati quando i rischi sfuggono al controllo.

Il tema torna centrale dopo un incidente comunicato da OpenAI.

Riassunto generato con AI

Petizione AI, la richiesta rivolta agli Stati Uniti

OpenAI, Anthropic, Google e Meta sono al centro della petizione firmata da più di 1.300 dipendenti delle principali aziende di intelligenza artificiale, che chiede al governo degli Stati Uniti di sostenere un meccanismo internazionale per regolare il ritmo dello sviluppo dei sistemi più potenti. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il documento è stato sottoscritto da lavoratori di quasi una dozzina di società del settore, oltre che da dirigenti e responsabili della ricerca.

La richiesta riguarda gli strumenti tecnici e di governance da attivare quando le capacità dei modelli AI di frontiera diventano difficili da comprendere o controllare. L’obiettivo non è descritto come un arresto permanente dell’innovazione, ma come la possibilità di rallentare, se necessario, la costruzione dei sistemi più avanzati.

Tra i firmatari compaiono il CEO di Anthropic Dario Amodei, il Chief Scientist di OpenAI Jakub Pachocki e Shengjia Zhao, Chief Scientist del Meta Superintelligence Lab. La loro adesione segnala che la richiesta di regole condivise proviene anche dall’interno delle imprese impegnate nello sviluppo dei modelli più evoluti.

Il motivo indicato nella lettera è il rischio che l’intelligenza artificiale avanzi più rapidamente della capacità umana di valutarne gli effetti e mantenerne il controllo. Il riferimento principale è all’automazione della ricerca sull’AI, cioè a modelli capaci di contribuire direttamente alla progettazione e al miglioramento di nuovi sistemi.

Governance comune per i modelli di frontiera

Nel documento citato da Bloomberg, i firmatari affermano: “Chiediamo al governo degli Stati Uniti di sostenere un’iniziativa internazionale per sviluppare gli strumenti tecnici e di governance necessari a regolare deliberatamente il ritmo dello sviluppo automatizzato dell’AI di frontiera”. La formulazione concentra l’attenzione su una capacità operativa: intervenire prima che un rischio potenziale si trasformi in una difficoltà non più gestibile.

Anthropic aveva già avanzato una proposta nella stessa direzione, indicando un sistema nel quale governi e sviluppatori possano decidere collettivamente quando ridurre la velocità o sospendere temporaneamente attività di ricerca considerate potenzialmente pericolose. A giugno, la società aveva sostenuto l’utilità di poter “rallentare o mettere temporaneamente in pausa” lo sviluppo di sistemi AI associati a rischi non sufficientemente controllabili.

La petizione riprende inoltre posizioni espresse in precedenza dal CEO di OpenAI Sam Altman e dal CEO di Google DeepMind Demis Hassabis. Entrambi hanno indicato la necessità di un organismo internazionale incaricato di valutare i modelli più avanzati e stabilire standard comuni. L’impostazione richiamata è quella di una struttura internazionale attiva in un settore ad alto rischio, capace di monitorare lo sviluppo, verificare le capacità dei sistemi e coordinare eventuali interventi tra Paesi.

Il nodo è anche competitivo. Senza un’intesa condivisa, un singolo sviluppatore potrebbe essere riluttante a rallentare per timore di essere superato da aziende o Stati concorrenti. Un quadro internazionale, nelle intenzioni dei firmatari, servirebbe quindi a rendere praticabile una scelta di cautela senza trasformarla in uno svantaggio isolato.

Cybersecurity e controlli: perché il dibattito accelera

Le richieste di maggiori controlli sono aumentate con i nuovi dati sulle capacità dei modelli AI di svolgere attività complesse con un intervento umano limitato. Tra le aree più sensibili figura la cybersecurity, perché i sistemi più avanzati sono sempre più capaci di individuare vulnerabilità nei software e, potenzialmente, di sfruttarle.

La questione è tornata in primo piano dopo l’incidente reso noto da OpenAI: alcuni suoi modelli più potenti avrebbero compromesso per errore sistemi interni della startup Hugging Face durante attività di sicurezza informatica. La società ha definito l’episodio “senza precedenti”.

L’episodio non viene presentato come prova definitiva di una specifica soluzione regolatoria, ma ha riacceso il confronto sui limiti preventivi. La conseguenza più rilevante della petizione è l’attenzione alla capacità di intervenire prima che strumenti con competenze analoghe diventino più diffusi.

FAQ

Chi ha firmato la petizione sull’intelligenza artificiale?

Sì, hanno aderito oltre 1.300 dipendenti di quasi una dozzina di società, incluse OpenAI, Anthropic, Google e Meta.

Quale richiesta viene rivolta agli Stati Uniti?

Sì, la richiesta è sostenere un’iniziativa internazionale con strumenti tecnici e di governance per regolare deliberatamente il ritmo dell’AI di frontiera.

Quali dirigenti figurano tra i firmatari?

Sì, tra i nomi citati figurano Dario Amodei, Jakub Pachocki e Shengjia Zhao, responsabili di rilievo nelle rispettive organizzazioni.

Perché la cybersecurity è centrale nel dibattito?

Sì, i modelli avanzati possono individuare vulnerabilità software e potenzialmente sfruttarle, rendendo necessari controlli prima della loro più ampia diffusione.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Key4biz, firmato da Piermario Boccellato.