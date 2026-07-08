8 Luglio 2026

Home / INTERNET / AGCM vara linee guida sulle recensioni online con prova dell’esperienza reale

La notizia in sintesi

AGCM ha pubblicato linee guida contro le recensioni online false in Italia.

ha pubblicato linee guida contro le recensioni online false in Italia. Il focus è sulla prova dell’acquisto o dell’esperienza realmente avvenuta.

Le misure riguardano soprattutto turismo, ristorazione e professionisti che gestiscono recensioni.

La consultazione pubblica resta aperta fino al 15 luglio 2026.

(Riassunto generato con AI)

Le nuove regole sulle recensioni

AGCM, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha pubblicato nelle ultime ore uno schema di linee guida per rendere più affidabili le recensioni online in Italia. Il documento riguarda soprattutto PMI, ristorazione e turismo, due settori in cui giudizi e valutazioni influenzano in modo diretto prenotazioni, reputazione e incassi.

L’obiettivo è contrastare recensioni false, incentivate o scritte da chi non ha mai acquistato un prodotto o utilizzato un servizio. La consultazione pubblica è aperta fino al 15 luglio 2026 e serve a raccogliere osservazioni di imprese, associazioni e piattaforme prima della versione definitiva.

Il nodo centrale è uno: per recensire dovrebbe essere possibile dimostrare che l’esperienza sia avvenuta davvero, così da restituire credibilità a uno strumento che orienta in modo decisivo le scelte dei consumatori.

Prova d’acquisto, controlli e trasparenza

Le linee guida interpretano le disposizioni introdotte con la legge n. 34 dell’11 marzo 2026, già in vigore dal 7 aprile 2026 ma non ancora applicabile in assenza di indicazioni operative. Secondo AGCM, chi pubblica o gestisce recensioni deve adottare accorgimenti idonei a garantirne liceità e autenticità.

Tra gli strumenti indicati figurano la richiesta di un documento fiscale, come fattura o scontrino, l’invio di un link via email dopo la consegna del prodotto, l’uso di aree riservate per i clienti o di canali dedicati con conferma tramite codice QR o OTP. È inoltre previsto il tracciamento dell’autore tramite registrazione, link di conferma o indirizzo IP.

Un altro punto chiave riguarda la trasparenza: i consumatori devono poter leggere, nella stessa interfaccia delle recensioni, come vengono pubblicate, moderate, classificate e gestite, oltre ai criteri usati per definirle “verificate” o “autentiche”. Deve essere indicato anche il metodo di calcolo dei punteggi medi e l’eventuale incidenza di recensioni incentivate. Per gli operatori, il messaggio è duplice: difendersi meglio dagli abusi, ma senza manipolare i giudizi, ad esempio rimuovendo o nascondendo quelli negativi.

Effetti attesi per imprese e piattaforme

La portata del provvedimento va oltre la semplice moderazione dei commenti. Per ristoranti, hotel e operatori turistici significa introdurre procedure verificabili; per chi ospita recensioni di terzi, significa predisporre controlli capaci di individuare comportamenti anomali, come molte recensioni concentrate in poco tempo dallo stesso indirizzo IP.

Le piattaforme con maggiori risorse potranno spingersi verso sistemi più sofisticati, anche basati sull’AI, ma il principio resta identico per tutti: collegare il giudizio a un’esperienza reale. Se la consultazione confermerà questo impianto, il modello scelto dall’Antitrust potrebbe diventare un riferimento più ampio per la gestione delle opinioni dei consumatori online.

FAQ

Chi ha pubblicato le linee guida?

Sì, le ha pubblicate AGCM, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, come schema destinato alla consultazione pubblica.

Fino a quando dura la consultazione?

Sì, la consultazione pubblica resta aperta fino al 15 luglio 2026, termine indicato per inviare osservazioni sul testo.

Quali settori sono coinvolti?

Sì, le indicazioni riguardano soprattutto PMI di ristorazione e turismo, oltre ai professionisti che gestiscono recensioni per conto terzi.

Come si verifica una recensione autentica?

Sì, si può verificare con scontrino o fattura, link inviato via email, area riservata cliente, oppure conferma tramite codice QR o OTP.

Da quali fonti è stata verificata la notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: TecnoAndroid e punto-informatico.it.