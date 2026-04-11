Home / EVENTI / DAZN rafforza l’offerta: tutti gli eventi sportivi gratuiti in arrivo sulla piattaforma streaming

DAZN apre gli eventi sportivi gratis fino al 22 aprile 2026

DAZN, principale piattaforma di streaming sportivo in Italia, offre per alcuni giorni l’accesso gratuito a una selezione di eventi in diretta.

La promozione è valida fino al 22 aprile 2026 e riguarda utenti senza abbonamento attivo, in tutta Italia e nei Paesi in cui il servizio è disponibile.

Basta scaricare l’app, creare un account e accedere ai match inclusi nella finestra promozionale, senza inserire dati di pagamento.

La campagna arriva mentre DAZN sta ampliando la propria presenza anche su aerei e navi, con l’obiettivo di consolidare il ruolo di hub globale per lo sport in streaming e intercettare nuovi segmenti di pubblico interessati a calcio, basket e tennis.

In sintesi:

Accesso gratuito ad alcuni eventi DAZN fino al 22 aprile 2026 senza abbonamento attivo.

fino al 22 aprile 2026 senza abbonamento attivo. Basta registrarsi sull’app, senza carta di credito, per vedere gli eventi selezionati.

Calendario con calcio, Liga Endesa , Super League Basketball e Mexico City Open .

, e . Operazione di marketing per espandere la base utenti e la presenza internazionale.

Calendario degli eventi sportivi gratuiti su DAZN

La finestra promozionale di DAZN prevede una serie di appuntamenti in chiaro sulla piattaforma, con focus su basket europeo, calcio internazionale e tennis.

Gli eventi sono visibili in streaming tramite app o browser, dopo semplice registrazione, rimanendo però limitati alle partite indicate nel palinsesto gratuito.

Di seguito il calendario noto degli incontri aperti a tutti:

12 aprile 2026

12:30 – Liga Endesa : Malaga VS Valencia ;

: VS ; 15:00 – Super League Basketball : Surrey 89ers VS Newcastle Eagles ;

: VS ; 16:00 – Super League Basketball : Manchester Basketball VS Bristol Flyers ;

: VS ; 17:00 – Super League Basketball : Caledonia Gladiators VS Leicester Riders ;

: VS ; 17:00 – Super League Basketball : London Lions VS Sheffield Sharks ;

: VS ; 19:00 – Liga Endesa : CB Burgos VS Real Madrid ;

: VS ; 20:00 – Mexico City Open , settima giornata;

, settima giornata; 21:00 – Segunda División: Burgos VS Sporting Gijon.

17 aprile 2026

20:30 – Serie BKT : Sampdoria VS Monza ;

: VS ; 20:30 – Super League Basketball : Leicester Riders VS Manchester Basketball ;

: VS ; 20:30 – Super League Basketball : London Lions VS Cheshire Phoenix ;

: VS ; 20:30 – Super League Basketball : Newcastle Eagles VS Sheffield Sharks ;

: VS ; 20:30 – Super League Basketball: Surrey 89ers VS Caledonia Gladiators.

19 aprile 2026

16:00 – Super League Basketball : Bristol Flyers VS Surrey 89ers ;

: VS ; 16:00 – Super League Basketball : Manchester Basketball VS London Lions ;

: VS ; 17:00 – Super League Basketball : Sheffield Sharks VS Leicester Riders ;

: VS ; 18:30 – Super League Basketball : Cheshire Phoenix VS Caledonia Gladiators ;

: VS ; 19:00 – Liga Endesa : Real Madrid VS Tenerife ;

: VS ; 21:00 – Segunda División: Real Sociedad II VS Racing Santander.

Tutte le altre date citate nel palinsesto promozionale restano coperte da programmazione variabile, sempre all’interno della finestra gratuita che termina il 22 aprile 2026.

Al termine della promozione, gli eventi torneranno accessibili solo agli abbonati, secondo le condizioni standard dell’offerta commerciale DAZN.

Cosa significa questa promozione per utenti e mercato streaming

L’operazione gratuita di DAZN è una classica strategia di “sampling” digitale: permettere agli utenti di testare qualità del servizio, interfaccia e stabilità delle dirette senza rischi economici.

Per gli appassionati di sport rappresenta un’occasione concreta per valutare telecronache, copertura dei campionati e resa su smart TV, smartphone e tablet.

Per il mercato, la mossa conferma la crescente competizione tra piattaforme OTT sportive, obbligate a investire in promozioni aggressive per sostenere abbonamenti in un contesto di diritti sempre più costosi.

L’espansione di DAZN su aerei e navi segnala inoltre l’obiettivo di presidiare lo sport “in mobilità estrema”, trasformando le dirette in un servizio percepito come essenziale anche durante viaggi e trasferte.

FAQ

Fino a quando sono gratis gli eventi sportivi su DAZN?

Gli eventi inclusi nell’iniziativa promozionale restano gratuiti fino al 22 aprile 2026, data oltre la quale torneranno riservati esclusivamente agli abbonati paganti.

Serve inserire carta di credito per vedere DAZN gratis?

No, per accedere agli eventi gratuiti è sufficiente registrarsi all’app DAZN senza inserire dati di pagamento o attivare abbonamenti ricorrenti.

Quali partite di calcio posso vedere gratis su DAZN?

Sì, sono previsti match di Serie BKT e Segunda División, tra cui Sampdoria VS Monza e varie sfide del campionato spagnolo.

Posso vedere gli eventi DAZN gratis anche da smartphone?

Sì, basta installare l’app ufficiale DAZN su smartphone Android o iOS, registrarsi e accedere con le proprie credenziali all’interno della finestra promozionale.

Da quali fonti sono tratte le informazioni su questa promozione DAZN?

Le informazioni sono derivate da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.