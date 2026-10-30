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Techly lancia tre supporti TV da pavimento e una staffa da parete

Techly lancia tre supporti TV da pavimento e una staffa da parete

30 Ottobre 2026

30 Ottobre 2026/Home/PRODOTTI/Techly lancia tre supporti TV da pavimento e una staffa da parete

La notizia in sintesi

  • Techly amplia la gamma con quattro supporti per televisori, tra modelli da pavimento e una staffa a parete.
  • Due modelli integrano un mobile o cassetti, con finiture bianche e color legno chiaro.
  • Il supporto ad altezza regolabile e la staffa full-motion sono destinati a schermi da 32 a 75 pollici.
  • Per la compatibilità vanno controllati dimensioni, peso del televisore, standard VESA e misure di installazione.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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Techly aggiunge quattro prodotti alla propria gamma di staffe e supporti per TV e monitor: tre modelli da pavimento e una staffa orientabile da parete. Le novità riguardano televisori con diagonali comprese, a seconda del modello, tra 32 e 75 pollici. Le differenze principali sono nella presenza di un mobile integrato o di cassetti, nella possibilità di regolare l’altezza e nella modalità di fissaggio dello schermo.

L’ampliamento riguarda quindi due aspetti dell’installazione domestica: la collocazione del televisore e l’organizzazione dello spazio circostante. Due prodotti affiancano al sostegno dello schermo una componente di arredo; gli altri intervengono sulla posizione di visione, attraverso la regolazione in altezza oppure l’orientamento del pannello montato a muro.

I modelli con mobile e cassetti

Il primo è un supporto da pavimento con mobile integrato, destinato a televisori da 32 a 65 pollici. La struttura abbina il bianco a una finitura color legno chiaro. In questo caso il sostegno del televisore e il mobile fanno parte della stessa soluzione, anziché essere due elementi separati nella composizione dell’area TV.

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La seconda proposta è il modello da pavimento con cassetti, anch’esso nei colori bianco e legno chiaro. Cambia l’intervallo di diagonali previsto: questo supporto è destinato a schermi da 32 a 60 pollici. I cassetti aggiungono uno spazio in cui riporre accessori e piccoli oggetti nell’area occupata dal televisore.

I due modelli condividono dunque l’abbinamento cromatico, ma non coincidono né per configurazione né per dimensione massima dello schermo indicata. La distinzione riguarda soprattutto il tipo di organizzazione cercata: un mobile associato al supporto nel primo caso, una soluzione con vani a cassetto nel secondo.

Altezza regolabile oppure montaggio a parete

Il terzo prodotto è un supporto mobile da pavimento ad altezza regolabile, previsto per televisori da 32 a 75 pollici. La regolazione permette di modificare la quota dello schermo in base alla configurazione dell’ambiente e alle esigenze di visione. Rispetto ai due modelli con arredo integrato, la caratteristica centrale è quindi la possibilità di intervenire sul posizionamento verticale.

Per chi sceglie il fissaggio a muro, la novità è invece una staffa full-motion per TV LCD da 32 a 75 pollici. Il meccanismo consente di orientare il televisore, modificando l’angolo di visione. Pur condividendo con il supporto regolabile lo stesso intervallo di diagonali, questa proposta adotta una modalità di installazione diversa, con lo schermo sostenuto dalla parete.

La diagonale non basta per scegliere

Gli intervalli in pollici sono soltanto uno dei parametri da considerare. Prima dell’acquisto occorre verificare anche il peso del televisore, lo standard VESA e le misure richieste per l’installazione. Techly raccoglie questi aspetti in una guida alla compatibilità di staffe e supporti, dedicata ai controlli da effettuare nella scelta.

La decisione tra le quattro proposte passa così da due verifiche distinte: la compatibilità con il televisore e la funzione richiesta al supporto. Mobile e cassetti rispondono all’esigenza di organizzare l’area TV; altezza regolabile e orientamento a parete riguardano invece la posizione dello schermo. È su queste differenze, oltre che sulle dimensioni ammesse, che si articola l’ampliamento della gamma.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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