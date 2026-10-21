21 Ottobre 2026

/ Home/PRODOTTI/Blink apre i preordini delle telecamere Mini 4K+ e Pan-Tilt 2K+

La notizia in sintesi Blink Mini 4K+ e Mini Pan-Tilt 2K+ sono in preordine su Amazon.it dal 21 ottobre 2026.

Mini 4K+ introduce la risoluzione 4K nella gamma Blink e costa 79,99 euro.

Mini Pan-Tilt 2K+ offre movimento motorizzato e inseguimento automatico, con prezzi da 49,99 euro.

Le spedizioni partiranno il 27 ottobre. Il rilevamento di persone e veicoli richiede un abbonamento compatibile.

Blink introduce in Italia due telecamere per la sorveglianza domestica: Mini 4K+ e Mini Pan-Tilt 2K+, disponibili in preordine su Amazon.it dal 21 ottobre 2026, con spedizioni previste dal 27 ottobre. I due modelli rispondono a esigenze diverse: il primo porta la risoluzione 4K nella gamma del marchio, mentre il secondo permette di modificare l’inquadratura attraverso una testa motorizzata e di seguire automaticamente i movimenti.

I prezzi partono da 49,99 euro per la versione da interni della Pan-Tilt e arrivano a 79,99 euro per la Mini 4K+. Entrambe possono essere impiegate anche all’aperto, ma con dotazioni differenti da considerare al momento della scelta. Per tutte e due, inoltre, il rilevamento di persone e veicoli è subordinato alla sottoscrizione di un piano Blink compatibile.

Mini 4K+: risoluzione e collegamento dual-band

La Blink Mini 4K+ è la prima telecamera di sicurezza del marchio con risoluzione 4K. Il dispositivo ha un formato compatto e un campo visivo orizzontale di 115 gradi. La connettività è affidata al Wi-Fi 6 dual-band, mentre l’audio bidirezionale consente sia di ascoltare sia di parlare attraverso la telecamera.

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Il modello dispone di certificazione IP65 ed è destinato all’installazione in ambienti interni o esterni. Per utilizzarlo fuori casa è però necessario il Weather-Resistant Power Adaptor: la possibilità di collocarlo all’aperto va quindi distinta dalla dotazione richiesta per alimentarlo in quelle condizioni.

Tra le funzioni previste ci sono gli Smart Alerts con riconoscimento di persone e veicoli. Questa funzione non è inclusa nel solo acquisto del dispositivo, ma richiede un abbonamento Blink compatibile. Il prezzo della telecamera è di 79,99 euro; a chi intende sfruttare tali avvisi serve dunque anche un piano che li comprenda.

Mini Pan-Tilt 2K+: inquadratura mobile e auto-tracking

La Blink Mini Pan-Tilt 2K+ punta invece sulla mobilità dell’inquadratura. È il primo modello motorizzato Blink destinato sia agli interni sia agli esterni. Il meccanismo permette una rotazione orizzontale di 350 gradi e un’inclinazione di 115 gradi, per una copertura dichiarata di 360 gradi.

La funzione di auto-tracking permette alla telecamera di seguire il movimento, anziché mantenere l’immagine su un’unica porzione dell’ambiente. Gli impieghi indicati comprendono il passaggio di una persona e lo spostamento di un animale domestico in giardino. La dotazione include anche la visione notturna e l’audio bidirezionale.

Anche su questo modello il rilevamento di persone e veicoli è disponibile soltanto con un piano di abbonamento Blink compatibile. La funzione va distinta dal movimento motorizzato e dall’auto-tracking, presentati tra le caratteristiche della telecamera: il vincolo dell’abbonamento riguarda espressamente il riconoscimento delle due categorie.

Versioni, costi e installazione all’aperto

Per la Mini Pan-Tilt 2K+ sono previste due configurazioni: quella per interni costa 49,99 euro, mentre quella per esterni viene proposta a 54,99 euro. Quest’ultima comprende nella confezione una protezione resistente all’acqua, a differenza della Mini 4K+, per la quale l’impiego esterno richiede l’alimentatore dedicato.

La scelta tra i due dispositivi riguarda quindi soprattutto la risoluzione e la gestione dell’inquadratura, oltre al luogo di installazione. La Mini 4K+ introduce il formato 4K, mentre la Pan-Tilt 2K+ mette a disposizione rotazione, inclinazione e inseguimento automatico. Per entrambi i modelli l’avvio delle spedizioni è fissato al 27 ottobre, dopo la fase di preordine aperta su Amazon.it.