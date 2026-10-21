 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra
Blink apre i preordini delle telecamere Mini 4K+ e Pan-Tilt 2K+

Blink apre i preordini delle telecamere Mini 4K+ e Pan-Tilt 2K+

21 Ottobre 2026

21 Ottobre 2026/Home/PRODOTTI/Blink apre i preordini delle telecamere Mini 4K+ e Pan-Tilt 2K+

La notizia in sintesi

  • Blink Mini 4K+ e Mini Pan-Tilt 2K+ sono in preordine su Amazon.it dal 21 ottobre 2026.
  • Mini 4K+ introduce la risoluzione 4K nella gamma Blink e costa 79,99 euro.
  • Mini Pan-Tilt 2K+ offre movimento motorizzato e inseguimento automatico, con prezzi da 49,99 euro.
  • Le spedizioni partiranno il 27 ottobre. Il rilevamento di persone e veicoli richiede un abbonamento compatibile.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

Blink Videocamera Mini 4K+ (ultimo modello), videocamera di sicurezza interna con alimentazione plug-in, videocamera per animali, HDR, visione notturna, rilevazione di movimento, 1 unità

I dettagli contano. Guardali tutti in 4K: la Videocamera Mini 4K+ Blink è la nostra videocamera compatta con alimentazione plug-in, risoluzione video 4K, campo visivo di 115°, High Dynamic Range (HDR) e zoom avanzato 10x. · Installala ovunque – Posiziona o monta la videocamera in ambienti interni, oppure portala all’esterno con l’alimentatore Blink resistente alle intemperie (venduto separatamente). L’installazione richiede pochi minuti. · Connettività dual-band – Il wi-fi 6 con supporto dual-band garantisce una connessione più rapida alla rete di casa, soprattutto in abitazioni o appartamenti con molti dispositivi connessi.

Prezzo su Amazon79,99 €PrimeAcquista suAmazon
Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Blink introduce in Italia due telecamere per la sorveglianza domestica: Mini 4K+ e Mini Pan-Tilt 2K+, disponibili in preordine su Amazon.it dal 21 ottobre 2026, con spedizioni previste dal 27 ottobre. I due modelli rispondono a esigenze diverse: il primo porta la risoluzione 4K nella gamma del marchio, mentre il secondo permette di modificare l’inquadratura attraverso una testa motorizzata e di seguire automaticamente i movimenti.

I prezzi partono da 49,99 euro per la versione da interni della Pan-Tilt e arrivano a 79,99 euro per la Mini 4K+. Entrambe possono essere impiegate anche all’aperto, ma con dotazioni differenti da considerare al momento della scelta. Per tutte e due, inoltre, il rilevamento di persone e veicoli è subordinato alla sottoscrizione di un piano Blink compatibile.

Mini 4K+: risoluzione e collegamento dual-band

La Blink Mini 4K+ è la prima telecamera di sicurezza del marchio con risoluzione 4K. Il dispositivo ha un formato compatto e un campo visivo orizzontale di 115 gradi. La connettività è affidata al Wi-Fi 6 dual-band, mentre l’audio bidirezionale consente sia di ascoltare sia di parlare attraverso la telecamera.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram
Blink Mini 4K+

Il modello dispone di certificazione IP65 ed è destinato all’installazione in ambienti interni o esterni. Per utilizzarlo fuori casa è però necessario il Weather-Resistant Power Adaptor: la possibilità di collocarlo all’aperto va quindi distinta dalla dotazione richiesta per alimentarlo in quelle condizioni.

Tra le funzioni previste ci sono gli Smart Alerts con riconoscimento di persone e veicoli. Questa funzione non è inclusa nel solo acquisto del dispositivo, ma richiede un abbonamento Blink compatibile. Il prezzo della telecamera è di 79,99 euro; a chi intende sfruttare tali avvisi serve dunque anche un piano che li comprenda.

Mini Pan-Tilt 2K+: inquadratura mobile e auto-tracking

La Blink Mini Pan-Tilt 2K+ punta invece sulla mobilità dell’inquadratura. È il primo modello motorizzato Blink destinato sia agli interni sia agli esterni. Il meccanismo permette una rotazione orizzontale di 350 gradi e un’inclinazione di 115 gradi, per una copertura dichiarata di 360 gradi.

La funzione di auto-tracking permette alla telecamera di seguire il movimento, anziché mantenere l’immagine su un’unica porzione dell’ambiente. Gli impieghi indicati comprendono il passaggio di una persona e lo spostamento di un animale domestico in giardino. La dotazione include anche la visione notturna e l’audio bidirezionale.

Anche su questo modello il rilevamento di persone e veicoli è disponibile soltanto con un piano di abbonamento Blink compatibile. La funzione va distinta dal movimento motorizzato e dall’auto-tracking, presentati tra le caratteristiche della telecamera: il vincolo dell’abbonamento riguarda espressamente il riconoscimento delle due categorie.

Versioni, costi e installazione all’aperto

Per la Mini Pan-Tilt 2K+ sono previste due configurazioni: quella per interni costa 49,99 euro, mentre quella per esterni viene proposta a 54,99 euro. Quest’ultima comprende nella confezione una protezione resistente all’acqua, a differenza della Mini 4K+, per la quale l’impiego esterno richiede l’alimentatore dedicato.

La scelta tra i due dispositivi riguarda quindi soprattutto la risoluzione e la gestione dell’inquadratura, oltre al luogo di installazione. La Mini 4K+ introduce il formato 4K, mentre la Pan-Tilt 2K+ mette a disposizione rotazione, inclinazione e inseguimento automatico. Per entrambi i modelli l’avvio delle spedizioni è fissato al 27 ottobre, dopo la fase di preordine aperta su Amazon.it.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Tech e casaI migliori droni di agosto 2026Tech e casaLe migliori strisce LED di agosto 2026Tech e casaLe migliori Smart TV Android e Google TV di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
PRODOTTI
ARXivar integra l’IA nei workflow e potenzia fatturazione e firme
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 16 ott
#2
INTERNET
Miele propone i cappellacci ai porcini della chef Romina Baratta
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 20 ott
#3
INTERNET
Dyson lancia in Italia due robot per le pulizie da 549 euro
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 19 ott
#4
FINTECH
Banca Finnat Euramerica adotta Bloomberg per tesoreria e rischi
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 21 ott
#5
MOTORI
OMODA X debutta a Wuhu con un design geometrico e futuristico
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 19 ott
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.