15 Luglio 2026

Home / INTERNET / Samsung presenta Flex Titanium per ridurre la piega dei Galaxy Z Fold8

La notizia in sintesi

Samsung presenta Flex Titanium per i nuovi pieghevoli Galaxy.

presenta Flex Titanium per i nuovi pieghevoli Galaxy. La tecnologia debutterà su Galaxy Z Fold8 e Fold8 Ultra.

e Fold8 Ultra. Due componenti in titanio puntano a ridurre la piega visibile.

L’evento Unpacked è fissato il 22 luglio a Londra.

(Riassunto generato con AI)

Flex Titanium debutta sui nuovi Galaxy Z Fold8

Samsung ha svelato Flex Titanium, una tecnologia per display pieghevoli che debutterà il 22 luglio sui prossimi Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra, durante il Galaxy Unpacked di Londra. L’obiettivo dichiarato dal gruppo sudcoreano è rendere lo schermo più sottile, resistente e meno segnato dalla piega centrale, senza rinunciare alla flessibilità necessaria per l’apertura ripetuta.

L’annuncio arriva a una settimana dall’evento e sintetizza, secondo Samsung, l’esperienza maturata in sette generazioni di smartphone foldable. Il nuovo pannello integra due elementi a base di titanio sotto l’OLED: una pellicola in lega metallica e una piastra riprogettata, pensate per aumentare stabilità strutturale e qualità dell’accoppiamento con il display.

La scelta è rilevante perché la piega resta uno dei limiti più evidenti dei pieghevoli oggi in commercio. Samsung punta quindi su un miglioramento tecnico mirato, in un segmento dove spessore, affidabilità e resa visiva incidono direttamente sulla percezione del prodotto.

Come funziona la struttura del display

Il componente centrale di Flex Titanium è una pellicola in lega di titanio collocata sotto il pannello OLED. Samsung afferma che offre una rigidità meccanica venti volte superiore rispetto alla pellicola polimerica impiegata in precedenza, pur mantenendo uno spessore estremamente ridotto, pari a circa un terzo di quello di un capello umano medio.

Sotto la pellicola è collocata una piastra di titanio realizzata con un processo di lavorazione aggiornato. Questa soluzione dovrebbe consentire un contatto più saldo con il modulo display, migliorando la stabilità quando lo smartphone è aperto e preservando al tempo stesso la capacità di piegarsi nel tempo.

Samsung attribuisce alla nuova architettura anche consumi inferiori e immagini più vivide. L’azienda sostiene che il bilanciamento tra robustezza, elasticità e stabilità consenta una superficie più immersiva e una minore visibilità della linea di piega.

Ulteriori dettagli sono attesi nel corso del Galaxy Unpacked, dove dovrebbero essere presentati anche Galaxy Z Flip8, Galaxy Watch9 e Galaxy Watch Ultra2.

L’evento sarà trasmesso il 22 luglio da Londra; per l’Italia, secondo quanto riportato da punto-informatico.it, l’appuntamento è alle 15:00. Nell’analisi pubblicata da Cristiano Ghidotti, l’evoluzione viene letta come una risposta concreta alla richiesta degli utenti di rendere meno percepibile la piega sui grandi schermi pieghevoli.

Un segnale anche per il mercato dei foldable

Flex Titanium può avere un valore che supera la sola gamma Galaxy. Samsung Display è da tempo fornitore di Apple e The Verge rileva che la nuova soluzione potrebbe interessare anche il vociferato iPhone pieghevole atteso entro l’anno.

Il collegamento resta una possibilità, non una conferma commerciale. Tuttavia, la ricerca di un OLED senza piega visibile e l’uso del titanio mostrano come il display stia diventando il principale terreno di competizione nella prossima fase dei telefoni pieghevoli.

FAQ

Quando sarà presentato Galaxy Z Fold8?

Sì: Samsung presenterà i nuovi foldable durante Galaxy Unpacked del 22 luglio a Londra, con diretta prevista alle 15:00 in Italia.

Quali modelli useranno Flex Titanium?

Sì: la tecnologia Flex Titanium debutterà su Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra, secondo l’annuncio di Samsung.

Quanto è più rigida la pellicola in titanio?

Sì: Samsung indica una rigidità meccanica venti volte superiore rispetto alla precedente pellicola polimerica usata sotto il pannello OLED.

Flex Titanium elimina completamente la piega?

No: Samsung parla di una riduzione della visibilità della piega, non di una sua eliminazione completa dal display pieghevole.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì: il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: The Verge e punto-informatico.it.