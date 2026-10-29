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SGB Executive Lab riunisce imprese e istituzioni su IA e lavoro

SGB Executive Lab riunisce imprese e istituzioni su IA e lavoro

29 Ottobre 2026

29 Ottobre 2026/Home/EVENTI/SGB Executive Lab riunisce imprese e istituzioni su IA e lavoro

La notizia in sintesi

  • A Milano un incontro promosso da SGB Executive Lab sulle trasformazioni del lavoro e sulle sfide delle imprese.
  • Al confronto hanno partecipato Matteo Colaninno e Francesco Soro, con la moderazione di Angelino Alfano.
  • Intelligenza artificiale, costi e risposte delle istituzioni tra i temi affrontati durante il dibattito.
  • Colaninno ha richiamato la capacità delle imprese di resistere e svilupparsi di fronte ai cambiamenti dal 2020.

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Le conseguenze dell’intelligenza artificiale sul lavoro, le trasformazioni dell’economia e la capacità delle imprese di affrontarle sono state al centro di un incontro a Milano, presso InPlace Garden. Promosso da SGB Executive Lab, il confronto ha riunito Matteo Colaninno, presidente del Consiglio di amministrazione di Piaggio & C. S.p.A., e Francesco Soro, direttore generale dell’Economia del Ministero dell’Economia e delle Finanze. A moderare è stato Angelino Alfano, avvocato e partner BonelliErede.

Il dibattito ha accostato il punto di vista delle imprese a quello delle istituzioni, concentrandosi sulle risposte da dare ai cambiamenti dello scenario globale. Il tema non ha riguardato soltanto le prospettive di crescita del sistema produttivo: nella discussione hanno trovato spazio anche l’occupazione e l’inclusione, considerate insieme alle esigenze di competitività delle aziende.

SGB Executive Lab riunisce imprese e istituzioni su IA e lavoro

L’intelligenza artificiale e le risposte sul lavoro

Alfano ha posto l’intelligenza artificiale al centro della riflessione sulle trasformazioni in corso. Nel suo intervento, la tecnologia è stata indicata come una delle accelerazioni che stanno modificando il contesto economico e sociale, con conseguenze dirette sul lavoro. Da qui il richiamo alla necessità di affrontarne gli effetti con risposte concrete.

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“Viviamo un’epoca di cambiamento – ha evidenziato Angelino Alfano – Siamo in una stagione che non ha precedenti dal punto di vista storico, sociale ed economico. Abbiamo vissuto una serie di accelerazioni decisive, non ultima l’AI. L’intelligenza artificiale è senza dubbio la rivoluzione più impattante sul mondo del lavoro e su questo occorrono risposte concrete”.

Il riferimento all’AI ha collegato così la discussione sulle innovazioni a quella sulle condizioni in cui operano imprese e lavoratori. Nella lettura proposta dal moderatore, le trasformazioni tecnologiche fanno parte di un cambiamento più ampio, che investe contemporaneamente la dimensione storica, quella sociale e quella economica.

Le decisioni delle istituzioni e il tema dei costi

Soro ha affrontato lo stesso argomento dalla prospettiva delle istituzioni, richiamate alla responsabilità delle scelte. Il direttore generale dell’Economia del Ministero dell’Economia e delle Finanze le ha descritte come chiamate “quotidianamente a prendere decisioni”. Il suo intervento ha insistito sulla concretezza dell’intelligenza artificiale e sulla necessità di considerarne anche gli aspetti economici.

“L’AI – ha poi osservato – non è il metaverso, ma è un tema concreto che va affrontato seriamente da tutti i punti di vista, non ultimo quello dei costi”.

Il richiamo ai costi ha aggiunto un elemento alla riflessione sulle risposte al cambiamento. Accanto agli effetti sul lavoro indicati da Alfano, Soro ha portato l’attenzione sulle valutazioni che accompagnano le decisioni istituzionali. I due interventi hanno dunque affrontato l’AI sia come fattore di trasformazione sia come questione da esaminare nelle sue implicazioni concrete.

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La tenuta delle imprese dopo il 2020

Colaninno ha invece guardato al percorso delle imprese dal 2020 a oggi. Il presidente del Consiglio di amministrazione di Piaggio & C. S.p.A. ha richiamato la profondità degli sconvolgimenti attraversati dal sistema produttivo, sottolineando come le aziende abbiano mostrato, nella sua valutazione, non soltanto capacità di resistenza ma anche di sviluppo.

“Il sistema delle imprese ha retto e, in più, ha saputo svilupparsi”.

La riflessione sulla tenuta delle aziende ha completato il confronto sulle trasformazioni del lavoro. Il filo comune dell’incontro è stato il rapporto tra capacità di crescita e risposte ai cambiamenti: da una parte l’esperienza delle imprese di fronte agli sconvolgimenti già avvenuti, dall’altra le decisioni richieste alle istituzioni e le conseguenze delle nuove tecnologie su occupazione, competitività e inclusione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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