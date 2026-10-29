E.ON Drive Infrastructure Italy acquisisce SMATRICS EnBW Italia

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Wallbox 7,4 kw tipo 2 con app: Grazie all’app VDLPOWER, compatibile con i sistemi Android e iOS, è possibile pianificare il processo di ricarica. La stazione di ricarica a parete da 7,4 kW con app garantisce una connessione stabile anche in garage o in cantina. Grazie a questa app intelligente, è possibile controllare e monitorare facilmente il processo di ricarica in qualsiasi momento tramite smartphone: avvio/arresto, intensità di corrente, durata della ricarica e consumo energetico in tempo reale. In questo modo, avrete sempre il pieno controllo dei costi. · Massima flessibilità durante la ricarica: Questo caricatore a parete da 7,4 kW è dotato di un cavo di ricarica di tipo 2 extra lungo da 6 metri, che garantisce la massima libertà di movimento durante le ricariche quotidiane. Che si tratti di garage, vialetto o posto auto coperto, potrete ricaricare facilmente la vostra auto elettrica da diverse posizioni di parcheggio e, spesso, anche una seconda auto, senza dover spostare il veicolo. Meno limitazioni, più comodità: non dovrete più preoccuparvi del cavo di ricarica. · Corrente di ricarica regolabile e pianificazione intelligente della ricarica: Con Wallbox è possibile risparmiare fino al 50% sulla bolletta elettrica: la corrente di ricarica è regolabile in modo flessibile tra 6 e 32 A. Grazie alla funzione intelligente di ritardo della ricarica da 1 a 12 ore, la Wallbox ricaricherà automaticamente la vostra auto elettrica con una potenza di 7,4 kW durante le ore notturne, quando le tariffe elettriche sono più convenienti, o nelle fasce orarie di minor consumo. In questo modo potrete evitare le costose fasce orarie di picco, migliorare l’efficienza energetica e ridurre significativamente la vostra bolletta elettrica mensile.