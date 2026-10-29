29 Ottobre 2026/Home/MOTORI/E.ON Drive Infrastructure Italy acquisisce SMATRICS EnBW Italia
La notizia in sintesi
- E.ON Drive Infrastructure Italy acquisisce il 100% di SMATRICS EnBW Italia.
- L’operazione porta nella rete quattro hub già operativi e 64 punti di ricarica ad alta potenza.
- I siti si trovano a Brixen-Vahrn, Palmanova, Gruaro e Trezzo sull’Adda.
- La disponibilità di potenza dei siti consente futuri ampliamenti e possibili aggiornamenti tecnologici.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
VDLPOWEREU Wallbox 7,4 kW Tipo 2 con App, Colonnina Ricarica Auto Elettrica 6-32A 230V, 6m Wallbox Monofase con RCD Tipo A, IP67, Carichino Auto Elettrica per WiFi e Bluetooth, per EV/PHEV
Wallbox 7,4 kw tipo 2 con app: Grazie all’app VDLPOWER, compatibile con i sistemi Android e iOS, è possibile pianificare il processo di ricarica. La stazione di ricarica a parete da 7,4 kW con app garantisce una connessione stabile anche in garage o in cantina. Grazie a questa app intelligente, è possibile controllare e monitorare facilmente il processo di ricarica in qualsiasi momento tramite smartphone: avvio/arresto, intensità di corrente, durata della ricarica e consumo energetico in tempo reale. In questo modo, avrete sempre il pieno controllo dei costi. · Massima flessibilità durante la ricarica: Questo caricatore a parete da 7,4 kW è dotato di un cavo di ricarica di tipo 2 extra lungo da 6 metri, che garantisce la massima libertà di movimento durante le ricariche quotidiane. Che si tratti di garage, vialetto o posto auto coperto, potrete ricaricare facilmente la vostra auto elettrica da diverse posizioni di parcheggio e, spesso, anche una seconda auto, senza dover spostare il veicolo. Meno limitazioni, più comodità: non dovrete più preoccuparvi del cavo di ricarica. · Corrente di ricarica regolabile e pianificazione intelligente della ricarica: Con Wallbox è possibile risparmiare fino al 50% sulla bolletta elettrica: la corrente di ricarica è regolabile in modo flessibile tra 6 e 32 A. Grazie alla funzione intelligente di ritardo della ricarica da 1 a 12 ore, la Wallbox ricaricherà automaticamente la vostra auto elettrica con una potenza di 7,4 kW durante le ore notturne, quando le tariffe elettriche sono più convenienti, o nelle fasce orarie di minor consumo. In questo modo potrete evitare le costose fasce orarie di picco, migliorare l’efficienza energetica e ridurre significativamente la vostra bolletta elettrica mensile.
E.ON Drive Infrastructure Italy ha annunciato il 29 ottobre l’acquisizione dell’intero capitale di SMATRICS EnBW Italia, società che sviluppa e gestisce infrastrutture per la ricarica ad alta potenza dei veicoli elettrici. Con l’operazione entrano nella sua rete quattro hub già in funzione nel Nord Italia, per un totale di 64 punti di ricarica. Le strutture si trovano lungo direttrici utilizzate per gli spostamenti a lunga distanza, il trasporto merci e i collegamenti transfrontalieri.
La società acquirente, parte del Gruppo E.ON, realizza e gestisce infrastrutture pubbliche di ricarica. L’acquisizione amplia la sua presenza sui corridoi europei TEN-T Scandinavo-Mediterraneo e Mediterraneo: il perimetro dell’operazione riguarda dunque impianti esistenti, non soltanto progetti da sviluppare. Per chi viaggia in elettrico, la rilevanza dei siti è legata soprattutto alla loro collocazione lungo gli assi stradali che connettono il territorio italiano alla rete europea.
I quattro hub, dal Brennero all’area milanese
Il sito con il maggior numero di punti di ricarica tra quelli acquisiti è Brixen-Vahrn, in Alto Adige, lungo la direttrice del Brennero. Dispone di 20 punti Ultra-Fast. A Palmanova, in provincia di Udine, l’hub ne conta invece 12 ed è collocato lungo il corridoio Alpino-Adriatico.
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Gli altri due impianti hanno ciascuno 16 punti di ricarica Ultra-Fast. Quello di Gruaro, in provincia di Venezia, si trova tra le autostrade A28 e A4. Quello di Trezzo sull’Adda, nell’area milanese, è situato lungo l’A4 e serve anche gli spostamenti dell’area metropolitana. La distribuzione dei quattro siti concentra quindi l’ampliamento della rete tra Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Lombardia.
Il contributo dell’acquisizione non riguarda solo il numero delle postazioni. Secondo la società, i siti dispongono di una capacità elettrica che permette di sostenere la ricarica Ultra-Fast e offre margini per aumentare in futuro i punti disponibili o aggiornare le tecnologie. Si tratta di possibilità di sviluppo delle strutture, distinte dai 64 punti già compresi nell’operazione.
La crescita lungo i corridoi europei
Michele De Gaspari, Regional Director Southern Europe di E.ON Drive Infrastructure, ha collegato l’acquisizione all’espansione della rete sulle direttrici internazionali:
“L’acquisizione di SMATRICS EnBW Italia rappresenta un passo strategico nel percorso di crescita di E.ON Drive Infrastructure Italy. Integrando questi hub nel nostro network, rafforziamo la nostra presenza lungo i più importanti corridoi di traffico europei, ampliando ulteriormente una rete progettata per rendere la ricarica europea ad alta potenza sempre più accessibile e affidabile”
Per E.ON Drive Infrastructure, l’integrazione degli hub rientra nella strategia di sviluppo della ricarica pubblica europea, che comprende anche acquisizioni societarie. L’obiettivo dichiarato è sostenere sia i viaggi a lunga percorrenza sia le esigenze del trasporto commerciale, collegando le infrastrutture italiane a quelle presenti sulle altre direttrici europee.
L’azienda associa inoltre l’investimento agli obiettivi europei di elettrificazione del trasporto stradale e di connettività tra Paesi. In questo quadro, i quattro hub aggiungono capacità di ricarica in località attraversate da flussi di passeggeri e merci, affiancando alla copertura del traffico locale quella degli itinerari internazionali.
Lo sviluppo successivo indicato dalla società riguarda l’integrazione dei siti nella propria rete e la possibilità di ampliarli sfruttando la potenza elettrica disponibile. L’effetto immediato dell’acquisizione resta l’ingresso dei quattro impianti operativi nel portafoglio italiano; gli eventuali aumenti delle postazioni e gli aggiornamenti tecnologici costituiscono invece le prospettive future delle strutture.
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