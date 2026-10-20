20 Ottobre 2026

/ Home/INTERNET/Miele propone i cappellacci ai porcini della chef Romina Baratta

La notizia in sintesi Per il World Pasta Day del 25 ottobre, Miele propone una ricetta autunnale della chef Romina Baratta.

Gli appuntamenti delle Birthday Weeks proseguono fino al 24 ottobre, con partecipazione gratuita su iscrizione.

Gli incontri Chef’s Table sono previsti a Roma, Torino, Bolzano, Bologna e Padova.

La ricetta abbina cappellacci ripieni di porcini e ricotta a una fonduta di Parmigiano.

In vista del World Pasta Day del 25 ottobre, Miele affianca agli incontri dedicati alla pasta nei propri Experience Center una ricetta della chef Romina Baratta: cappellacci ai funghi con fonduta di Parmigiano. Gli appuntamenti delle Birthday Weeks proseguono fino al 24 ottobre e sono gratuiti, con iscrizione obbligatoria. La proposta culinaria è anche un’occasione per illustrare l’impiego dei piani a induzione e delle stoviglie con sensori di temperatura dell’azienda.

Il programma comprende incontri Chef’s Table a Roma, Torino, Bolzano, Bologna e Padova, dedicati a diverse preparazioni e interpretazioni della pasta. Le informazioni sugli appuntamenti e sulle modalità di partecipazione sono raccolte nel calendario delle Birthday Weeks. Il ciclo di eventi si conclude dunque prima della giornata dedicata alla pasta.

La proposta di Romina Baratta

La ricetta scelta da Baratta, chef Miele, parte da una sfoglia all’uovo e da un ripieno di porcini e ricotta. La preparazione viene associata all’uso del sistema KM 8000 con stoviglie M Sense; tra i modelli indicati dall’azienda figura il piano a induzione KM 8685 FL. Il piatto riunisce lavorazioni distinte: impasto, cottura dei funghi, formatura della pasta e preparazione della salsa.

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Per la sfoglia sono previsti 300 grammi di farina 00, sostituibile con semola di grano duro, tre uova intere e un pizzico di sale. La lavorazione dura circa 10-15 minuti; segue un riposo di circa 20 minuti a temperatura ambiente, con il panetto avvolto nella pellicola. L’impasto viene poi steso fino a uno spessore di circa 1-2 millimetri.

Il ripieno richiede 400 grammi di porcini freschi, 250 grammi di ricotta vaccina ben sgocciolata e 60 grammi di Parmigiano Reggiano grattugiato. Completano gli ingredienti uno spicchio d’aglio, due cucchiai di olio extravergine d’oliva, prezzemolo, sale, pepe nero e noce moscata.

I funghi, puliti e tagliati a piccoli cubetti, vengono saltati per 10 minuti nell’olio scaldato con l’aglio, usando la modalità Soffriggere II. Dopo l’aggiunta di sale, pepe e prezzemolo, l’aglio viene eliminato. I porcini devono raffreddarsi completamente prima di essere tritati e amalgamati con ricotta, Parmigiano e noce moscata.

Dalla chiusura dei cappellacci alla fonduta

La sfoglia viene divisa in quadrati di circa 6 centimetri per lato, ciascuno con una piccola porzione di ripieno al centro. La chiusura avviene prima a triangolo, facendo uscire l’aria e premendo i bordi, poi congiungendo le estremità attorno a un dito. I cappellacci vengono quindi sistemati su un vassoio leggermente infarinato.

Per la fonduta servono 300 millilitri di panna fresca liquida e 200 grammi di Parmigiano Reggiano stagionato 24 o 30 mesi, grattugiato finemente, oltre a noce moscata e pepe nero. La panna viene scaldata nella pentola M Sense in modalità “Sobbollire”; il formaggio è incorporato gradualmente con una frusta. La modalità “Riscaldare” serve poi a mantenere la salsa alla temperatura di servizio.

La ricetta prevede tre minuti di cottura dei cappellacci nell’acqua portata a bollore con la modalità “Cottura/Booster”. La pasta viene scolata e passata in padella con una noce di burro, quindi disposta sulla fonduta. La finitura può comprendere prezzemolo fresco, pepe o noce moscata.

Il controllo della temperatura e la superficie di cottura

Il sistema illustrato da Miele, produttore di elettrodomestici, abbina il piano a stoviglie dotate di un massimo di tre sensori. Secondo l’azienda, la regolazione automatica di temperatura e potenza punta a limitare bruciature e traboccamenti, riducendo gli interventi manuali. Le caratteristiche del modello KM 8685 FL comprendono una superficie flessibile sulla quale collocare le pentole senza posizioni prestabilite, entro l’area disponibile.

La superficie full surface può ospitare fino a sei stoviglie. Nella preparazione proposta, pentole e padelle vengono impiegate in fasi successive, dai porcini alla fonduta fino alla pasta. Gli incontri nei centri Miele affiancano così il tema gastronomico della ricorrenza alla dimostrazione delle funzioni degli apparecchi.