9 Ottobre 2026

/ Home/INTERNET/Revolut supera sei milioni di clienti: l’Italia resta quarto mercato

La notizia in sintesi Revolut supera sei milioni di clienti in Italia, un milione in più rispetto all’inizio del 2026.

Gli accrediti degli stipendi sono più che raddoppiati; i risparmi depositati superano 1,2 miliardi di euro.

Revolut Business conta oltre 62.000 aziende italiane, con una crescita annua del 36%.

L’offerta italiana si amplia con pagamenti F24, integrazione SEDA e conti deposito per le aziende.

Revolut ha superato sei milioni di clienti in Italia, aggiungendo un milione di utenti dall’inizio del 2026. Il dato, annunciato il 9 ottobre, mantiene il Paese al quarto posto tra i mercati della banca per numero di clienti. Alla crescita della base utenti si accompagna un aumento dell’utilizzo del conto per stipendi e risparmi, mentre l’offerta locale si estende ai pagamenti fiscali e alla gestione degli impegni finanziari ricorrenti.

Secondo i dati di Revolut, la penetrazione nel mercato italiano ha oltrepassato il 10%. Il traguardo dei cinque milioni di clienti era stato raggiunto all’inizio dell’anno: il nuovo risultato riguarda quindi l’espansione registrata nei mesi successivi, non un confronto su dodici mesi.

Più stipendi e risparmi sui conti

Gli indicatori sull’impiego dei servizi mostrano una crescita anche oltre le nuove aperture. Rispetto allo scorso anno, è più che raddoppiato il numero di clienti italiani che si fanno accreditare lo stipendio sul conto Revolut. I risparmi depositati hanno invece superato 1,2 miliardi di euro, arrivando a un valore quasi quattro volte maggiore rispetto a un anno prima.

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I due dati descrivono l’aumento delle somme custodite e dell’uso del conto per ricevere entrate ricorrenti. Non viene indicato il numero assoluto dei clienti che accreditano lo stipendio, ma il confronto annuale segnala un’espansione di questa modalità di utilizzo.

Nicola Vicino, General Manager di Revolut Bank UAB, Succursale Italiana, collega questi risultati all’obiettivo di acquisire un ruolo più ampio nei servizi bancari italiani:

“Raggiungere sei milioni di clienti in così poco tempo conferma la forte domanda di Revolut in Italia. Stiamo anche assistendo a una crescita eccezionale nel modo in cui i clienti utilizzano i nostri servizi, dall’accredito dello stipendio ai risparmi. Ma la nostra ambizione va ben oltre: vogliamo che Revolut diventi la prima banca in Italia e continueremo ad ampliare la nostra offerta locale per raggiungere questo obiettivo”

Nel 2026 sono stati aggiunti il pagamento delle imposte attraverso il modello F24 e l’integrazione SEDA. L’ampliamento dei servizi italiani è legato all’obiettivo dichiarato dalla banca di diventare il conto principale per una quota crescente dei propri clienti. Si tratta di una direzione di sviluppo, distinta dai risultati già raggiunti.

Le aziende italiane crescono del 36%

Il segmento delle imprese conta oltre 62.000 aziende clienti di Revolut Business in Italia, con un incremento del 36% su base annua. Per questa attività il Paese è il secondo mercato, dopo il Regno Unito, e nell’ultimo anno ha registrato più nuovi clienti di qualsiasi altro mercato dell’Unione Europea.

Le funzioni utilizzate dalle aziende comprendono pagamenti, cambio valuta, controllo delle spese e tesoreria. Anche nell’offerta Business è stato introdotto il pagamento degli F24; più recentemente sono arrivati i conti deposito aziendali. Per i nuovi clienti idonei è previsto un tasso annuo lordo promozionale del 3,5%, soggetto ai Termini e condizioni del conto deposito Business.

Per le caratteristiche dei depositi è disponibile il Foglio informativo sui depositi, mentre la documentazione sulle relative tutele è contenuta nel Documento informativo sull’assicurazione dei depositi. Sul versante dei pagamenti, il numero degli utenti di Revolut Pay è quasi quadruplicato rispetto all’anno precedente.

Ignacio Zunzunegui, Head of Growth per il Sud Europa di Revolut, attribuisce all’Italia un peso crescente nelle attività europee:

“L’Italia è diventata uno dei principali motori di crescita di Revolut in Europa, sia per i servizi dedicati ai privati che alle aziende”

Quanto ai programmi di sviluppo, Zunzunegui aggiunge:

“Il ritmo di crescita a cui stiamo assistendo ci conferma che nel mercato c’è ancora una forte richiesta dei nostri servizi. Continueremo a investire in Italia, ampliando i nostri prodotti, le partnership e le competenze locali per sostenere questa nuova fase di espansione”

I prossimi passi dell’espansione

La crescita delle attività rivolte alle imprese sarà seguita anche da Álvaro Alberdi, nominato recentemente Head of Business Growth per il Sud Europa e l’America Latina. Il suo incarico comprende acquisizione dei clienti, partnership e strategie di ingresso e sviluppo commerciale nei mercati della regione, Italia inclusa.

Per il mercato italiano, i programmi riguardano dunque sia l’aggiunta di servizi bancari locali per i privati sia l’espansione dell’offerta aziendale. Il passaggio perseguito da Revolut è aumentare l’utilizzo continuativo dei conti, affiancando alla crescita degli utenti una presenza più estesa nella gestione di stipendi, risparmi e operazioni delle imprese.