15 Luglio 2026

Home / MOTORI / Volkswagen ID.Cross, il suv elettrico compatto arriverà entro il 2027

La notizia in sintesi

Volkswagen presenta il SUV elettrico compatto ID.Cross .

presenta il SUV elettrico compatto . Debutto su strada previsto tra fine anno e inizio 2027.

Due batterie, fino a 436 chilometri di autonomia WLTP stimata.

Prezzo di partenza annunciato sotto i 30.000 euro.

Riassunto generato con AI

Volkswagen ID.Cross, il SUV elettrico compatto

Volkswagen ha svelato la nuova ID.Cross, il suo primo SUV compatto elettrico, destinato ad arrivare su strada tra la fine dell’anno e i primi mesi del 2027. Il modello, sviluppato sulla piattaforma elettrica MEB+, sarà proposto nei mercati europei come alternativa a zero emissioni nel segmento dei B-SUV, con un prezzo di partenza dichiarato inferiore a 30.000 euro e indicato in 28.000 euro per la Germania.

La vettura condivide la base tecnica con Skoda Epiq, Cupra Raval e Volkswagen ID.Polo. La strategia punta a rendere più accessibile l’elettrico compatto, combinando dimensioni urbane, autonomia fino a circa 436 chilometri nel ciclo WLTP e una configurazione a trazione anteriore.

Con 4,153 metri di lunghezza, 1,794 di larghezza e 1,581 di altezza, ID.Cross è poco più lunga della T-Cross, ma dispone di un passo di 2,601 metri. Il nuovo linguaggio stilistico Pure Positive cerca inoltre un collegamento più evidente con le tradizionali Volkswagen, superando le soluzioni estetiche più distintive delle prime elettriche della famiglia ID.

Interni pratici, batterie e assistenza alla guida

L’abitacolo della Volkswagen ID.Cross segna il ritorno di numerosi comandi fisici per climatizzazione e funzioni principali, accanto al Digital Cockpit da 10,25 pollici e al display centrale da 12,9 pollici. È prevista anche la modalità “Vista Retrò”, con una grafica della strumentazione ispirata alla prima generazione della Golf.

Lo spazio è uno degli elementi centrali del progetto: il bagagliaio dichiara 475 litri, 20 in più rispetto alla T-Cross, mentre sotto il cofano anteriore trova posto un vano da 22 litri pensato soprattutto per i cavi di ricarica. Gli allestimenti saranno Trend, Life e Style, con dotazioni che possono includere climatizzatore bizona, retrocamera, cruise control adattivo, fari Matrix LED IQ.Light, accesso keyless e impianto Harman Kardon da 425 watt.

La gamma prevede il motore APP290 da 116, 135 o 211 CV. La batteria LFP da 37 kWh netti offre un’autonomia stimata di circa 316 chilometri, mentre l’unità NMC da 52 kWh arriva a circa 436 chilometri; la ricarica DC raggiunge rispettivamente 90 e 105 kW.

Secondo le indicazioni diffuse, il passaggio dal 10 all’80% richiede circa 27 minuti con la batteria più piccola e 24 minuti con quella maggiore. La piattaforma MEB+ introduce inoltre la tecnologia cell-to-pack e la funzione Vehicle-to-Load, che può alimentare dispositivi esterni fino a 3,6 kW.

Sul fronte della sicurezza e dell’automazione, il Connected Travel Assist utilizza dati condivisi e può reagire a semafori e segnali di stop entro i limiti del sistema. Il telaio adotta sospensioni MacPherson anteriori, asse posteriore a ruote interconnesse e impianto frenante one-box con recupero dell’energia.

La sfida dell’elettrica sotto i 30.000 euro

La Volkswagen ID.Cross rappresenta un passaggio rilevante per il marchio: porta la piattaforma MEB+ e la trazione anteriore nel segmento dei SUV compatti, dove prezzo, autonomia e praticità incidono più delle prestazioni assolute. Il listino italiano completo non è stato ancora comunicato.

La scelta di batterie con chimiche differenti, comandi fisici e maggiore capacità di carico segnala l’obiettivo di ampliare il pubblico dell’elettrico. Resta da verificare, al lancio, come saranno configurati prezzi, dotazioni e disponibilità effettiva delle versioni.

FAQ

Quando arriverà Volkswagen ID.Cross?

Sì, l’arrivo su strada è previsto tra la fine dell’anno e i primi mesi del 2027.

Quanto costa la Volkswagen ID.Cross?

Sì, il prezzo di partenza annunciato è inferiore a 30.000 euro; in Germania è stato indicato a 28.000 euro.

Qual è l’autonomia massima dichiarata?

Sì, la versione con batteria da 52 kWh netti dichiara un’autonomia WLTP stimata di circa 436 chilometri.

Quanto è grande il bagagliaio?

Sì, il bagagliaio della Volkswagen ID.Cross ha una capacità dichiarata di 475 litri, più un vano anteriore da 22 litri.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Il Sole 24 ORE e Quattroruote.