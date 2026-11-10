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POCO X8s debutta con batteria da 6.330 mAh e zoom ottico 2,5x

POCO X8s debutta con batteria da 6.330 mAh e zoom ottico 2,5x

10 Novembre 2026

10 Novembre 2026/Home/MOBILE/POCO X8s debutta con batteria da 6.330 mAh e zoom ottico 2,5x

POCO X8s arriva in vendita il 10 novembre 2026 con un display da 6,35 pollici, una batteria da 6.330 mAh e una tripla fotocamera che comprende un teleobiettivo con zoom ottico 2,5x. Il nuovo smartphone punta su dimensioni contenute e una dotazione che include il processore Snapdragon 7 Gen 4. Il prezzo di lancio parte da 329,90 euro su mi.com, applicando un coupon da 100 euro: una condizione che rende diversa la spesa finale rispetto all’offerta prevista su Amazon.

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POCO X8s, Smartphone 8+256GB, Nero, Batteria 6330mAh, Flagship Display | 5G, Display Compatto da 6.35″ a 120Hz, Cornici Ultra-sottili, Snapdragon® 7 Gen 4, Tripla Fotocamera 50MP, 100W HyperCharge

【Design Compatto da 6.35″】Cornice in alluminio microcurva, retro in vetro e bordi simmetrici ultrasottili per uno stile premium e un comodo utilizzo con una mano · 【Batteria da 6330mAh con HyperCharge Fino a 100W】Batteria ad alta capacità per restare sempre connessi, ricarica rapida fino a 100W e ricarica inversa da 22,5W per altri dispositivi · 【Prestazioni Snapdragon 7 Gen 4】Processore octa-core a 4nm fino a 2,8GHz, con sistema di raffreddamento 3D IceLoop da 4497mm² per gaming e multitasking fluidi e temperature sotto controllo

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Le vendite iniziano alle 10:00, con due configurazioni di memoria e tre colori: Black, Blue e White. Le versioni disponibili abbinano 8 GB di RAM a 256 GB di spazio di archiviazione oppure 12 GB di RAM a 512 GB.

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Display da 6,35 pollici e scocca in alluminio

Il dispositivo misura 8,06 millimetri di spessore e pesa 186 grammi, secondo le rilevazioni interne di POCO. La struttura è in alluminio, con un profilo leggermente curvo, mentre il pannello posteriore è in vetro. Il modulo delle fotocamere riprende il colore della scocca; la versione Black adotta una finitura nero-argento.

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Lo schermo AMOLED utilizza un pannello M10 con risoluzione 1.5K. POCO dichiara una luminosità fino a 3.500 nit e cornici da 1,18 millimetri. La frequenza di aggiornamento adattiva varia da 1 a 120 Hz attraverso il sistema Adaptive refresh rate Pro, che modifica il funzionamento del display per bilanciare fluidità e consumo energetico.

Sono presenti tre certificazioni TÜV Rheinland relative alla protezione degli occhi. Per l’autenticazione, il telefono integra un lettore di impronte a ultrasuoni, progettato per funzionare anche quando le dita sono bagnate. Si tratta di caratteristiche dichiarate dal produttore, non di risultati di una prova indipendente del dispositivo.

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Tre fotocamere, con teleobiettivo da 50 megapixel

La fotocamera principale impiega un sensore Light Fusion 800 da 50 megapixel e la stabilizzazione ottica dell’immagine. Accanto a questa trovano posto un teleobiettivo da 50 megapixel con ingrandimento ottico 2,5x e un’ultra-grandangolare da 8 megapixel.

Il teleobiettivo introduce una possibilità di ripresa che, secondo POCO, non era ancora presente nella serie X Pro. La configurazione offre quindi tre opzioni distinte per l’inquadratura, dal campo più ampio dell’ultra-grandangolare alle riprese ravvicinate consentite dallo zoom ottico. La funzione Live Moment supporta inoltre video con risoluzione fino a 1080p.

Batteria da 6.330 mAh e ricarica inversa

La piattaforma hardware è affidata allo Snapdragon 7 Gen 4, affiancato dal sistema di raffreddamento POCO 3D IceLoop. Quest’ultimo è destinato alla gestione del calore durante le attività più impegnative; non sono indicati risultati numerici sulle prestazioni o sulle temperature raggiunte.

La batteria ha una capacità di 6.330 mAh e un contenuto di silicio dichiarato del 16%. Il telefono supporta la tecnologia 100W HyperCharge e la ricarica inversa cablata fino a 22,5 W, utilizzabile per alimentare altri dispositivi compatibili. Il valore di 100 W si riferisce alla potenza massima in uscita dell’alimentatore: la potenza effettiva può variare in funzione delle condizioni ambientali.

La dotazione comprende anche altoparlanti stereo e certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere. Non vengono forniti tempi di autonomia misurati nell’uso quotidiano né tempi necessari per completare una ricarica.

Prezzi: il coupon distingue l’offerta su mi.com

Sulla pagina di acquisto di mi.com, la versione da 8 GB e 256 GB passa dal prezzo consigliato di 529,90 euro a quello promozionale di 429,90 euro. Applicando il coupon da 100 euro, disponibile per tutti gli utenti, il totale scende a 329,90 euro.

Per il modello da 12 GB e 512 GB, il prezzo consigliato è di 629,90 euro: la promozione lo porta a 519,90 euro, mentre con il coupon si arriva a 419,90 euro. Sullo stesso canale sono previsti Mi Points raddoppiati e il pagamento in tre rate a tasso zero.

Su Amazon, invece, i prezzi di lancio sono di 429,90 euro per la configurazione da 8 GB e 256 GB e di 519,90 euro per quella da 12 GB e 512 GB. La differenza tra i due canali è dunque di 100 euro per entrambe le versioni, subordinata all’applicazione del coupon su mi.com.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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