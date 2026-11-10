10 Novembre 2026

/ Home/MOBILE/POCO X8s debutta con batteria da 6.330 mAh e zoom ottico 2,5x

POCO X8s arriva in vendita il 10 novembre 2026 con un display da 6,35 pollici, una batteria da 6.330 mAh e una tripla fotocamera che comprende un teleobiettivo con zoom ottico 2,5x. Il nuovo smartphone punta su dimensioni contenute e una dotazione che include il processore Snapdragon 7 Gen 4. Il prezzo di lancio parte da 329,90 euro su mi.com, applicando un coupon da 100 euro: una condizione che rende diversa la spesa finale rispetto all’offerta prevista su Amazon.

Le vendite iniziano alle 10:00, con due configurazioni di memoria e tre colori: Black, Blue e White. Le versioni disponibili abbinano 8 GB di RAM a 256 GB di spazio di archiviazione oppure 12 GB di RAM a 512 GB.

Display da 6,35 pollici e scocca in alluminio

Il dispositivo misura 8,06 millimetri di spessore e pesa 186 grammi, secondo le rilevazioni interne di POCO. La struttura è in alluminio, con un profilo leggermente curvo, mentre il pannello posteriore è in vetro. Il modulo delle fotocamere riprende il colore della scocca; la versione Black adotta una finitura nero-argento.

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Lo schermo AMOLED utilizza un pannello M10 con risoluzione 1.5K. POCO dichiara una luminosità fino a 3.500 nit e cornici da 1,18 millimetri. La frequenza di aggiornamento adattiva varia da 1 a 120 Hz attraverso il sistema Adaptive refresh rate Pro, che modifica il funzionamento del display per bilanciare fluidità e consumo energetico.

Sono presenti tre certificazioni TÜV Rheinland relative alla protezione degli occhi. Per l’autenticazione, il telefono integra un lettore di impronte a ultrasuoni, progettato per funzionare anche quando le dita sono bagnate. Si tratta di caratteristiche dichiarate dal produttore, non di risultati di una prova indipendente del dispositivo.

Tre fotocamere, con teleobiettivo da 50 megapixel

La fotocamera principale impiega un sensore Light Fusion 800 da 50 megapixel e la stabilizzazione ottica dell’immagine. Accanto a questa trovano posto un teleobiettivo da 50 megapixel con ingrandimento ottico 2,5x e un’ultra-grandangolare da 8 megapixel.

Il teleobiettivo introduce una possibilità di ripresa che, secondo POCO, non era ancora presente nella serie X Pro. La configurazione offre quindi tre opzioni distinte per l’inquadratura, dal campo più ampio dell’ultra-grandangolare alle riprese ravvicinate consentite dallo zoom ottico. La funzione Live Moment supporta inoltre video con risoluzione fino a 1080p.

Batteria da 6.330 mAh e ricarica inversa

La piattaforma hardware è affidata allo Snapdragon 7 Gen 4, affiancato dal sistema di raffreddamento POCO 3D IceLoop. Quest’ultimo è destinato alla gestione del calore durante le attività più impegnative; non sono indicati risultati numerici sulle prestazioni o sulle temperature raggiunte.

La batteria ha una capacità di 6.330 mAh e un contenuto di silicio dichiarato del 16%. Il telefono supporta la tecnologia 100W HyperCharge e la ricarica inversa cablata fino a 22,5 W, utilizzabile per alimentare altri dispositivi compatibili. Il valore di 100 W si riferisce alla potenza massima in uscita dell’alimentatore: la potenza effettiva può variare in funzione delle condizioni ambientali.

La dotazione comprende anche altoparlanti stereo e certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere. Non vengono forniti tempi di autonomia misurati nell’uso quotidiano né tempi necessari per completare una ricarica.

Prezzi: il coupon distingue l’offerta su mi.com

Sulla pagina di acquisto di mi.com, la versione da 8 GB e 256 GB passa dal prezzo consigliato di 529,90 euro a quello promozionale di 429,90 euro. Applicando il coupon da 100 euro, disponibile per tutti gli utenti, il totale scende a 329,90 euro.

Per il modello da 12 GB e 512 GB, il prezzo consigliato è di 629,90 euro: la promozione lo porta a 519,90 euro, mentre con il coupon si arriva a 419,90 euro. Sullo stesso canale sono previsti Mi Points raddoppiati e il pagamento in tre rate a tasso zero.

Su Amazon, invece, i prezzi di lancio sono di 429,90 euro per la configurazione da 8 GB e 256 GB e di 519,90 euro per quella da 12 GB e 512 GB. La differenza tra i due canali è dunque di 100 euro per entrambe le versioni, subordinata all’applicazione del coupon su mi.com.