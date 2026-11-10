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Giorgio Tomassetti: la priorità è usare meglio l’energia già prodotta

Giorgio Tomassetti: la priorità è usare meglio l’energia già prodotta

10 Novembre 2026

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Regole più severe contro le pratiche che fanno salire i prezzi dell’elettricità e, dal 2027, un rimborso temporaneo per le centrali a gas: sono le misure del DL Bollette bis approvato dal Consiglio dei ministri sulle quali interviene Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy Italia. Il giudizio è favorevole all’obiettivo di ridurre i costi per le famiglie, ma critico sull’entità dei risparmi attesi rispetto al costo del provvedimento. Per Tomassetti, la priorità dovrebbe essere utilizzare meglio l’energia già prodotta.

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Le misure sui prezzi e sulle centrali a gas

Il decreto affida ad Arera il compito di rendere più stringenti le regole contro gli operatori che limitano la capacità produttiva disponibile per spingere al rialzo i prezzi. L’intervento riguarda quindi i comportamenti che incidono sull’offerta di energia e, attraverso questa, sul prezzo. È un piano distinto da quello del sostegno previsto per gli impianti alimentati a gas, anch’esso contenuto nel provvedimento.

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Per queste centrali, dal 2027 è prevista l’introduzione di un rimborso a carattere temporaneo. Il meccanismo comprende un tetto destinato a contenere gli oneri per i consumatori e ad accompagnare un ritorno graduale ai prezzi di mercato. La temporaneità del rimborso e il limite ai costi sono dunque due elementi della misura: il sostegno agli impianti non viene descritto come permanente, mentre la tutela dei consumatori passa attraverso un vincolo alla spesa.

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Il giudizio di Tomassetti sui risparmi

La posizione dell’amministratore delegato distingue l’obiettivo del Governo dalla valutazione degli strumenti scelti. Tomassetti riconosce l’avvio di un percorso per trasferire alle famiglie i benefici delle fonti rinnovabili, ma considera ancora contenuti i risparmi previsti se confrontati con i costi dell’intervento. Nella stessa dichiarazione precisa che Octopus non dispone di centrali a gas in Italia.

“Ogni intervento che aiuta a ridurre il costo dell’energia è benvenuto. Apprezziamo che il Governo abbia avviato un percorso per far arrivare alle famiglie i benefici delle rinnovabili, anche se i risparmi previsti sono ancora modesti rispetto ai costi del provvedimento, che Octopus non sostiene direttamente, non avendo centrali a gas in Italia. Per ottenere risultati più significativi dobbiamo sfruttare meglio l’energia che già produciamo, invece di concentrarci sul prezzo del gas, che dipende dai mercati internazionali.”

Il confronto tra spesa e benefici è quindi il centro della critica. Non si tratta di una bocciatura dell’intento di abbassare le bollette, ma di una richiesta di risultati più consistenti. La valutazione espressa da Tomassetti resta qualitativa: non indica un importo dei risparmi per le famiglie né quantifica la distanza tra questi e gli oneri del provvedimento.

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La richiesta di utilizzare meglio l’energia prodotta

L’alternativa indicata dal CEO riguarda il modo in cui viene utilizzata l’energia già disponibile. Il richiamo alle rinnovabili si lega alla richiesta di farne arrivare i benefici ai consumatori, senza concentrare l’azione sul solo prezzo del gas. Quest’ultimo, osserva Tomassetti, dipende dai mercati internazionali: è su questa differenza che costruisce la propria indicazione di priorità.

Per le disposizioni descritte, i passaggi successivi riguardano la definizione delle regole affidate ad Arera e l’avvio del rimborso nel 2027. Il criterio proposto da Tomassetti per valutarne l’efficacia è il beneficio effettivo per le famiglie rispetto ai costi sostenuti, insieme alla capacità di utilizzare meglio la produzione energetica esistente.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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