10 Novembre 2026

/ Home/INTERNET/Artemis II Aër, la maschera viso con 280 LED e batteria integrata

Artemis II Aër è una maschera a LED per uso domestico che combina luce rossa, blu e vicino infrarosso in cinque modalità. Il modello RB-061 integra batteria e comandi nella struttura in silicone, senza un’unità di controllo esterna collegata via cavo. Le sedute durano dieci minuti e terminano con lo spegnimento automatico: il dispositivo è pensato per inserire i trattamenti luminosi nella routine di cura della pelle.

Le applicazioni indicate dal produttore riguardano l’aspetto delle rughe del viso, l’acne infiammatoria lieve o moderata e il riscaldamento superficiale. Si tratta di impieghi distinti, associati a lunghezze d’onda differenti, che non vanno letti come effetti equivalenti di ogni programma disponibile.

La struttura ospita complessivamente 280 LED a più lunghezze d’onda. La distribuzione delle sorgenti luminose e la sagomatura della maschera sono progettate per estendere il trattamento al viso, compresa la zona della mandibola.

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Tre lunghezze d’onda, con funzioni diverse

La luce rossa utilizza una lunghezza d’onda di 620 nanometri. Secondo le indicazioni del produttore, è destinata a ridurre la visibilità delle rughe sull’intero volto. Il risultato descritto riguarda dunque il loro aspetto, non la loro eliminazione.

La luce blu opera invece a 465 nanometri ed è indicata per il trattamento dell’acne infiammatoria da lieve a moderata. Nella descrizione del dispositivo, questa componente è associata ai programmi rivolti alla pelle soggetta a imperfezioni.

Il vicino infrarosso impiega una lunghezza d’onda di 850 nanometri. La funzione dichiarata è produrre un riscaldamento locale, con sollievo temporaneo dalla rigidità muscolare e aumento della circolazione sanguigna nella zona interessata.

Per questa modalità, quindi, il beneficio descritto è diverso da quello attribuito alla luce rossa o blu: al centro ci sono il calore superficiale e i suoi effetti temporanei, anziché un intervento specifico sull’aspetto delle rughe o sull’acne.

Come si articolano i cinque programmi

La maschera permette di utilizzare ciascuna delle tre componenti luminose singolarmente oppure di selezionare due combinazioni: rosso con vicino infrarosso e rosso con blu. Le cinque modalità derivano da queste possibilità, non da cinque colori distinti.

L’abbinamento tra rosso e vicino infrarosso viene proposto per migliorare l’aspetto complessivo del volto. Quello tra rosso e blu è rivolto invece alla pelle incline all’acne, riunendo nello stesso programma le due emissioni.

Tra le impostazioni singole, il rosso è associato alla visibilità di linee sottili e rughe, mentre il blu è destinato alla pelle con imperfezioni. Il vicino infrarosso utilizzato da solo viene presentato come una modalità riscaldante.

La scelta del programma modifica quindi il tipo di emissione utilizzata. Il timer resta una caratteristica comune del dispositivo: lo spegnimento automatico interviene dopo dieci minuti, delimitando la durata della seduta.

Silicone sagomato e controllo integrato

Il corpo della maschera è realizzato in silicone morbido, modellato tridimensionalmente per seguire i contorni del viso. Le cinghie regolabili consentono di adattarne il fissaggio alla testa, mentre il materiale viene descritto dal produttore come semplice da pulire.

La copertura della zona mandibolare è uno degli elementi evidenziati nel progetto. La forma della maschera affianca così la disposizione dei LED nel determinare quali aree del volto vengono raggiunte dalla luce durante l’utilizzo.

L’unità di comando è incorporata nella maschera. Questa configurazione elimina la necessità di tenere collegato un controller esterno durante il trattamento e permette l’impiego senza fili, sfruttando la batteria interna.

L’assenza del cavo riguarda la fase d’uso: per ripristinare la carica è previsto un collegamento USB-C. Nella confezione è incluso il relativo cavo, insieme alla maschera in silicone e a una custodia per riporla.

Autonomia e dati di alimentazione

La batteria ha una capacità dichiarata di 2.000 mAh, pari a 7,4 Wh, e una tensione di 3,7 volt. Il produttore indica un’autonomia operativa di due ore e un tempo di ricarica di quattro ore.

L’ingresso di alimentazione richiesto è di 5 volt in corrente continua e 1 ampere. Sono dati da distinguere dalla durata del singolo trattamento: le due ore si riferiscono all’autonomia dichiarata, mentre ogni seduta è regolata dal timer di dieci minuti.

L’utilizzo viene collocato dal produttore all’interno di una routine regolare di cura della pelle. La descrizione associa la continuità d’impiego agli obiettivi estetici indicati, ma non specifica un calendario delle sedute né un intervallo entro cui attendersi risultati visibili.

Non sono indicati neppure prezzo e disponibilità commerciale. Le informazioni presentate permettono dunque di ricostruire configurazione, modalità luminose e caratteristiche di alimentazione, senza definire tempi o condizioni di acquisto.

Artemis II Aër concentra in un unico dispositivo tre emissioni luminose e cinque programmi, con sedute temporizzate e funzionamento a batteria. Per comprenderne la proposta, la distinzione principale resta quella tra le finalità dichiarate delle diverse luci: aspetto delle rughe, acne infiammatoria e riscaldamento locale sono applicazioni separate, anche quando alcune emissioni vengono combinate.