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Philips presenta due monitor curvi QHD a 144 Hz da 149 euro

Philips presenta due monitor curvi QHD a 144 Hz da 149 euro

21 Ottobre 2026

21 Ottobre 2026/Home/INTERNET/Philips presenta due monitor curvi QHD a 144 Hz da 149 euro

La notizia in sintesi

  • Philips presenta due monitor curvi QHD da 27 e 31,5 pollici, destinati a lavoro e intrattenimento.
  • Entrambi hanno pannelli VA, curvatura 1500R, frequenza di aggiornamento di 144 Hz e tecnologia Adaptive-Sync.
  • La dotazione comprende ingressi HDMI e DisplayPort, altoparlanti integrati e compatibilità con supporti VESA.
  • Disponibilità da fine novembre: prezzi consigliati di 149 euro per il 27E3C2500 e 189 euro per il 32E3C2500.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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Due monitor curvi con risoluzione QHD e frequenza di aggiornamento di 144 Hz arrivano nella gamma Philips Monitors: il 27E3C2500 da 27 pollici e il 32E3C2500 da 31,5 pollici. Presentati il 21 ottobre 2026, saranno acquistabili da fine novembre, rispettivamente a un prezzo consigliato di 149 e 189 euro. Sono destinati a chi usa un unico schermo per attività d’ufficio, film e gioco occasionale, con una dotazione che comprende audio integrato e collegamenti HDMI e DisplayPort.

Due dimensioni, stessa risoluzione

La differenza principale tra i nuovi modelli riguarda la diagonale. Il Philips 27E3C2500 adotta il formato da 27 pollici, mentre il Philips 32E3C2500 porta la superficie di visualizzazione a 31,5 pollici. La scelta tra i due riguarda quindi soprattutto le dimensioni dello schermo e lo spazio disponibile sulla scrivania, senza differenze nella risoluzione dichiarata o nella frequenza di aggiornamento.

Entrambi utilizzano un pannello VA con curvatura 1500R e risoluzione di 2560 × 1440 pixel. Rispetto al Full HD, il QHD offre un livello di dettaglio superiore e consente di lavorare con documenti e applicazioni affiancati. La configurazione curva è comune ai due formati, sia per l’impiego con contenuti multimediali sia per le sessioni di gioco.

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È previsto anche il supporto HDR10, utilizzabile con contenuti compatibili. Alla gestione dell’immagine si aggiunge SmartContrast, la funzione Philips che interviene sulla retroilluminazione in base al contenuto visualizzato per regolare il contrasto.

144 Hz e sincronizzazione delle immagini

La frequenza di aggiornamento raggiunge i 144 Hz su entrambi i modelli. È una caratteristica che interessa non soltanto il gioco, ma anche lo scorrimento di pagine e i movimenti nell’interfaccia, più fluidi rispetto a quelli di uno schermo a 60 Hz.

Per il gaming è presente Adaptive-Sync: con una sorgente grafica compatibile, la tecnologia sincronizza l’aggiornamento del monitor con il segnale ricevuto, contribuendo a limitare il tearing e gli scatti. Philips dichiara inoltre un tempo di risposta MPRT di 0,5 ms per entrambi gli schermi, una specifica legata alla riduzione della sfocatura percepita nelle immagini in movimento. I due prodotti vengono proposti per il gioco occasionale, accanto agli utilizzi domestici e professionali.

Collegamenti, audio e funzioni per la lettura

La dotazione per l’uso quotidiano comprende SoftBlue, che riduce l’emissione di luce blu, e Flicker-free, dedicata alla limitazione dello sfarfallio. Per la consultazione dei testi è disponibile la modalità EasyRead. Sono funzioni presenti su entrambi i formati, insieme alle caratteristiche video condivise.

I computer compatibili possono essere collegati tramite HDMI o DisplayPort. L’audio è affidato a due altoparlanti integrati da 2 W: una soluzione che permette di riprodurre il suono di video e giochi senza aggiungere casse esterne. È disponibile anche un’uscita audio per un collegamento alternativo.

Il supporto in dotazione permette di modificare l’inclinazione dello schermo. Chi preferisce una diversa sistemazione può ricorrere a un braccio articolato o a un sostegno da parete compatibile: entrambi i monitor adottano lo standard di montaggio VESA 100 × 100 mm.

Le alternative Full HD e l’arrivo nei negozi

Nella stessa gamma figurano anche il 27E3C2200 e il 32E3C2200, con diagonali rispettivamente di 27 e 31,5 pollici. Questi modelli utilizzano una risoluzione Full HD di 1920 × 1080 pixel, mantenendo pannello VA, curvatura 1500R, aggiornamento a 144 Hz e Adaptive-Sync. La distinzione rispetto ai nuovi E3C2500 riguarda dunque la risoluzione, mentre restano disponibili gli stessi due formati.

Per i nuovi QHD l’arrivo sul mercato è previsto da fine novembre. I prezzi consigliati sono di 149 euro per il modello da 27 pollici e di 189 euro per quello da 31,5 pollici: due proposte con caratteristiche di base condivise, differenziate principalmente dalla superficie dello schermo.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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