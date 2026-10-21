 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra
LG lancia in Italia quattro notebook gram da 1.099 euro

LG lancia in Italia quattro notebook gram da 1.099 euro

21 Ottobre 2026

21 Ottobre 2026/Home/PRODOTTI/LG lancia in Italia quattro notebook gram da 1.099 euro

La notizia in sintesi

  • La gamma LG gram 2026 arriva nei negozi italiani con quattro modelli e prezzi consigliati da 1.099 euro.
  • Il gram Pro 17Z90UB offre display touch da 17 pollici e processore Intel Core Ultra 7.
  • Le funzioni Dual AI combinano elaborazione sul dispositivo e servizi cloud per ricerca, riepiloghi e recupero delle informazioni.
  • I modelli premium hanno certificazione MIL-STD-810H; la gamma prevede batterie con capacità fino a 77 Wh.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

LG gram Pro AI 17Z90U 2026, Notebook Copilot+ PC 17″ Intel Core Ultra 7

NOTEBOOK 17″ CON PROCESSORE INTEL CORE ULTRA 7: sfrutta la potenza del processore Intel Core Ultra 7 di ultima generazione, ottimizzato per l’intelligenza artificiale: prestazioni fluide, elevata reattività e supporto ai flussi di lavoro più avanzati. · ULTRA-LEGGERO: SOLO 1.379g: compatto ed elegante, con un peso di soli 1.379g e profilo ultrasottile: perfetto per lavorare ovunque e portarlo sempre con te. · COPILOT+ PC: entra in una nuova era dei notebook. Lasciati conquistare dal gram più veloce e intelligente di sempre, con strumenti basati sull’AI per migliorare e semplificare ogni aspetto della tua vita di tutti i giorni.

Prezzo su Amazon1.899,99 €PrimeAcquista suAmazon
Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

LG Electronics porta in Italia la gamma di notebook gram 2026, presentata il 21 ottobre e disponibile presso i principali rivenditori nazionali. L’offerta comprende quattro modelli, con prezzi consigliati al pubblico compresi tra 1.099 e 2.599 euro. Le differenze riguardano schermi, processori, peso e dotazione: la proposta si rivolge a chi usa il computer per studio, lavoro e creazione di contenuti, anche in mobilità.

La nuova generazione affianca alle caratteristiche di portabilità della famiglia gram strumenti di intelligenza artificiale e funzioni per collegare il portatile ad altri dispositivi. Per leggere l’offerta occorre però distinguere le caratteristiche dei singoli notebook dalle dotazioni indicate per i modelli premium: non tutte le specifiche descritte da LG riguardano indistintamente i quattro computer.

I quattro modelli e i prezzi in Italia

Al vertice della linea si colloca LG gram Pro 17Z90UB, proposto a 2.599 euro. Ha uno schermo touch WQXGA da 17 pollici e un processore Intel Core Ultra 7, con una NPU che raggiunge fino a 50 TOPS. Il modello include le funzionalità Copilot+ PC: è quindi la proposta che riunisce il display di grandi dimensioni, l’interazione tramite tocco e la dotazione di elaborazione AI descritta per questo notebook.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram
LG gram pro 17

Un altro modello da 17 pollici è LG gram 17Z90TL, con prezzo consigliato di 1.399 euro. In questo caso il dato che accompagna la diagonale dello schermo è il peso di 1,35 chilogrammi, una caratteristica rilevante per chi deve trasportare frequentemente il computer senza rinunciare a una superficie di visualizzazione ampia.

LG gram 16ZB90S si posiziona a 1.299 euro. Per questo portatile l’azienda pone l’accento sull’uso in mobilità, sull’autonomia e sulle attività di produttività. Le informazioni diffuse non dettagliano però processore, peso o durata della batteria del singolo modello, elementi che non consentono un confronto completo con gli altri notebook della linea.

Il prezzo d’ingresso appartiene a LG gram Book 15U50U, disponibile a 1.099 euro. Il computer impiega un processore Intel Core Ultra 5 e integra Dual AI. È il modello che LG indirizza in particolare a studenti, giovani professionisti e utenti impegnati nelle attività quotidiane, mantenendo nella proposta meno costosa della gamma le funzioni AI indicate dall’azienda.

LG gram book 15u50u

Intelligenza artificiale e collegamento tra dispositivi

Sui modelli premium LG abbina Microsoft Copilot+ PC e gram AI. La tecnologia proprietaria Dual AI mette insieme funzioni eseguite direttamente sul notebook e servizi che utilizzano il cloud. L’obiettivo dichiarato è consentire l’impiego degli strumenti sia con una connessione disponibile sia offline, secondo la funzione utilizzata.

Tra le attività previste figurano la ricerca nei contenuti personali, la produzione di riepiloghi e il recupero delle informazioni. Sono questi gli impieghi concreti indicati per gli strumenti AI, destinati ad affiancare l’organizzazione delle attività e la consultazione dei materiali di lavoro o di studio.

Alla gestione dei contenuti si aggiunge gram Link, il software LG per il collegamento tra più dispositivi. Consente di condividere file, trasferire contenuti e duplicare lo schermo tra computer, smartphone e altri apparecchi compatibili. La compatibilità resta dunque il requisito per utilizzare queste funzioni nei passaggi da un dispositivo all’altro.

Resistenza e batteria

Per i notebook premium LG indica la certificazione secondo lo standard MIL-STD-810H, riferita alla resistenza a urti, vibrazioni, polvere e temperature estreme. Sul fronte dell’alimentazione, la gamma arriva a una capacità della batteria di 77 Wh. Non viene invece quantificata un’autonomia in ore per ciascuno dei quattro modelli.

La scelta tra i nuovi gram passa quindi soprattutto dalle caratteristiche esplicitate per ogni configurazione: schermo touch e NPU per il Pro, rapporto tra diagonale e peso per il 17Z90TL, prezzo più contenuto per il Book. La disponibilità nei negozi italiani porta queste alternative sul mercato con un listino articolato su quattro fasce di prezzo.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Clima e ariaLe migliori stufe a pellet di agosto 2026AudioLe migliori soundbar di agosto 2026AudioLe migliori casse Bluetooth economiche di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
PRODOTTI
ARXivar integra l’IA nei workflow e potenzia fatturazione e firme
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 16 ott
#2
INTERNET
Miele propone i cappellacci ai porcini della chef Romina Baratta
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 20 ott
#3
EVENTI
SMAU Milano riunirà 180 startup e oltre 200 grandi imprese
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 19 ott
#4
MOTORI
Hyundai schiera due INSTER Cross come timekeeper alla Venicemarathon
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 19 ott
#5
MOBILE
Amazon lancia tre Alexa Tablet in Italia con Google Play Store
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 19 ott
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.