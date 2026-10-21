21 Ottobre 2026

/ Home/PRODOTTI/LG lancia in Italia quattro notebook gram da 1.099 euro

La notizia in sintesi La gamma LG gram 2026 arriva nei negozi italiani con quattro modelli e prezzi consigliati da 1.099 euro.

Il gram Pro 17Z90UB offre display touch da 17 pollici e processore Intel Core Ultra 7.

Le funzioni Dual AI combinano elaborazione sul dispositivo e servizi cloud per ricerca, riepiloghi e recupero delle informazioni.

I modelli premium hanno certificazione MIL-STD-810H; la gamma prevede batterie con capacità fino a 77 Wh.

LG Electronics porta in Italia la gamma di notebook gram 2026, presentata il 21 ottobre e disponibile presso i principali rivenditori nazionali. L’offerta comprende quattro modelli, con prezzi consigliati al pubblico compresi tra 1.099 e 2.599 euro. Le differenze riguardano schermi, processori, peso e dotazione: la proposta si rivolge a chi usa il computer per studio, lavoro e creazione di contenuti, anche in mobilità.

La nuova generazione affianca alle caratteristiche di portabilità della famiglia gram strumenti di intelligenza artificiale e funzioni per collegare il portatile ad altri dispositivi. Per leggere l’offerta occorre però distinguere le caratteristiche dei singoli notebook dalle dotazioni indicate per i modelli premium: non tutte le specifiche descritte da LG riguardano indistintamente i quattro computer.

I quattro modelli e i prezzi in Italia

Al vertice della linea si colloca LG gram Pro 17Z90UB, proposto a 2.599 euro. Ha uno schermo touch WQXGA da 17 pollici e un processore Intel Core Ultra 7, con una NPU che raggiunge fino a 50 TOPS. Il modello include le funzionalità Copilot+ PC: è quindi la proposta che riunisce il display di grandi dimensioni, l’interazione tramite tocco e la dotazione di elaborazione AI descritta per questo notebook.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Un altro modello da 17 pollici è LG gram 17Z90TL, con prezzo consigliato di 1.399 euro. In questo caso il dato che accompagna la diagonale dello schermo è il peso di 1,35 chilogrammi, una caratteristica rilevante per chi deve trasportare frequentemente il computer senza rinunciare a una superficie di visualizzazione ampia.

LG gram 16ZB90S si posiziona a 1.299 euro. Per questo portatile l’azienda pone l’accento sull’uso in mobilità, sull’autonomia e sulle attività di produttività. Le informazioni diffuse non dettagliano però processore, peso o durata della batteria del singolo modello, elementi che non consentono un confronto completo con gli altri notebook della linea.

Il prezzo d’ingresso appartiene a LG gram Book 15U50U, disponibile a 1.099 euro. Il computer impiega un processore Intel Core Ultra 5 e integra Dual AI. È il modello che LG indirizza in particolare a studenti, giovani professionisti e utenti impegnati nelle attività quotidiane, mantenendo nella proposta meno costosa della gamma le funzioni AI indicate dall’azienda.

Intelligenza artificiale e collegamento tra dispositivi

Sui modelli premium LG abbina Microsoft Copilot+ PC e gram AI. La tecnologia proprietaria Dual AI mette insieme funzioni eseguite direttamente sul notebook e servizi che utilizzano il cloud. L’obiettivo dichiarato è consentire l’impiego degli strumenti sia con una connessione disponibile sia offline, secondo la funzione utilizzata.

Tra le attività previste figurano la ricerca nei contenuti personali, la produzione di riepiloghi e il recupero delle informazioni. Sono questi gli impieghi concreti indicati per gli strumenti AI, destinati ad affiancare l’organizzazione delle attività e la consultazione dei materiali di lavoro o di studio.

Alla gestione dei contenuti si aggiunge gram Link, il software LG per il collegamento tra più dispositivi. Consente di condividere file, trasferire contenuti e duplicare lo schermo tra computer, smartphone e altri apparecchi compatibili. La compatibilità resta dunque il requisito per utilizzare queste funzioni nei passaggi da un dispositivo all’altro.

Resistenza e batteria

Per i notebook premium LG indica la certificazione secondo lo standard MIL-STD-810H, riferita alla resistenza a urti, vibrazioni, polvere e temperature estreme. Sul fronte dell’alimentazione, la gamma arriva a una capacità della batteria di 77 Wh. Non viene invece quantificata un’autonomia in ore per ciascuno dei quattro modelli.

La scelta tra i nuovi gram passa quindi soprattutto dalle caratteristiche esplicitate per ogni configurazione: schermo touch e NPU per il Pro, rapporto tra diagonale e peso per il 17Z90TL, prezzo più contenuto per il Book. La disponibilità nei negozi italiani porta queste alternative sul mercato con un listino articolato su quattro fasce di prezzo.