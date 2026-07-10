10 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / OpenAI lancia ChatGPT Work per automatizzare documenti, fogli e app nel lavoro d’ufficio

La notizia in sintesi

OpenAI ha lanciato ChatGPT Work , nuova modalità produttiva dentro ChatGPT.

ha lanciato , nuova modalità produttiva dentro ChatGPT. Il sistema unisce ChatGPT, Codex e funzioni operative su app e browser.

e funzioni operative su app e browser. È pensato anche per non programmatori e automatizza documenti, fogli e web app.

Il rollout è iniziato oggi con accesso variabile tra desktop, web e piani abbonati.

(Riassunto generato con AI)

OpenAI porta ChatGPT nel lavoro operativo

OpenAI ha annunciato nelle ultime ore ChatGPT Work, una nuova modalità agentica integrata in ChatGPT che punta a trasformare il chatbot in uno strumento di produttività per il lavoro d’ufficio. Il lancio riguarda il nuovo ecosistema software della società e avviene dentro l’app ridisegnata di ChatGPT, con rollout avviato oggi e completamento previsto entro 24 ore secondo quanto riportato. L’obiettivo è permettere a professionisti e team, anche senza competenze di programmazione, di affidare al sistema incarichi ampi e ricevere risultati finiti come documenti, fogli di calcolo, riepiloghi e persino applicazioni web.

Alla base c’è l’integrazione tra ChatGPT, l’agente di coding Codex e la nuova famiglia di modelli GPT-5.6, con l’intento dichiarato di riunire conversazione, automazione e flussi di lavoro aziendali in un’unica interfaccia controllabile dall’utente.

Come funziona e perché cambia il posizionamento di ChatGPT

ChatGPT Work consente di formulare richieste in linguaggio naturale, mentre il sistema esegue in background il lavoro tecnico necessario. Le fonti concordano sul fatto che la piattaforma possa collegarsi a strumenti esterni e ricavare contesto da app come Slack, Microsoft 365 e Google Drive, oltre a unificare plugin e integrazioni in una directory centrale. Nell’esperienza d’uso, l’utente può richiamare app specifiche, programmare attività e monitorarne l’avanzamento da desktop, web o smartphone.

Secondo OpenAI, l’utente resta al comando: decide quali accessi concedere, quando il sistema deve chiedere conferma e quando può agire. Sul desktop, il nuovo ambiente include anche capacità di computer use e un browser integrato, così l’agente può operare tra file, applicazioni e pagine web. Una funzione chiamata Sites permette inoltre di creare dashboard, tracker di progetto, prototipi, portali interni e report interattivi.

Questa evoluzione segna un passaggio strategico: ChatGPT non viene più presentato solo come assistente conversazionale, ma come piattaforma operativa che assorbe tecnologie finora separate. Codex, nato per il coding, diventa parte di un flusso più ampio rivolto al knowledge work. OpenAI sostiene che GPT-5.6 Sol migliori le prestazioni nei compiti di coding e di efficienza lavorativa, citando benchmark interni e test di analisi artificiale.

Tra i dettagli rilevanti c’è anche la gestione commerciale dell’accesso. Crypto Briefing indica la disponibilità per gli abbonati Pro, Business ed Enterprise con sistema a crediti e una modalità “ultra” che coordina più agenti in parallelo per incarichi più pesanti. Engadget segnala invece che gli utenti gratuiti possono provare il nuovo agente tramite app desktop per Mac e Windows, mentre Plus e Pro hanno accesso anche via web. Le differenze suggeriscono un rollout per livelli e superfici d’uso, più che un rilascio uniforme.

Le implicazioni per aziende e knowledge worker

Il punto più rilevante è il target: OpenAI posiziona ChatGPT Work soprattutto per chi lavora tra fogli elettronici, presentazioni e aggiornamenti di team, non tra terminali e ambienti di sviluppo. Questo allarga il perimetro dell’automazione AI al lavoro impiegatizio quotidiano, con funzioni utili come il riepilogo dei messaggi ricevuti o la preparazione remota di attività da completare durante la giornata.

In prospettiva, la mossa rafforza la corsa di OpenAI verso una “super app” del lavoro digitale. Nello stesso annuncio, la società prevede anche la dismissione di Atlas, con obiettivo indicato al 9 agosto, segno che il nuovo hub ChatGPT dovrà assorbire strumenti e funzioni prima separati.

FAQ

Che cos’è ChatGPT Work?

Sì, è una nuova modalità dentro ChatGPT che automatizza attività di lavoro e produce deliverable finiti, inclusi documenti, fogli di calcolo e web app.

Chi può usare ChatGPT Work?

Sì, il rollout è iniziato oggi. Le fonti indicano accesso per utenti desktop gratuiti e per abbonati Plus, Pro, Business ed Enterprise su superfici diverse.

Serve saper programmare per usarlo?

Sì, è pensato anche per non programmatori. Le richieste si danno in linguaggio naturale, mentre il sistema gestisce il lavoro tecnico in background.

Con quali strumenti si integra?

Sì, può collegarsi a Slack, Microsoft 365 e Google Drive, oltre a usare plugin, browser integrato e capacità operative su desktop.

Da quali fonti è verificata questa notizia?

Sì, questo contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Crypto Briefing ed Engadget.