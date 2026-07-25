Nilox presenta Onair, J2 e Smart Video Glasses per il rientro urbano
25 Luglio 2026
In vista del rientro di settembre, Nilox ha indicato tre prodotti della propria gamma destinati alla mobilità urbana, al monitoraggio dell’attività fisica e alla registrazione di immagini e video durante gli spostamenti. Le proposte comprendono il bracciale smart Onair, la bicicletta elettrica pieghevole J2 e gli Smart Video Glasses.
Il brand, che fa capo al Gruppo Esprinet e opera nel settore della tecnologia per attività outdoor e mobilità, punta così a intercettare le esigenze legate alla ripresa del lavoro, degli allenamenti e della vita in città dopo la pausa estiva.
Nilox Onair è un bracciale smart privo di display, progettato per raccogliere dati su attività fisica e benessere senza inviare notifiche sul dispositivo. Secondo le specifiche comunicate dall’azienda, integra sensori per rilevare frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, pressione sanguigna e qualità del sonno.
L’app associata al bracciale include il riconoscimento automatico delle attività sportive, un diario giornaliero e oltre 20 esercizi dedicati a respirazione, meditazione e rilassamento. L’autonomia dichiarata arriva fino a 25 giorni, mentre la certificazione IP68 indica una protezione contro polvere e acqua.
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Onair è disponibile nei colori nero, blu, rosa e grigio. Il prezzo consigliato al pubblico è di 49,99 euro.
La e-bike pieghevole per l’ultimo miglio
Tra i prodotti presentati per gli spostamenti quotidiani figura Nilox J2, una e-bike pieghevole pensata per integrare tragitti in bicicletta e trasporto pubblico. Il modello può essere trasportato su treni, tram e metropolitane o riposto nel bagagliaio dell’auto, con l’obiettivo di coprire il cosiddetto ultimo miglio tra abitazione, stazione e luogo di lavoro.
La bicicletta è dotata di motore posteriore da 250 watt, batteria removibile e cinque livelli di assistenza alla pedalata. L’autonomia dichiarata è fino a 30 chilometri; sono presenti inoltre luci Led anteriori e posteriori. Il prezzo consigliato al pubblico è di 799,95 euro.
La proposta si inserisce nella gamma di mezzi elettrici a due ruote del marchio, che comprende anche monopattini e accessori per la mobilità personale.
Occhiali con fotocamera e funzioni audio
Gli Smart Video Glasses di Nilox sono invece rivolti a chi vuole registrare immagini durante passeggiate, spostamenti o attività nel tempo libero senza utilizzare le mani. Gli occhiali integrano una fotocamera da 8 megapixel, capace di registrare video in Full HD, e una memoria interna da 16 GB.
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Il dispositivo offre anche funzioni di ascolto musicale, con un’autonomia dichiarata fino a 10 ore, oltre a riconoscimento vocale e assistente smart. Il prezzo consigliato al pubblico degli Smart Video Glasses è di 129,99 euro.
Con i tre prodotti, Nilox concentra la comunicazione di settembre su dispositivi già destinati a contesti diversi: il controllo di alcuni parametri di benessere, gli spostamenti casa-lavoro e la produzione di contenuti durante le attività quotidiane.
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