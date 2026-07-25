25 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Nilox presenta Onair, J2 e Smart Video Glasses per il rientro urbano

In vista del rientro di settembre, Nilox ha indicato tre prodotti della propria gamma destinati alla mobilità urbana, al monitoraggio dell’attività fisica e alla registrazione di immagini e video durante gli spostamenti. Le proposte comprendono il bracciale smart Onair, la bicicletta elettrica pieghevole J2 e gli Smart Video Glasses.

Il brand, che fa capo al Gruppo Esprinet e opera nel settore della tecnologia per attività outdoor e mobilità, punta così a intercettare le esigenze legate alla ripresa del lavoro, degli allenamenti e della vita in città dopo la pausa estiva.

Un bracciale senza schermo per attività e riposo

Nilox Onair è un bracciale smart privo di display, progettato per raccogliere dati su attività fisica e benessere senza inviare notifiche sul dispositivo. Secondo le specifiche comunicate dall’azienda, integra sensori per rilevare frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, pressione sanguigna e qualità del sonno.

L’app associata al bracciale include il riconoscimento automatico delle attività sportive, un diario giornaliero e oltre 20 esercizi dedicati a respirazione, meditazione e rilassamento. L’autonomia dichiarata arriva fino a 25 giorni, mentre la certificazione IP68 indica una protezione contro polvere e acqua.