21 Ottobre 2026

/ Home/INTERNET/ASUS lancia gli alimentatori TUF Gaming Platinum con tecnologia GaN

La notizia in sintesi ASUS rende disponibili gli alimentatori TUF Gaming Platinum da 850, 1000 e 1200 watt.

La gamma impiega transistor GaN e dispone della certificazione energetica 80 Plus Platinum.

Supportati lo standard ATX 3.1 e le schede grafiche PCIe 5.1, con cavo a 16 pin incluso.

I prezzi suggeriti partono da 149,90 euro; la garanzia prevista è di otto anni.

ASUS ha annunciato il 20 ottobre 2026 la disponibilità degli alimentatori TUF Gaming Platinum, una gamma per PC da gioco e sistemi destinati a carichi di lavoro intensivi. Le tre versioni, da 850, 1000 e 1200 watt, adottano transistor al nitruro di gallio, certificazione 80 Plus Platinum e cablaggio completamente modulare. I prezzi suggeriti partono da 149,90 euro, mentre la copertura di garanzia è di otto anni per tutti i modelli.

La serie porta nella famiglia TUF Gaming la tecnologia GaN già impiegata da ASUS negli alimentatori ROG Strix Platinum e ROG Thor III. L’obiettivo dichiarato è contenere le perdite energetiche e il calore, lasciando più spazio all’interno dell’unità per dissipatori e circolazione dell’aria.

Transistor GaN e gestione del calore

Il cambiamento riguarda i MOSFET, componenti che nella nuova gamma utilizzano nitruro di gallio al posto del silicio. Secondo ASUS, questa soluzione permette una commutazione più rapida e una conduzione elettrica più efficiente, con una minore dispersione di energia sotto forma di calore. Il produttore indica un miglioramento dell’efficienza fino al 30% rispetto ai MOSFET tradizionali al silicio.

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Le dimensioni ridotte dei transistor consentono inoltre di riorganizzare lo spazio interno dell’alimentatore. ASUS collega questa scelta alla possibilità di utilizzare dissipatori più grandi e favorire la ventilazione, con l’intento di mantenere temperature operative più contenute anche quando il sistema è sottoposto a carichi elevati.

Sul fronte acustico, l’azienda dichiara una rumorosità inferiore a 30 dB. Le ventole adottano cuscinetti a doppia sfera, ai quali ASUS attribuisce una durata fino a due volte superiore rispetto ai cuscinetti a manicotto. Si tratta di caratteristiche rivolte sia alle configurazioni da gioco sia alle postazioni per montaggio video e creazione di contenuti.

Protezione dei componenti e collegamenti

Gli alimentatori impiegano condensatori di produzione giapponese, descritti dal costruttore come di grado militare. Il circuito stampato è dotato di un rivestimento protettivo pensato per limitare l’esposizione dei componenti a umidità, polvere e temperature estreme. La gamma dispone inoltre della certificazione 80 Plus Platinum per l’efficienza energetica.

Per il collegamento all’hardware, tutte le versioni supportano lo standard ATX 3.1. Nella dotazione è presente un cavo PCIe a 16 pin capace di fornire fino a 600 watt alle schede grafiche conformi alle specifiche PCIe 5.1. I contatti sono realizzati in rame ad alta conducibilità, con l’obiettivo di limitare la resistenza elettrica e il riscaldamento durante il trasferimento della corrente.

Il cablaggio è interamente modulare: l’installazione può quindi essere organizzata utilizzando i collegamenti necessari alla configurazione. I cavi sono realizzati in rame privo di ossigeno e rivestito in stagno; la flessibilità del materiale è pensata per facilitarne il passaggio anche negli spazi più stretti del case.

Secondo ASUS, la progettazione dei cavi permette di operare fino a 50 gradi al di sotto dei limiti di sicurezza previsti e soddisfa i requisiti di certificazione UL. La disposizione modulare punta anche a ridurre l’ingombro dei collegamenti all’interno del PC, lasciando più libero il percorso dell’aria.

Tre tagli di potenza e prezzi

Il modello TUF Gaming Platinum da 850 watt ha un prezzo suggerito di 149,90 euro. Per la versione da 1000 watt il listino indicato sale a 169,90 euro.

Al vertice della gamma si colloca l’alimentatore da 1200 watt, proposto a 219,90 euro. La scelta fra le tre versioni riguarda dunque la potenza disponibile, mantenendo le caratteristiche comuni della serie: tecnologia GaN, cablaggio modulare, compatibilità ATX 3.1 e garanzia di otto anni.

La disponibilità annunciata è immediata attraverso gli ASUS Gold Store, i rivenditori del programma Powered by ASUS e gli altri partner commerciali del produttore.