Home / PRODOTTI / PC Windows mostrano tasso di interruzioni oltre triplo rispetto ai dispositivi Apple secondo nuova analisi

Perché i PC Windows aziendali risultano meno stabili dei Mac nel 2025

Nel 2025 i computer aziendali con Windows hanno registrato molti più crash e blocchi rispetto ai Mac con macOS. Lo certifica il rapporto State of Digital Workspace 2026 di Omnissa, società nata dalla divisione End-User Computing di VMware. Lo studio, condotto su milioni di endpoint aziendali gestiti in tutto il mondo, mostra che riavvii forzati, arresti anomali e blocchi applicativi sono sensibilmente più frequenti sui sistemi Windows. Le analisi riguardano esclusivamente contesti enterprise – dalla finanza alla sanità, fino alla pubblica amministrazione – per capire come la qualità dell’ambiente digitale impatti sulla produttività dei dipendenti e sul rischio operativo delle organizzazioni.

In sintesi:

Nel 2025 i PC Windows aziendali hanno registrato 3,1 volte più spegnimenti forzati dei Mac.

Le applicazioni su Windows hanno mostrato 2,2 volte più crash e 7,5 volte più blocchi.

Dopo un blocco o crash servono quasi 24 minuti per recuperare la concentrazione.

L’uso di assistenti IA è cresciuto del 1000%, aumentando complessità e rischi IT.

Numeri, metodo e impatto sulla produttività nelle aziende

Il rapporto di Omnissa indica che nel 2025 i dispositivi con Windows hanno registrato 3,1 volte più spegnimenti forzati rispetto ai sistemi macOS. Le applicazioni sui PC Microsoft hanno inoltre evidenziato 2,2 volte più arresti anomali e 7,5 volte più blocchi rispetto alle controparti Apple.

Non si tratta di un benchmark generico tra sistemi operativi, ma di un’analisi in ambito aziendale basata su dati telemetrici aggregati e anonimizzati, raccolti tra gennaio e dicembre 2025 su milioni di endpoint gestiti da Omnissa. I settori coinvolti includono servizi finanziari, sanità, pubblica amministrazione e high-tech, dove stabilità e continuità operativa sono cruciali.

Secondo lo studio, anche interruzioni brevi hanno un costo rilevante: dopo un crash o un blocco, i dipendenti impiegano in media quasi 24 minuti per ritrovare la piena concentrazione. Nel lungo periodo, questa perdita di focus si traduce in cali di produttività, ritardi nei processi critici e aumento del rischio di errore umano nelle organizzazioni di grandi dimensioni.

IA generativa e frammentazione IT cambiano il quadro aziendale

Lo stesso rapporto segnala che nel 2025 l’uso di applicazioni di assistenza IA è cresciuto di circa 1000% anno su anno nei contesti aziendali monitorati. L’adozione massiva di strumenti di intelligenza artificiale, spesso introdotti in modo non uniforme e talvolta senza piena autorizzazione IT, contribuisce a rendere gli ambienti digitali più complessi e frammentati.

Questa eterogeneità – combinata con driver, client di sicurezza, software legacy e diverse versioni di Windows – può accentuare la probabilità di crash e blocchi, specie dove la governance tecnologica è meno rigorosa. Al contrario, l’ecosistema macOS tende a essere più omogeneo per hardware, release e applicazioni critiche, offrendo un contesto più controllato in ambito enterprise.

Per i CIO e i responsabili IT, lo studio di Omnissa suggerisce che nei prossimi anni la priorità non sarà solo scegliere tra Windows e macOS, ma progettare policy di adozione dell’IA, standardizzazione software e monitoraggio telemetrico molto più stringenti.

FAQ

Windows è davvero più instabile di macOS nei PC aziendali?

Sì, secondo Omnissa i dispositivi Windows nel 2025 hanno registrato 3,1 volte più spegnimenti forzati, 2,2 volte più crash e 7,5 volte più blocchi applicativi rispetto ai Mac aziendali.

Lo studio confronta tutte le versioni di Windows con macOS?

Sì, ma in modo indiretto: il rapporto analizza milioni di endpoint aziendali gestiti, senza distinguere singole versioni di Windows o macOS, concentrandosi sulla stabilità complessiva degli ambienti di lavoro.

Quanto pesa un crash di sistema sulla produttività dei dipendenti?

Pesa molto: Omnissa stima che dopo un crash o blocco servano quasi 24 minuti perché un dipendente recuperi pienamente concentrazione e ritmo di lavoro precedente.

L’aumento delle app di intelligenza artificiale influisce sulla stabilità?

Sì, l’uso di assistenti IA è cresciuto del 1000% nel 2025 e può incrementare complessità, incompatibilità, rischi di sicurezza e instabilità, soprattutto quando gli strumenti non sono autorizzati o governati centralmente.

Qual è la fonte dei dati citati nell’articolo su Windows e macOS?

I dati derivano dal rapporto Omnissa e da una elaborazione giornalistica basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.