michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

PC Windows mostrano tasso di interruzioni oltre triplo rispetto ai dispositivi Apple secondo nuova analisi

PC Windows mostrano tasso di interruzioni oltre triplo rispetto ai dispositivi Apple secondo nuova analisi

Perché i PC Windows aziendali risultano meno stabili dei Mac nel 2025

Nel 2025 i computer aziendali con Windows hanno registrato molti più crash e blocchi rispetto ai Mac con macOS. Lo certifica il rapporto State of Digital Workspace 2026 di Omnissa, società nata dalla divisione End-User Computing di VMware. Lo studio, condotto su milioni di endpoint aziendali gestiti in tutto il mondo, mostra che riavvii forzati, arresti anomali e blocchi applicativi sono sensibilmente più frequenti sui sistemi Windows. Le analisi riguardano esclusivamente contesti enterprise – dalla finanza alla sanità, fino alla pubblica amministrazione – per capire come la qualità dell’ambiente digitale impatti sulla produttività dei dipendenti e sul rischio operativo delle organizzazioni.

In sintesi:

  • Nel 2025 i PC Windows aziendali hanno registrato 3,1 volte più spegnimenti forzati dei Mac.
  • Le applicazioni su Windows hanno mostrato 2,2 volte più crash e 7,5 volte più blocchi.
  • Dopo un blocco o crash servono quasi 24 minuti per recuperare la concentrazione.
  • L’uso di assistenti IA è cresciuto del 1000%, aumentando complessità e rischi IT.

Numeri, metodo e impatto sulla produttività nelle aziende

Il rapporto di Omnissa indica che nel 2025 i dispositivi con Windows hanno registrato 3,1 volte più spegnimenti forzati rispetto ai sistemi macOS. Le applicazioni sui PC Microsoft hanno inoltre evidenziato 2,2 volte più arresti anomali e 7,5 volte più blocchi rispetto alle controparti Apple.

Non si tratta di un benchmark generico tra sistemi operativi, ma di un’analisi in ambito aziendale basata su dati telemetrici aggregati e anonimizzati, raccolti tra gennaio e dicembre 2025 su milioni di endpoint gestiti da Omnissa. I settori coinvolti includono servizi finanziari, sanità, pubblica amministrazione e high-tech, dove stabilità e continuità operativa sono cruciali.

Secondo lo studio, anche interruzioni brevi hanno un costo rilevante: dopo un crash o un blocco, i dipendenti impiegano in media quasi 24 minuti per ritrovare la piena concentrazione. Nel lungo periodo, questa perdita di focus si traduce in cali di produttività, ritardi nei processi critici e aumento del rischio di errore umano nelle organizzazioni di grandi dimensioni.

IA generativa e frammentazione IT cambiano il quadro aziendale

Lo stesso rapporto segnala che nel 2025 l’uso di applicazioni di assistenza IA è cresciuto di circa 1000% anno su anno nei contesti aziendali monitorati. L’adozione massiva di strumenti di intelligenza artificiale, spesso introdotti in modo non uniforme e talvolta senza piena autorizzazione IT, contribuisce a rendere gli ambienti digitali più complessi e frammentati.

Questa eterogeneità – combinata con driver, client di sicurezza, software legacy e diverse versioni di Windows – può accentuare la probabilità di crash e blocchi, specie dove la governance tecnologica è meno rigorosa. Al contrario, l’ecosistema macOS tende a essere più omogeneo per hardware, release e applicazioni critiche, offrendo un contesto più controllato in ambito enterprise.

Per i CIO e i responsabili IT, lo studio di Omnissa suggerisce che nei prossimi anni la priorità non sarà solo scegliere tra Windows e macOS, ma progettare policy di adozione dell’IA, standardizzazione software e monitoraggio telemetrico molto più stringenti.

FAQ

Windows è davvero più instabile di macOS nei PC aziendali?

Sì, secondo Omnissa i dispositivi Windows nel 2025 hanno registrato 3,1 volte più spegnimenti forzati, 2,2 volte più crash e 7,5 volte più blocchi applicativi rispetto ai Mac aziendali.

Lo studio confronta tutte le versioni di Windows con macOS?

Sì, ma in modo indiretto: il rapporto analizza milioni di endpoint aziendali gestiti, senza distinguere singole versioni di Windows o macOS, concentrandosi sulla stabilità complessiva degli ambienti di lavoro.

Quanto pesa un crash di sistema sulla produttività dei dipendenti?

Pesa molto: Omnissa stima che dopo un crash o blocco servano quasi 24 minuti perché un dipendente recuperi pienamente concentrazione e ritmo di lavoro precedente.

L’aumento delle app di intelligenza artificiale influisce sulla stabilità?

Sì, l’uso di assistenti IA è cresciuto del 1000% nel 2025 e può incrementare complessità, incompatibilità, rischi di sicurezza e instabilità, soprattutto quando gli strumenti non sono autorizzati o governati centralmente.

Qual è la fonte dei dati citati nell’articolo su Windows e macOS?

I dati derivano dal rapporto Omnissa e da una elaborazione giornalistica basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache