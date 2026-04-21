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Sinner pronto al debutto a Madrid: calendario completo dei match e percorso possibile nel torneo

Sinner pronto al debutto a Madrid: calendario completo dei match e percorso possibile nel torneo

Quando debutta Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid

Jannik Sinner, numero 1 del mondo, debutterà al Masters 1000 di Madrid sul campo della Caja Mágica venerdì 24 aprile.
Affronterà un qualificato o un lucky loser proveniente dal tabellone preliminare, con accoppiamento ancora da definire.
L’appuntamento arriva dopo il trionfo al Masters 1000 di Montecarlo e rappresenta un passaggio chiave nella stagione sulla terra rossa verso il Roland Garros.

In sintesi:

  • Jannik Sinner debutta a Madrid venerdì 24 aprile nel secondo turno
  • Avversario ancora ignoto: sarà un qualificato o un lucky loser
  • Calendario potenziale completo fino alla finale del 3 maggio
  • Tappa fondamentale sulla terra in vista del Roland Garros

Calendario completo di Sinner alla Caja Mágica

Nel settore di tabellone di Jannik Sinner, il primo turno è previsto mercoledì 22 aprile, da cui uscirà il suo avversario.
Il secondo turno, esordio dell’azzurro a Madrid, è fissato per venerdì 24 aprile, con ordine di gioco ufficiale comunicato il giorno precedente.
La programmazione successiva è scandita da un ritmo serrato, tipico dei Masters 1000 sulla terra.

In caso di vittoria al debutto, il terzo turno è in programma domenica 26 aprile.
Gli ottavi di finale si disputeranno martedì 28 aprile, mentre i quarti di finale sono previsti mercoledì 29 aprile.
La semifinale si giocherà venerdì 1° maggio, con la finale fissata a domenica 3 maggio, chiudendo la settimana madrilena sulla terra battuta.

Perché il Masters 1000 di Madrid pesa sulla stagione di Sinner

Per Jannik Sinner Madrid rappresenta un banco di prova decisivo per confermare la leadership nel ranking ATP anche sulla terra.
L’adattamento all’altitudine e alla velocità dei campi della Caja Mágica sarà cruciale in ottica Roland Garros.
Un percorso profondo nel torneo consentirebbe all’azzurro di consolidare punti preziosi e di testare la condizione fisica in vista della lunga campagna europea sulla terra, rafforzando al contempo la propria autorevolezza tra i grandi specialisti della superficie.

FAQ

Quando gioca Jannik Sinner il primo match a Madrid?

Il debutto di Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid è programmato per venerdì 24 aprile, direttamente al secondo turno.

Chi potrebbe essere l’avversario di Sinner al secondo turno?

L’avversario sarà certamente un qualificato o un lucky loser proveniente dal tabellone preliminare, definito dopo il primo turno.

Dove si giocheranno le partite di Sinner al Masters 1000 di Madrid?

Le partite di Jannik Sinner si disputeranno sui campi in terra battuta della Caja Mágica, complesso principale del torneo.

Quali sono le date dei possibili turni successivi di Sinner?

Eventuale terzo turno 26 aprile, ottavi 28 aprile, quarti 29 aprile, semifinale 1° maggio, finale domenica 3 maggio.

Da quali fonti sono state ricavate le informazioni su Sinner a Madrid?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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