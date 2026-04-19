Home / EVENTI / Alcaraz rischia di saltare Roma e Parigi e Sinner può allungare nel ranking ATP

Alcaraz rinuncia a Madrid: stop al polso e incognita stagione sulla terra

Carlos Alcaraz salterà il Masters 1000 di Madrid 2026 per un problema al polso destro, dopo il ritiro a Barcellona.

Lo stop, deciso dallo staff medico e tecnico, riguarda il principale appuntamento sulla terra battuta di casa, già mancato nel 2025.

Madrid perde così uno dei suoi protagonisti più attesi, proprio alla vigilia della stagione che porta verso gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros, dove lo spagnolo difende il titolo.

Nonostante l’assenza in campo, Alcaraz sarà comunque nella capitale spagnola lunedì per i Laureus Awards, condotti da Novak Djokovic.

La scelta di fermarsi apre interrogativi sui tempi di recupero e sulle possibili ripercussioni sul ranking ATP, con il leader Jannik Sinner pronto ad approfittarne.

Resta però prioritaria la tutela della salute del giocatore e la gestione prudente del rientro.

In sintesi:

Alcaraz rinuncia al Masters 1000 di Madrid per il problema al polso destro.

Lo spagnolo sarà comunque presente ai Laureus Awards condotti da Novak Djokovic.

Stop minimo stimato: due settimane, possibile rientro agli Internazionali d’Italia.

Rischio di forte perdita punti ATP e allungo in classifica per Jannik Sinner.

Infortunio al polso, scenari di rientro e impatto sul ranking ATP

Lo staff di Carlos Alcaraz sta trattando un sospetto quadro di capsulite al polso destro, che richiede almeno due settimane di riposo e terapie conservative.

Nel migliore degli scenari, lo spagnolo potrebbe rientrare agli Internazionali d’Italia, con un programma ridotto e senza forzare i carichi, per arrivare in condizioni accettabili al Roland Garros.

Dalla stampa spagnola emergono però valutazioni più caute: non è escluso uno stop prolungato che coinvolga l’intera stagione sulla terra battuta, compresi Roma e Parigi.

Una rinuncia al Roland Garros, dove Alcaraz difende il titolo, comporterebbe la perdita di un blocco cruciale di punti ATP.

Con il numero due del mondo fermo, il margine a favore di Jannik Sinner, già leader del ranking, potrebbe ampliarsi sensibilmente.

Uno scenario che ridisegnerebbe l’equilibrio al vertice del circuito, consolidando il primato dell’azzurro e complicando il percorso di rincorsa di Alcaraz nella seconda parte della stagione.

Le priorità di Alcaraz tra gestione del rischio e obiettivi stagionali

Nel team di Carlos Alcaraz prevale la linea della massima prudenza: forzare il rientro sulla terra potrebbe compromettere anche la stagione su erba e cemento.

La gestione del polso destro è cruciale per un giocatore che basa il proprio tennis su esplosività e rotazioni estreme.

Un’eventuale rinuncia prolungata alla terra battuta porterebbe Alcaraz a concentrare gli obiettivi su Wimbledon, US Open e tornei indoor, con una programmazione studiata per ricostruire fiducia e forma fisica.

Nel frattempo, il circuito osserva: il vuoto lasciato dallo spagnolo sul rosso potrebbe favorire non solo Jannik Sinner, ma anche altri top player alla ricerca di spazio nei grandi eventi primaverili.

FAQ

Perché Carlos Alcaraz ha rinunciato al Masters 1000 di Madrid?

Alcaraz ha rinunciato per un problema al polso destro, probabilmente una capsulite, che richiede riposo e terapie mirate per evitare complicazioni.

Quando potrebbe tornare in campo Carlos Alcaraz nel 2026?

Alcaraz potrebbe rientrare tra circa due settimane, puntando agli Internazionali d’Italia, ma lo staff non esclude uno stop più lungo.

Il problema al polso di Alcaraz mette a rischio il Roland Garros?

Sì, il Roland Garros è a rischio: se il recupero rallenta, il team potrebbe decidere di saltare Parigi per tutelare la stagione.

Come cambia il ranking ATP di Alcaraz rispetto a Jannik Sinner?

Il ranking di Alcaraz rischia di peggiorare sensibilmente, perché difende molti punti sulla terra, mentre Sinner può aumentare il vantaggio in vetta.

Quali sono le fonti utilizzate per le informazioni su Alcaraz e l’infortunio?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.