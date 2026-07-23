23 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / Mercati predittivi, fonti su contenziosi Usa, blocchi in Europa e nuove regole CFTC

La notizia in sintesi

Polymarket è bloccata in Francia e Repubblica Ceca come gioco non autorizzato.

è bloccata in Francia e Repubblica Ceca come gioco non autorizzato. Negli Stati Uniti Kalshi rivendica la supervisione esclusiva della CFTC .

rivendica la supervisione esclusiva della . I tribunali americani divergono sull’applicazione delle leggi statali sul gioco.

La consultazione CFTC può ridefinire i contratti sportivi negoziabili.

(Riassunto generato con AI)

Prediction market tra blocchi europei e scontro negli Stati Uniti

Polymarket e Kalshi, le principali piattaforme di prediction market, sono al centro di un confronto normativo che divide Europa e Stati Uniti. Nelle ultime settimane la Francia e la Repubblica Ceca hanno rafforzato le restrizioni contro Polymarket, qualificandone i servizi come gioco d’azzardo non autorizzato e ordinando ai provider internet di limitarne l’accesso.

Negli Stati Uniti, invece, Kalshi opera come mercato designato regolato dalla Commodity Futures Trading Commission, mentre Polymarket sta cercando di rientrare nel mercato americano attraverso infrastrutture autorizzate. Il nodo è la definizione giuridica del prodotto: derivato finanziario regolato a livello federale oppure scommessa soggetta alle norme statali.

La distinzione incide su accesso degli utenti, contratti sportivi, controlli sull’identità, limiti di spesa e poteri delle autorità locali. Le decisioni in corso possono quindi ridisegnare il confine tra mercati finanziari, gambling e piattaforme basate su infrastrutture crypto.

Francia, Cechia e tribunali Usa: regole sempre più divergenti

Il 16 luglio l’Autorité Nationale des Jeux francese ha ordinato ai provider nazionali di bloccare Polymarket, dopo aver rilevato servizi di gioco non autorizzati. L’autorità ha indicato 578.751 visite dalla Francia nel giugno 2026, riferite a 205.057 utenti unici, nonostante precedenti restrizioni applicate dalla piattaforma.

Secondo l’ANJ, le criticità riguardano anche controlli di identità ritenuti deboli, l’assenza di strumenti efficaci di autoesclusione e limiti di gioco insufficienti. L’intervento è seguito inoltre a un’indagine della procura di Parigi su sospette manipolazioni nei mercati legati alle previsioni meteorologiche.

Anche il Ministero delle Finanze della Repubblica Ceca ha inserito Polymarket nell’elenco dei giochi internet non autorizzati il 13 luglio, imponendo ai provider di bloccare i domini entro 15 giorni. Non si tratta di una politica europea unica: le misure restano nazionali, ma mostrano una crescente propensione a superare i semplici avvisi e il geofencing volontario.

Negli Stati Uniti, il quadro è opposto ma tutt’altro che uniforme. La giudice federale Analisa Torres ha respinto la richiesta di Kalshi di fermare l’azione dello Stato di New York, osservando che il Commodity Exchange Act non esclude necessariamente l’applicazione delle leggi statali sul gioco.

Kalshi ha presentato appello alla Second Circuit. La decisione entra in tensione con un precedente della Third Circuit relativo al New Jersey, dove è stata riconosciuta la probabile competenza esclusiva della CFTC sui contratti quotati da un exchange regolato.

La Commissione, guidata da Michael Selig, ha avviato azioni contro diversi Stati per difendere l’uniformità federale dei mercati dei derivati. Il contrasto giudiziario rende oggi l’operatività delle piattaforme dipendente non soltanto dalla licenza federale, ma anche dalla giurisdizione locale.

La consultazione CFTC può cambiare il mercato sportivo

La proposta della CFTC sui prediction market introduce un test in tre fasi per valutare i contratti sugli eventi, compresi quelli collegati a gaming, terrorismo, guerre e assassinii. La consultazione pubblica si chiude il 27 luglio e può incidere soprattutto sui contratti sportivi, che rappresentano la parte più rilevante dei volumi di Kalshi.

Il testo tende a distinguere tra risultati aggregati, come punteggi finali e avanzamento nei tornei, e micro-eventi più esposti a manipolazione, come infortuni, decisioni arbitrali o singole azioni. Una regola definitiva potrebbe rafforzare la posizione federale, ma non esiste un termine obbligatorio per la sua adozione.

Il futuro del settore dipenderà quindi dalla capacità delle autorità di stabilire quando un contratto informativo diventa, nei fatti, una scommessa.

FAQ

Perché Polymarket è bloccata in Francia?

Sì, l’ANJ la considera un servizio di gioco non autorizzato e ha ordinato ai provider francesi di limitarne l’accesso.

Cosa ha deciso la Repubblica Ceca?

Sì, il Ministero delle Finanze ha inserito Polymarket nell’elenco dei giochi internet non autorizzati il 13 luglio.

Kalshi è regolata negli Stati Uniti?

Sì, Kalshi è un designated contract market regolato dalla CFTC dal 2020 ai sensi del Commodity Exchange Act.

Quali contratti sportivi rischiano maggiori limiti?

Sì, infortuni, decisioni arbitrali, azioni discrete e sport pre-collegiali sono indicati come potenzialmente contrari all’interesse pubblico.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: FinanceFeeds e crypto.news.