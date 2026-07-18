Scadute opzioni Bitcoin ed Ethereum per 1,43 miliardi di dollari

18 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Bitcoin ed Ethereum hanno visto scadere opzioni per 1,43 miliardi di dollari.

ed hanno visto scadere opzioni per 1,43 miliardi di dollari. I dati di Greeks.live segnalano prudenza e posizionamenti divergenti sul mercato.

segnalano prudenza e posizionamenti divergenti sul mercato. Il rapporto put-call di Ethereum resta sopra 1 da circa un mese.

La scadenza settimanale valeva circa il 5% delle opzioni complessivamente aperte.

(Riassunto generato con AI)

Opzioni crypto in scadenza: i numeri chiave

Bitcoin ed Ethereum hanno registrato il 17 luglio la scadenza di contratti di opzione per circa 1,43 miliardi di dollari, in un mercato delle criptovalute rimasto dentro fasce di prezzo consolidate. Secondo i dati di Greeks.live, sono scadute 19.000 opzioni su Bitcoin, dal valore nozionale di 1,2 miliardi di dollari, e 123.000 opzioni su Ethereum, per ulteriori 230 milioni.

Per Bitcoin, il rapporto put-call era pari a 0,9 e il livello di maximum pain a 63.000 dollari. Per Ethereum, invece, il rapporto put-call ha raggiunto 1,61, con maximum pain a 1.800 dollari: un valore che evidenzia una prevalenza delle posizioni put, usate generalmente per proteggersi da ribassi o scommettere su una discesa.

La scadenza è avvenuta mentre Bitcoin restava sopra 60.000 dollari durante la settimana, dopo oltre un mese trascorso prevalentemente fra 60.000 e 65.000 dollari. La ragione dell’attenzione degli operatori è nella combinazione fra volumi rilevanti, volatilità contenuta e una crescente divergenza nelle aspettative sul breve periodo.

I dati diffusi da Greeks.live sono stati accompagnati dal relativo aggiornamento pubblicato sui social. Il quadro non indica automaticamente una direzione dei prezzi, ma descrive il posizionamento degli investitori nel mercato dei derivati.

Prudenza sui derivati e livelli da monitorare

La scadenza del 17 luglio ha coinvolto soltanto circa il 5% delle opzioni in essere, mentre l’open interest è diminuito leggermente. Secondo Greeks.live, la minore attività riflette poche opportunità operative di brevissimo termine, nonostante i movimenti marcati osservati in alcune aree del mercato azionario statunitense.

Su Bitcoin, l’esposizione gamma risultava concentrata soprattutto sugli strike di 64.000 e 70.000 dollari. Questo colloca tali livelli al centro dell’attenzione degli operatori, poiché la concentrazione delle opzioni può incidere sulle dinamiche di copertura dei dealer quando il prezzo si avvicina alle relative soglie.

Per Ethereum, l’esposizione era invece distribuita più ampiamente fra 1.825 e 2.000 dollari. Alcuni trader hanno utilizzato opzioni out-of-the-money poco distanti dal prezzo corrente per prepararsi a un possibile rimbalzo, mentre sono cresciute grandi operazioni rialziste, guidate soprattutto da bull spread a breve scadenza.

Il segnale resta però bilanciato da una domanda persistente di protezione al ribasso su Ethereum. Greeks.live ha osservato: “La proporzione delle opzioni put ha superato 1 per un mese consecutivo e continua a salire”, definendo l’attuale posizionamento insolitamente diviso fra investitori rialzisti e ribassisti.

Il confronto con le precedenti scadenze

La prudenza era già emersa nelle settimane precedenti. Come riportato da crypto.news, il 10 luglio erano scadute opzioni su Bitcoin ed Ethereum per circa 1,75 miliardi di dollari: il maximum pain di Bitcoin era a 62.000 dollari e il rapporto put-call di Ethereum a 1,26.

Una settimana prima, la scadenza delle sole opzioni Bitcoin aveva raggiunto 1,9 miliardi di dollari, con il mercato concentrato sull’area dei 60.000 dollari. Ethereum mostrava già maggiore richiesta di coperture ribassiste, con un rapporto put-call di 1,29.

La scadenza del 17 luglio, più piccola rispetto ai regolamenti mensili e trimestrali, riduceva la probabilità che l’evento da solo producesse un forte movimento sul mercato spot. Resta tuttavia rilevante la vicinanza di Bitcoin al suo maximum pain di 63.000 dollari e l’aumento dell’esposizione put su Ethereum.

FAQ

Quante opzioni Bitcoin sono scadute?

Sono scadute 19.000 opzioni su Bitcoin, con valore nozionale di 1,2 miliardi di dollari e maximum pain fissato a 63.000 dollari.

Qual era il put-call ratio di Ethereum?

Era pari a 1,61 per Ethereum, segnalando che le posizioni put superavano le call al momento della scadenza.

Quali strike Bitcoin osservano i trader?

Sono 64.000 e 70.000 dollari, livelli nei quali Greeks.live rilevava la maggiore concentrazione dell’esposizione gamma su Bitcoin.

La scadenza poteva muovere il mercato spot?

Probabilmente no, perché rappresentava circa il 5% delle opzioni aperte ed era inferiore alle principali scadenze mensili e trimestrali.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui crypto.news.