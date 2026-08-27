L’IA non sostituisce i radiologi, ma ne trasforma profondamente il lavoro

27 Agosto 2026

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La notizia in sintesi Geoffrey Hinton prevedeva radiologi sostituiti dall’AI entro cinque anni.

prevedeva radiologi sostituiti dall’AI entro cinque anni. La radiologia cresce, ma l’intelligenza artificiale cambia diagnosi e responsabilità cliniche.

Tre quarti dei dispositivi medici AI autorizzati dalla FDA riguardano la radiologia.

Formazione e controllo umano restano decisivi contro errori e bias dell’automazione.

L’AI cambia il lavoro dei radiologi

Geoffrey Hinton, pioniere dell’intelligenza artificiale e premio Nobel, nel 2016 aveva previsto che i computer avrebbero sostituito i radiologi entro cinque anni. A distanza di circa un decennio, quella previsione non si è realizzata: i medici che interpretano radiografie, ecografie e altre immagini diagnostiche non sono stati rimpiazzati, mentre il loro numero è atteso in crescita di almeno il 26% nei prossimi tre decenni.

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Il cambiamento, però, è già in corso negli ospedali e nei centri diagnostici. All’inizio del 2026, circa tre quarti dei 1.400 dispositivi medici abilitati all’AI e autorizzati dalla Food and Drug Administration statunitense riguardavano la radiologia, segnalando quanto questo settore sia diventato il principale laboratorio clinico dell’automazione sanitaria.

I sistemi di intelligenza artificiale aiutano a redigere referti, a ordinare le immagini in base all’urgenza e a rilevare anomalie difficili da riconoscere. La ragione dell’adozione è clinica prima che tecnologica: ridurre gli errori diagnostici, aumentare la precisione e supportare medici chiamati a valutare grandi volumi di esami senza perdere elementi rilevanti.

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La questione centrale non è quindi la sostituzione del professionista, ma l’organizzazione di una collaborazione efficace tra capacità computazionale e giudizio medico. Come ha sintetizzato Curtis Langlotz della Stanford University, non sarà l’AI a sostituire i radiologi, ma i radiologi che usano l’AI a sostituire quelli che non la usano.

Precisione algoritmica e giudizio clinico

La radiologia è un banco di prova rilevante perché l’AI può analizzare ogni pixel di un’immagine, senza stanchezza o distrazioni, e confrontarlo con quantità molto vaste di dati. Alcuni strumenti identificano sottotipi tumorali, delineano lesioni o segnalano risultati che richiedono una priorità immediata nel percorso di cura.

Un’analisi di 43 studi clinici ha indicato che le colonscopie assistite dall’AI individuano più polipi rispetto a quelle convenzionali. Migliorare l’accuratezza conta anche alla luce delle stime sugli errori umani nella lettura delle immagini diagnostiche, collocati tra il 3% e il 5%, per un totale stimato di circa 40 milioni di errori nel mondo ogni anno.

La superiorità statistica in un singolo compito, tuttavia, non basta a giustificare l’automazione senza supervisione. Curtis Langlotz propone il caso teorico di un sistema capace di trovare il 95% dei noduli polmonari in una Tac toracica, contro il 90% individuato dai radiologi: il medico può comunque riconoscere parte di quel 5% sfuggito alla macchina.

Le due forme di intelligenza commettono errori diversi. Il radiologo interpreta le immagini alla luce della storia clinica, della conoscenza delle malattie e delle informazioni sul paziente; l’algoritmo applica modelli statistici spesso non trasparenti. Le reti neurali sono infatti considerate sistemi a scatola nera, perché normalmente non mostrano in modo comprensibile come siano arrivate a una decisione.

Per Charles Kahn, direttore di Radiology: Artificial Intelligence, la difficoltà consiste nel capire se l’AI abbia realmente identificato un’anomalia o se il medico stia trascurando un segnale sottile. Paul Yi, responsabile dell’informatica per l’imaging intelligente al St. Jude Children’s Research Hospital di Memphis, descrive questa fase come “un intero riadattamento mentale”.

Nei sistemi basati su regole, i medici hanno già maturato l’abitudine di valutare avvisi su interazioni farmacologiche e altri rischi, ignorandoli circa metà delle volte secondo Langlotz. Con l’AI diagnostica, però, la verifica è più complessa perché la risposta può essere molto accurata, ma poco spiegabile e potenzialmente influenzare il livello di sospetto clinico.

Il rischio è duplice: fidarsi eccessivamente dell’algoritmo, fenomeno definito automation bias, oppure accettarne omissioni diagnostiche, cioè automation complacency. Un falso negativo può non rilevare sangue nel cervello in una Tac o risonanza; un falso positivo può invece indicare una malattia assente, soprattutto quando la patologia è rara.

Uno studio citato nella fonte ha rilevato forti cali di accuratezza nella lettura mammografica anche tra radiologi esperti quando erano esposti a previsioni errate dell’AI. Al tempo stesso, errori palesi dell’algoritmo possono indurre diffidenza e spingere il medico a scartare segnalazioni corrette.

Formazione, monitoraggio e responsabilità clinica

Nina Kottler, chief medical AI officer di Mosaic Clinical Technologies, indica una soluzione operativa: monitorare quanto i radiologi accettano o respingono le indicazioni dell’AI. Se un medico accetta 99 risultati su 100, mentre il sistema ha un’accuratezza del 95%, è necessario verificare se stia delegando troppo alla tecnologia.

La formazione resta il punto più concreto. Oltre un quarto dei medici interpellati in un sondaggio 2026 dell’American Medical Association ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna preparazione sull’AI, mentre soltanto l’11% ha riferito una formazione ampia.

Conoscere i limiti specifici degli strumenti è essenziale: un sistema può, per esempio, diventare meno affidabile quando il paziente si muove durante l’esame. Kottler propone inoltre che l’AI indichi un livello di confidenza per ogni valutazione, invece di limitarsi a una risposta binaria.

La conseguenza futura riguarda quindi l’evoluzione delle competenze: il radiologo dovrà leggere immagini, valutare algoritmi e riconoscere quando macchina e medico divergono. La responsabilità della decisione clinica, sulla base dei dati descritti, rimane umana.

FAQ

Geoffrey Hinton aveva previsto la fine dei radiologi?

Geoffrey Hinton nel 2016 aveva ipotizzato la sostituzione dei radiologi con computer entro cinque anni, previsione non avveratasi.

Quanti dispositivi AI medici riguardano la radiologia?

All’inizio del 2026, circa tre quarti dei 1.400 dispositivi medici AI autorizzati dalla FDA erano destinati alla radiologia.

L’AI trova più polipi durante le colonscopie?

Un’analisi di 43 studi clinici ha concluso che le colonscopie assistite dall’intelligenza artificiale rilevano più polipi delle procedure convenzionali.

Quali bias può causare l’AI nei radiologi?

L’automation bias porta a fidarsi troppo dei risultati, mentre l’automation complacency può indurre ad accettare falsi negativi dell’algoritmo.

Come è stata verificata questa analisi?

Il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Ars Technica, con supervisione umana prima della pubblicazione.