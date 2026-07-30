Assicurazioni, sempre più perizie auto con intelligenza artificiale e da remoto

30 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Compagnie assicurative investono in tecnologie per la gestione dei danni.

investono in tecnologie per la gestione dei danni. Dopo un incidente, la perizia può avvenire senza un tecnico fisicamente presente.

Foto inviate dai clienti e videoperizie sono gli strumenti indicati.

L’obiettivo dichiarato è rendere la valutazione più semplice e veloce.

( Riassunto generato con AI)

Assicurazioni e perizie digitali dopo gli incidenti

Le compagnie assicurative stanno aumentando gli investimenti tecnologici per valutare le auto danneggiate dopo un incidente, ricorrendo sempre più spesso a modelli di intelligenza artificiale e a videoperizie svolte da remoto. Il cambiamento riguarda la fase di esame del danno, nella quale il veicolo può non essere più visionato da un perito presente fisicamente. Nelle ultime fasi della gestione del sinistro, il cliente può quindi inviare fotografie dell’auto oppure partecipare a una valutazione video.

La ragione indicata è la ricerca di procedure più semplici e veloci rispetto all’ispezione tradizionale. Il testo non cita singole compagnie, località o date, ma descrive una tendenza collegata allo sviluppo tecnologico e agli investimenti del settore assicurativo.

Il punto centrale non è l’eliminazione automatica della perizia, bensì la trasformazione delle modalità con cui il danno viene osservato e documentato. Le immagini e le videochiamate diventano così strumenti utilizzabili nella fase di valutazione del veicolo coinvolto nell’incidente.

Come cambia la valutazione dei danni

Il modello descritto si basa sull’analisi delle fotografie trasmesse dal cliente. I sistemi di intelligenza artificiale possono esaminare le immagini dell’auto danneggiata, mentre la videoperizia consente una verifica a distanza. In entrambi i casi, la presenza fisica di un perito accanto al veicolo non è necessariamente prevista.

La novità va letta soprattutto sul piano operativo: la raccolta delle informazioni sul danno può essere digitalizzata e avviata senza un sopralluogo tradizionale. Il testo sottolinea che questa evoluzione è sostenuta da investimenti sempre più consistenti delle compagnie assicurative nello sviluppo tecnologico.

Non vengono forniti dati sul numero di pratiche gestite con questi strumenti, sui tempi effettivi di liquidazione né sulle condizioni in cui la perizia da remoto sostituisca integralmente un accertamento fisico. Per questo, la portata concreta del cambiamento va circoscritta a quanto emerge: cresce l’uso di fotografie e collegamenti video nella valutazione dei danni alle auto.

La digitalizzazione non modifica il fatto originario, cioè l’incidente e il danno al veicolo, ma interviene sul modo in cui tali elementi vengono esaminati. L’attenzione si sposta dalla visita in presenza alla qualità della documentazione raccolta dal cliente e alla possibilità di analizzarla attraverso strumenti tecnologici.

La conseguenza per chi denuncia un sinistro

Per l’automobilista, la conseguenza più immediata è una gestione potenzialmente più rapida della fase di valutazione, attraverso foto o video dell’auto danneggiata. Il testo presenta questa prospettiva come più semplice e veloce, senza però indicare procedure standard, obblighi specifici o garanzie sui tempi.

Resta quindi centrale la corretta documentazione visiva del danno, perché è su immagini e videoperizie che può basarsi l’esame remoto. L’evoluzione raccontata segnala una crescente integrazione tra assicurazioni e strumenti digitali nella gestione successiva a un incidente.

Il futuro delineato dalla fonte è quello di una perizia sempre meno legata alla presenza fisica e sempre più sostenuta da tecnologie di analisi a distanza.

FAQ

Come vengono valutati i danni dell’auto?

Sì, possono essere valutati tramite fotografie inviate dal cliente oppure mediante una videoperizia svolta a distanza.

Il perito deve vedere sempre l’auto?

No, il testo indica che dopo un incidente l’auto danneggiata può non essere esaminata da un perito fisicamente presente.

Quale ruolo ha l’intelligenza artificiale?

L’intelligenza artificiale analizza le foto dell’auto danneggiata trasmesse dal cliente durante la gestione della valutazione.

Perché le assicurazioni investono nella tecnologia?

Perché gli strumenti digitali vengono presentati come una soluzione per rendere l’esame dei danni più semplice e veloce.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui la Repubblica.