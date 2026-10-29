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OPPO mostra come nasce Find X10 Pro Max con tre fotocamere da 200 MP

OPPO mostra come nasce Find X10 Pro Max con tre fotocamere da 200 MP

29 Ottobre 2026

29 Ottobre 2026/Home/PRODOTTI/OPPO mostra come nasce Find X10 Pro Max con tre fotocamere da 200 MP

La notizia in sintesi

  • OPPO illustra sviluppo, test e produzione della serie Find X10 dopo il debutto globale.
  • Find X10 Pro Max integra tre fotocamere da 200 megapixel; il sistema LUMO gestisce toni, colori e dettagli.
  • ColorOS 17 introduce un agente basato su Manus e strumenti di modifica fotografica con intelligenza artificiale.
  • Il centro di Chang’an spedisce fino a 7.200 Find X10 Pro Max al giorno.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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OPPO Find X10 Pro Max 5G Smartphone 12GB+512GB, tripla 200MP, Luna White | Garanzia produttore 3 anni, fotocamera Hasselblad, video HDR 17EV, LUMO True Color Imaging, 6,78", senza caricabatterie

Garanzia estesa esclusiva Amazon: I prodotti acquistati su Amazon godono di una garanzia del produttore di 3 anni, con OPPO che concede un anno aggiuntivo oltre i 2 anni standard. · Sistema di imaging flagship: Co-sviluppato con Hasselblad, il sistema a tripla fotocamera 200MP cattura concerti, viaggi e altro con dettagli nitidi. Il LUMO True Color Engine mantiene tonalità della pelle e cieli fedeli alla realtà. · Strumento di creazione video pro: La fotocamera principale registra HDR cinematografico a 17 stop, con stabilizzazione Horizon per vlog stabili a mano libera e ricchi dettagli di luci e ombre. 4K 60fps Dolby Vision per video di qualità cinematografica.

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OPPO ha presentato il 29 ottobre 2026 a Shenzhen i processi di progettazione, collaudo e produzione della serie Find X10, già protagonista del debutto globale. Al centro dell’incontro, il sistema fotografico del Find X10 Pro Max con tre fotocamere da 200 megapixel, le funzioni di intelligenza artificiale di ColorOS 17 e l’automazione degli stabilimenti. L’azienda ha illustrato come vengono sviluppate e verificate queste caratteristiche, dalla lavorazione della scocca ai test sulla resa delle immagini.

Il percorso, denominato Next Level of Making, collega attività normalmente separate nella presentazione di uno smartphone: disegno industriale, elaborazione fotografica, infrastruttura informatica e assemblaggio. Le prestazioni e i livelli di affidabilità descritti sono quelli dichiarati da OPPO.

Ling Liu, Overseas CMO di OPPO, ha spiegato il rapporto tra controllo produttivo e qualità:

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“Quality is the foundation of OPPO’s entire product portfolio, and our control over the product creation process is what allows us to realize this commitment at scale,”

“Last year, we introduced Apex Guard to show how our commitment to quality goes beyond everyday use, product lifespans, and industry standards. This year, we are opening up our development, testing, and manufacturing processes to unveil how that vision translates into the Next Level of Making, and ultimately elevates the products and experiences we deliver.”

Il vetro posteriore e le lavorazioni della scocca

La serie adotta una copertura posteriore in vetro che sale progressivamente verso il gruppo fotografico. Il raccordo si sviluppa su tre livelli, con l’obiettivo di rendere meno marcato lo stacco visivo tra le fotocamere e il resto del telefono.

Nella versione Luna White del Find X10 Pro Max, il bordo verticale del modulo fotografico presenta scanalature ottenute mediante incisione CNC, ispirate alle ghiere di messa a fuoco degli obiettivi. Sul vetro opaco è riprodotta una trama intrecciata, la cui visibilità cambia con l’illuminazione e l’inclinazione del dispositivo.

foto nel testo 2

Secondo OPPO, la definizione della tonalità Luna White ha richiesto oltre 40 cicli di messa a punto. Per il motivo del pannello posteriore sono stati necessari più di dieci passaggi di affinamento, intervenendo sia sull’aspetto sia sulla resistenza della finitura.

Fotocamere: elaborazione e verifiche in laboratorio

La collaborazione con Hasselblad, avviata nel 2022, prosegue con tre modalità: Master Mode, Hi-Res Mode e Portrait Mode. L’elaborazione delle immagini è affidata alla nuova generazione del LUMO True Image Engine, articolata in tre componenti dedicate rispettivamente alla resa tonale, alla riproduzione cromatica e alla gestione dei dettagli.

Il Natural Tone Engine interviene sui toni nella modalità fotografica predefinita; il True Color Engine utilizza le informazioni di un sensore multispettrale a 24 canali. L’Hyper Pixel Engine permette invece un’uscita predefinita da 26 megapixel, dall’ultragrandangolo allo zoom 9,9x in modalità automatica. Nella modalità Hasselblad Hi-Res, la fusione di più fotogrammi consente immagini da 200 megapixel alle focali native supportate dai relativi sensori.

Per verificare i risultati, OPPO dichiara di esaminare HDR, luminosità dei volti e gradazioni dell’incarnato in 40 condizioni di illuminazione. Le prove cromatiche impiegano una tavola da 140 colori, anziché quella da 24 colori indicata dall’azienda come riferimento di settore. Modelli di teste con capelli veri e rughe servono a valutare la conservazione delle texture e l’eventuale presenza di elaborazioni eccessive.

foto nel testo 3

Alle misurazioni in laboratorio si affiancano riprese in scenari ricostruiti. Un palco riproduce le difficoltà di illuminazione dei concerti, mentre bracci robotici su più assi simulano movimenti e vibrazioni della mano per verificare la stabilizzazione. Altre prove riguardano il comportamento del teleobiettivo ai diversi livelli di zoom.

Gli agenti AI di ColorOS 17

Con ColorOS 17, AI Mind Pilot aggiunge alla precedente Ask Mode una Agent Mode basata sull’agente di terze parti Manus. Il sistema può operare su foto e file presenti nel dispositivo ed eseguire attività articolate in più passaggi.

Per il ritocco arriva AI Photo Agent, che combina un modello proprietario visivo-linguistico con sei modelli specializzati nelle immagini. Le modifiche possono partire da istruzioni in linguaggio naturale, riferimenti visivi forniti dall’utente oppure suggerimenti del sistema.

foto nel testo 4

A supporto dei servizi AI, OPPO dichiara nove centri dati distribuiti in sei regioni, con una disponibilità del 99,99%. Sul fronte della protezione delle informazioni, l’azienda indica un sistema di sicurezza esteso dall’addestramento dei modelli all’utilizzo quotidiano. Il Private Computing Cloud, sviluppato con Google, è destinato a isolare i dati durante l’elaborazione nel cloud.

Produzione automatizzata e capacità di assemblaggio

La rete industriale comprende nove centri produttivi in Cina, India, Indonesia, Egitto, Turchia, Brasile, Pakistan e Bangladesh. Secondo i dati aziendali, è completamente automatizzato oltre il 95% delle linee per il montaggio superficiale dei componenti elettronici, mentre per l’assemblaggio finale la media raggiunge l’85%.

Nel centro di Chang’an, in Cina, le linee di assemblaggio finale comprendono oltre 300 stazioni automatiche di test. Lo stabilimento può spedire fino a 7.200 Find X10 Pro Max finiti al giorno. Montaggio del display, installazione delle fotocamere, verifiche di tenuta e ispezione del vano batteria sono tra i processi sui quali OPPO concentra gli interventi per migliorare precisione e uniformità della produzione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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