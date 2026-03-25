Home / INTERNET / Governi sfruttano i tuoi dati personali senza controllo giudiziario ecco i rischi nascosti per la privacy

I governi comprano dati personali dai broker: cosa succede davvero

Le agenzie federali statunitensi, tra cui FBI, Dipartimento della Difesa e ICE, acquistano da anni dati personali provenienti dal mercato pubblicitario digitale. Attraverso data broker privati, ottengono informazioni di geolocalizzazione, cronologie di navigazione e identificatori di dispositivi raccolti da app, browser e piattaforme online. Questo avviene negli Stati Uniti, ma coinvolge anche utenti di altri Paesi, Europa inclusa, quando utilizzano servizi collegati a infrastrutture globali. Il fenomeno è esploso nell’ultimo decennio, mentre la normativa USA – ferma all’Electronic Communications Privacy Act degli anni ’80 – non ha previsto il ruolo dei broker. Il perché è chiaro: comprando dati già “commercialmente disponibili”, le autorità aggirano in parte l’obbligo di mandato previsto da sentenze come Carpenter v. United States, spostando la sorveglianza dal canale giudiziario al mercato.

In sintesi:

Le agenzie USA acquistano dati di localizzazione e profili digitali da broker privati senza mandato.

I dataset sono pseudo-anonimi ma facilmente re-identificabili incrociando più fonti informative.

L’uso di intelligenza artificiale consente sorveglianza di massa scalabile su milioni di persone.

Anche cittadini europei possono finire nei database, nonostante GDPR e tutele locali.

Alla base del sistema c’è l’economia della pubblicità digitale: ogni app che traccia posizione, ogni sito che inserisce SDK pubblicitari alimenta il flusso di dati verso i data broker. Questi intermediari aggregano enormi volumi informativi, spesso formalmente “anonimizzati”, ma legati a identificatori persistenti.

Incrociando pattern di movimento, orari e luoghi frequentati, è possibile risalire al domicilio, al luogo di lavoro e ad abitudini sensibili. Organizzazioni come la Electronic Frontier Foundation avvertono che la re-identificazione è tecnicamente banale quando si combinano più sorgenti, dai social ai registri pubblici.

La lacuna normativa nasce da un presupposto ormai superato: la legge tutela i contenuti custoditi dagli operatori di telecomunicazioni, non i dati “apparentemente anonimi” venduti sul mercato. Le agenzie federali sfruttano così la categoria delle “commercially available informations” per acquisire ciò che, se richiesto direttamente a un operatore, richiederebbe controllo giudiziario.

Data broker, strumenti di tracciamento e ruolo dell’intelligenza artificiale

I data broker raccolgono informazioni tramite cookie, ID pubblicitari e segnali di rete, costruendo database di coordinate GPS, relazioni tra dispositivi, interessi dedotti.

Strumenti come Penlink Webloc consentono di identificare dispositivi presenti in un luogo specifico, seguirne gli spostamenti nel tempo e collegarli ad altri eventi digitali.

Operativamente, il processo passa per tre fasi: acquisizione dei dati grezzi, normalizzazione degli identificatori e correlazione temporale per ricostruire le sequenze di movimento. Integrando questi schemi con archivi di targhe, sistemi di riconoscimento facciale e banche dati amministrative, la probabilità di individuare l’identità reale cresce drasticamente.

L’arrivo dell’intelligenza artificiale ha reso il quadro ancora più critico. Algoritmi di machine learning e reti neurali permettono di analizzare dataset eterogenei in tempo reale, generando profili comportamentali estremamente dettagliati.

Il CEO di Anthropic, Dario Amodei, ha sottolineato come l’unione tra dati commerciali e AI consenta di ricostruire *“un quadro completo della vita di una persona”* su larga scala.

L’elemento chiave è la scalabilità: ciò che prima richiedeva team investigativi dedicati oggi è gestibile automaticamente su milioni di individui. Alcune aziende tech, tra cui Anthropic, hanno imposto limiti contrattuali all’uso dei propri modelli per la sorveglianza di massa, entrando in frizione con il Dipartimento della Difesa. Il governo rivendica l’uso di qualsiasi strumento ritenuto legale, mentre i fornitori provano a introdurre vincoli etici. Nel frattempo, le capacità tecniche crescono più rapidamente di norme e meccanismi di controllo democratico.

Implicazioni per l’Europa e possibili sviluppi normativi futuri

Il modello statunitense di accesso commerciale ai dati investe anche gli utenti europei. Un’app installata su uno smartphone in Italia che utilizza SDK di società USA può convogliare flussi informativi verso broker d’Oltreoceano, rendendo i dati acquistabili da agenzie governative estere.

In teoria, il GDPR prevede limiti stringenti sul trasferimento internazionale; in pratica, una volta che i dati entrano in filiere globali opache, l’effettiva tracciabilità giuridica si indebolisce.

La California, con il CCPA e il CPRA, ha introdotto un registro pubblico dei broker e strumenti centralizzati per la richiesta di cancellazione. L’Unione europea, pur garantendo il diritto all’oblio, demanda ancora al singolo cittadino l’onere di identificare ogni singolo titolare.

Un’evoluzione possibile, sempre più discussa tra autorità e accademici, è l’adozione di registri trasparenti dei data broker anche in Europa, con meccanismi unificati per l’opt-out e audit indipendenti sui sistemi di anonimizzazione. Senza questo salto di qualità, il rischio è che la protezione formale del GDPR resti indietro rispetto a un’industria della sorveglianza trainata dall’advertising e potenziata dall’AI.

FAQ

Cosa sono i data broker e quali dati raccolgono concretamente?

I data broker aggregano commercialmente dati di localizzazione, cronologie di navigazione, ID pubblicitari, interessi, relazioni tra dispositivi, provenienti da app, siti e SDK pubblicitari.

Perché l’acquisto di dati da parte del governo USA è così controverso?

È controverso perché consente alle agenzie di ottenere informazioni sensibili senza mandato, aggirando i controlli previsti per gli operatori telefonici tradizionali.

Gli utenti europei sono davvero coinvolti in questi flussi di dati?

Sì, sono coinvolti quando utilizzano app o servizi collegati a infrastrutture USA che inviano dati a broker internazionali commercialmente attivi.

Come posso ridurre la condivisione dei miei dati con i data broker?

È possibile ridurla disattivando ID pubblicitari, limitando permessi delle app, usando browser privacy-focused e gestendo sistematicamente cookie e tracker.

Da quali fonti provengono le informazioni analizzate in questo articolo?

Provengono da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.