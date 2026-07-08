8 Luglio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Zoë Kravitz esclusa dal cast di The Batman: Parte II, dubbio sulla nuova protagonista femminile

La notizia in sintesi

Zoë Kravitz non compare nel cast annunciato di The Batman: Parte II .

non compare nel cast annunciato di . Matt Reeves ha confermato nuovi ingressi e diversi ritorni già attesi.

ha confermato nuovi ingressi e diversi ritorni già attesi. L’assenza di Catwoman appare coerente con il finale del primo film.

appare coerente con il finale del primo film. Secondo ScreenRant, resta aperto il tema della nuova co-protagonista femminile.

(Riassunto generato con AI)

Catwoman resta fuori dal nuovo cast

The Batman: Parte II, il sequel diretto da Matt Reeves con Robert Pattinson ancora nei panni del Cavaliere Oscuro, riapre il dibattito sul futuro di Selina Kyle. Nelle ultime settimane il regista ha diffuso il nuovo elenco del cast, confermando diversi nomi di primo piano ma senza includere Zoë Kravitz, interprete di Catwoman nel primo capitolo.

L’assenza ha un peso specifico rilevante perché riguarda uno dei personaggi più apprezzati del film precedente e perché, allo stato attuale, non emergono segnali concreti di un suo ritorno. La mancata presenza di Kravitz, inoltre, appare coerente con la chiusura narrativa del primo film, in cui Selina Kyle propone a Batman di lasciare Gotham insieme a lei, salvo poi partire da sola. Secondo quanto riportato da ScreenRant, il destino del personaggio resta quindi sospeso, ma le possibilità di rivederlo nel sequel sembrano oggi ridotte.

I nomi confermati e gli scenari possibili

Tra i volti annunciati da Matt Reeves figurano Sebastian Stan e Scarlett Johansson, indicati come probabili interpreti di Harvey Dent e di sua moglie Gilda, oltre a Charles Dance nel ruolo di Christopher Dent, padre di Harvey. Sono stati inoltre confermati i ritorni di Jeffrey Wright come James Gordon, Andy Serkis come Alfred Pennyworth e Colin Farrell nei panni di Oz Cobb, il Pinguino.

Il quadro suggerisce un sequel centrato su nuovi equilibri criminali e istituzionali di Gotham, con una forte attenzione all’asse legato ai Dent. In questo contesto, la possibile centralità di Scarlett Johansson non equivale automaticamente a una sostituzione del ruolo ricoperto da Catwoman: Gilda Dent, pur importante, resta tradizionalmente connessa alla traiettoria di Due Facce e al versante dei villain. Anche ipotesi come Harley Quinn o Poison Ivy appaiono meno compatibili con l’impostazione urbana e realistica costruita da Reeves. Tra le figure già introdotte, resta invece osservata speciale la sindaca Bella Reál, interpretata da Jayme Lawson, potenziale interlocutrice di Batman sul fronte dell’ordine pubblico.

Perché l’assenza pesa sul sequel

L’eventuale uscita di scena di Zoë Kravitz non sarebbe soltanto una scelta di casting, ma un passaggio con effetti sul tono del racconto. Nel primo film, Catwoman aveva infatti rappresentato un contrappunto morale e sentimentale per Bruce Wayne, mantenendo però un’ambiguità decisiva per l’identità della saga.

Se il sequel sceglierà davvero un’altra figura femminile di riferimento, il nome di Andrea Beaumont, il Fantasma, resta una possibilità teorica citata nel dibattito perché capace di unire legame emotivo, ruolo da alleata e moralità sfumata. Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali in questa direzione. Il dato solido resta uno: l’elenco diffuso da Matt Reeves non include Zoë Kravitz, e questo rende il futuro di Selina Kyle uno dei nodi più rilevanti attorno a The Batman: Parte II.

FAQ

Zoë Kravitz sarà in The Batman: Parte II?

Sì, al momento no: Zoë Kravitz non compare nel cast annunciato ufficialmente da Matt Reeves.

Perché l’assenza di Catwoman è considerata plausibile?

Sì, perché il finale del primo film mostrava Selina Kyle lasciare Gotham da sola, chiudendo temporaneamente il suo arco.

Chi sono i ritorni già confermati nel sequel?

Sì, sono confermati Jeffrey Wright, Andy Serkis e Colin Farrell, rispettivamente come Gordon, Alfred e Pinguino.

Chi potrebbe essere la nuova figura femminile centrale?

Sì, tra i nomi discussi emergono Scarlett Johansson come Gilda Dent e Bella Reál di Jayme Lawson.

Da quali fonti deriva questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Best Movie e ScreenRant.