14 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Experian rileva più BNPL e prestiti richiesti dalla Generazione Z

La notizia in sintesi Ad agosto aumentano su base annua BNPL, prestiti personali, mutui e prestiti finalizzati.

La Generazione Z registra gli incrementi più elevati nelle principali forme di credito.

I prestiti finalizzati crescono nel Sud, mentre diminuiscono nelle altre aree italiane.

Le richieste mensili calano rispetto a luglio, secondo un andamento stagionale.

Le richieste di Buy Now Pay Later e di prestiti personali sono cresciute in Italia ad agosto rispetto allo stesso mese del 2025, mentre il confronto con luglio evidenzia un calo generalizzato legato alla stagionalità estiva. Secondo i dati diffusi da Experian il 14 settembre, le domande di BNPL sono aumentate del 22,2% su base annua e quelle di prestiti personali del 19,6%.

In crescita, seppure con variazioni più contenute, anche mutui (+3,3%) e prestiti finalizzati (+2%). Il dato che emerge trasversalmente dai principali prodotti è l’aumento delle richieste presentate dalla Generazione Z, ossia la fascia tra 18 e 30 anni. Il report si basa sulle informazioni disponibili nel Sistema di Informazioni Creditizie di Experian.

Il calo di agosto rispetto a luglio

Su base mensile, agosto ha registrato una contrazione delle richieste per tutti i prodotti osservati. I mutui hanno segnato un -37,1% rispetto a luglio, i prestiti finalizzati -28,9%, i prestiti personali -21,8%, il BNPL -18% e il canale digitale -13,7%.

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Rispetto al calo rilevato nell’agosto 2025, la flessione mensile è risultata meno ampia per prestiti personali, prestiti finalizzati e canale digitale. Per i mutui e il BNPL, invece, le variazioni mensili sono state vicine a quelle dell’anno precedente.

“Ad agosto le richieste di credito scendono: è fisiologico, si tratta di un mese dedicato alle vacanze, in cui le persone riducono gli acquisti. Se però leggiamo il confronto con lo stesso mese del 2025, emergono tendenze chiare: BNPL e prestiti personali crescono a doppia cifra, mentre i finanziamenti legati a decisioni di acquisto più impegnative sono in contrazione. Anche l’entità del calo mensile è inferiore rispetto ad agosto dello scorso anno, in particolare per i prestiti personali e finalizzati: un segnale che il mercato si è mosso di più rispetto a un anno fa, anche in piena estate. La Gen Z si conferma il segmento con la crescita più intensa su tutti i prodotti, dai prestiti personali ai mutui: un segnale che vale la pena monitorare con attenzione nei prossimi mesi”, ha dichiarato Armando Capone, Amministratore Delegato di Experian Italia.

BNPL e prestiti personali aumentano a doppia cifra

Il Buy Now Pay Later è cresciuto in tutte le aree del Paese. La Generazione Z ha registrato l’incremento più elevato, pari al 33,6%, seguita da Millennial (+18,9%), Generazione X (+18%) e Baby Boomer (+12,4%). L’importo medio richiesto per questa formula di pagamento è stato di 196 euro, l’8,2% in più rispetto ad agosto 2025.

Per i prestiti personali, la crescita annuale è stata uniforme sul territorio nazionale. La Gen Z ha segnato un +34%, mentre i Millennial hanno registrato un +24,9% e la Generazione X un +19,5%. L’importo medio richiesto si è attestato a 7.607 euro, in calo del 18,3% rispetto all’anno precedente.

Prestiti finalizzati, differenze tra aree e finalità

Le richieste di prestiti finalizzati sono aumentate soprattutto nel Sud, dove il rialzo ha raggiunto il 10,2%. Nello stesso periodo sono diminuite nel Nord Ovest (-6,8%), nel Centro (-2,8%) e nel Nord Est (-2,3%). L’importo medio richiesto è salito a 1.625 euro, rispetto ai 1.336 euro di agosto 2025.

Tra le finalità più frequenti, telefoni cellulari, auto nuove e auto usate hanno registrato contrazioni annuali. Gli elettrodomestici sono invece aumentati del 2,7%, mentre ristrutturazioni, articoli per campeggio e giardinaggio, accessori auto e corsi hanno segnato crescite. La categoria computer e televisori, pur in calo del 12,5% rispetto ad agosto 2025, è stata l’unica a crescere rispetto a luglio, con un +7,4%.

Mutui e credito digitale

Nel mercato dei mutui, l’aumento annuo del 3,3% è accompagnato da un importo medio richiesto di 123.418 euro, in crescita del 2,3%. La Generazione Z ha registrato un +36,3%; tra le principali città considerate, Bologna ha segnato un +60,6%, davanti a Genova (+24%) e Milano (+6,1%).

Canale digitale e carte o prodotti revolving hanno invece rilevato entrambi una lieve flessione annua dello 0,4%. Nel canale digitale il Nord Ovest è cresciuto del 2,8%, mentre la Gen Z ha segnato incrementi del 14,6% nel digitale e del 9% nelle carte revolving. Per i richiedenti nati all’estero, le variazioni annuali sono state positive: +6,4% nel canale digitale e +2,8% nelle carte e nei prodotti revolving.

FAQ

Quanto sono cresciute le richieste di BNPL?

Le richieste di Buy Now Pay Later sono aumentate del 22,2% ad agosto rispetto allo stesso mese del 2025.

Quale fascia d’età cresce di più nei mutui?

La Generazione Z, tra 18 e 30 anni, ha registrato un aumento del 36,3% nelle richieste di mutuo.

Dove aumentano maggiormente i prestiti finalizzati?

Il Sud registra una crescita del 10,2% su base annua, mentre Nord Ovest, Nord Est e Centro risultano in calo.

Qual è l’importo medio dei prestiti personali?

L’importo medio richiesto per un prestito personale è di 7.607 euro, in diminuzione del 18,3% rispetto ad agosto 2025.

Qual è la fonte dei dati riportati?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso da Experian, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.