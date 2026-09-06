I menu generati con l’IA rischiano di sembrare poco appetitosi

6 Settembre 2026

6 Settembre 2026/Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/I menu generati con l’IA rischiano di sembrare poco appetitosi

La notizia in sintesi

  • I menù creati con IA diffondono immagini di cibo troppo perfette e uniformi.
  • I modelli generativi replicano estetiche ricorrenti presenti nei dati di addestramento.
  • Uno studio tedesco rileva disagio davanti ad alimenti artificiali quasi realistici.
  • Personalizzazione e supervisione umana possono limitare l’effetto di omologazione.

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Menù IA, l’estetica che allontana i clienti

L’uso di immagini create dall’intelligenza artificiale nei menù di ristoranti, bar e punti vendita sta diffondendo un’estetica uniforme e spesso poco credibile, osservata anche a New York e analizzata da TechCrunch. Il fenomeno riguarda esercenti che scelgono strumenti generativi per produrre rapidamente grafiche personalizzabili, comprese modifiche a prezzi e piatti, ma rischiano di ottenere cibi visivamente estranei al prodotto reale. Dopo l’analisi pubblicata il 3 settembre 2026, esperti e ricerca accademica spiegano perché quelle immagini suscitino disagio: i modelli replicano schemi ricorrenti dei dati di addestramento e spingono il cibo verso una perfezione artificiale.

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Per i locali, il nodo è commerciale e reputazionale: una grafica poco autentica può allontanare chi deve scegliere cosa ordinare.

Perché i piatti generati diventano tutti simili

Secondo Alex Lisle, direttore tecnologico di Reality Defender, l’effetto nasce dal modo in cui i modelli linguistici e di diffusione riconoscono regolarità in raccolte di dati: davanti alla richiesta di un menù per hamburger, richiamano modelli di catene come Wendy’s, Burger King o McDonald’s. Il risultato può trasformare panini, gelati e gamberi in oggetti troppo levigati, simmetrici o anatomicamente improbabili; Lisle lo descrive come “un alieno che cerca di fare una pizza senza capirne i principi fondamentali”. La ripetizione rafforza il fenomeno: se immagini artificiali rientrano nei dati di addestramento, la qualità può degradarsi e la convergenza riduce varietà senza rendere il sistema inutilizzabile.

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Lee Rainie, dell’Imagining the Digital Future Center dell’Elon University, collega l’omogeneizzazione all’ottimizzazione per contenuti gradevoli e non offensivi, che elimina gli elementi distintivi. Anche modifiche successive a un menù generato accentuano l’appiattimento: l’esperimento pubblicato su X da Labtec ha mostrato immagini meno simili al cibo dopo cento revisioni. Uno studio dell’Università di Duisburg-Essen ha rilevato un effetto uncanny valley: alimenti quasi realistici generati dall’IA provocano più disgusto e inquietudine di immagini chiaramente false. Per attività senza un reparto comunicazione, rapidità produttiva e riconoscibilità dell’offerta vanno quindi valutate insieme.

Il rischio va oltre la grafica del locale

Il problema non riguarda soltanto l’aspetto di un piatto. Alex Lisle avverte che la capacità di vedere e ascoltare non garantisce più da sola l’autenticità di una prova, perché immagini e contenuti sintetici possono apparire persuasivi. Nei menù la conseguenza è immediata: la distanza tra fotografia promozionale e cibo servito può diventare ancora più difficile da valutare.

Un intervento umano capace di definire istruzioni precise e personalizzare la grafica può usare l’IA come strumento, evitando prodotti indistinguibili e preservando l’identità del locale.

FAQ

Quali modelli generano queste immagini?

Modelli linguistici di grandi dimensioni e modelli di diffusione individuano schemi nei dati e producono immagini prevedendo la richiesta dell’utente.

Perché le immagini sembrano tutte simili?

L’addestramento privilegia schemi diffusi e contenuti gradevoli; la ripetizione degli stessi riferimenti riduce varietà, dettagli distintivi e credibilità visiva.

Cosa accade dopo molte modifiche?

L’esperimento di Labtec ha mostrato che cento revisioni di un menù in ChatGPT rendono progressivamente il cibo meno realistico.

Quale reazione provocano le immagini quasi reali?

Lo studio dell’Università di Duisburg-Essen associa le immagini alimentari quasi realistiche a maggiore disgusto e inquietudine rispetto a quelle palesemente false.

Come sono state verificate le informazioni?

Le informazioni derivano da un esame congiunto di fonti stampa ufficiali, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione con intervento e supervisione umana.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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