8 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Grok 4.5 debutta al pubblico con SpaceXAI nella sfida a OpenAI e Anthropic

La notizia in sintesi

Elon Musk ha annunciato il rilascio pubblico di Grok 4.5 per giovedì.

ha annunciato il rilascio pubblico di per giovedì. Il modello arriva dopo una beta privata con feedback giudicati molto positivi.

SpaceXAI punta su velocità, efficienza nei token e costi inferiori.

punta su velocità, efficienza nei token e costi inferiori. Il lancio coincide con una nuova fase della sfida con OpenAI e Anthropic.

(Riassunto generato con AI)

Grok 4.5 debutta al pubblico

SpaceXAI, la società guidata da Elon Musk, porterà Grok 4.5 al pubblico giovedì, dopo una fase di beta privata che, secondo quanto comunicato dallo stesso Musk su X, ha raccolto riscontri molto positivi dagli utenti. Il nuovo modello succede alla versione stabile Grok 4.3 e viene presentato come un sistema di classe “Opus”, ma più rapido, più efficiente nell’uso dei token e meno costoso.

Il lancio arriva in un momento di forte pressione competitiva nel mercato dell’intelligenza artificiale generativa, con OpenAI pronta a rendere disponibile nello stesso giorno la famiglia GPT-5.6 e con Anthropic già attiva con i suoi modelli più recenti.

La scelta di accelerare il rilascio pubblico appare quindi legata sia al buon esito dei test sia alla necessità di presidiare un ciclo di annunci in cui i principali sviluppatori stanno concentrando nuovi modelli, prestazioni e strategie di costo.

Dettagli tecnici e contesto competitivo

Le informazioni tecniche disponibili indicano che Grok 4.5 poggia sul foundation model V9 di xAI, accreditato di circa 1,5 trilioni di parametri. Secondo i dettagli diffusi dallo sviluppatore Tetsuo, si tratterebbe dell’architettura più ampia finora rilasciata dall’azienda, circa tre volte più grande del modello v8-small associato a Grok 4.3. Lo stesso sviluppatore ha riferito che l’addestramento è avvenuto su GPU Nvidia Blackwell nel cluster computazionale Colossus di Memphis.

Un altro elemento chiave riguarda il coding. Sempre secondo Tetsuo, le capacità di sviluppo software sono diventate una priorità centrale, anche grazie all’integrazione di dati provenienti da Cursor nella fase di training supplementare. Il riferimento è coerente con l’espansione della società verso dataset più orientati all’ingegneria del software e con un uso continuativo del reinforcement learning nel framework Grok Build.

Nel quadro competitivo, il paragone con “Opus” richiama direttamente Anthropic, mentre la contemporaneità con GPT-5.6 sottolinea che il confronto non è solo sulle prestazioni pure, ma anche su costo operativo, velocità di inferenza e utilità pratica per utenti consumer e imprese.

Perché questo lancio conta adesso

Il debutto pubblico di Grok 4.5 non pesa soltanto per la nuova versione del chatbot, ma perché segnala una strategia più aggressiva di SpaceXAI nel ritmo di rilascio. Dalle indicazioni condivise da Tetsuo emerge infatti l’obiettivo di aumentare la frequenza dei nuovi foundation model, mentre il mercato chiede cicli di aggiornamento più rapidi e specializzazione crescente.

Se il modello manterrà le promesse su efficienza e costi, Grok 4.5 potrebbe rafforzare la competizione in un segmento dove il valore non dipende più solo dalla dimensione del sistema, ma dalla capacità di tradurre potenza computazionale in accessibilità, affidabilità e strumenti concreti per la produttività.

È su questo terreno che si giocherà la prossima fase della sfida con OpenAI e Anthropic.

FAQ

Quando esce Grok 4.5?

Sì, il rilascio pubblico di Grok 4.5 è previsto per giovedì, dopo la conclusione della beta privata annunciata da Elon Musk.

Chi ha annunciato il lancio?

Sì, l’annuncio è arrivato da Elon Musk con un post su X, in cui ha citato il feedback positivo raccolto nei test.

Che cosa promette Grok 4.5?

Sì, secondo Musk il modello è di classe Opus, ma offre maggiore velocità, migliore efficienza nei token e costi inferiori.

Quali dettagli tecnici sono emersi?

Sì, secondo Tetsuo usa il modello V9 da circa 1,5 trilioni di parametri, addestrato su GPU Nvidia Blackwell a Memphis.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Mashable e crypto.news.