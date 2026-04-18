Canzonissima 2026 quinta puntata in tv elenco cantanti e brani
Indice dei Contenuti:
Canzonissima 2026, quinta puntata: tema, ospiti e meccanismo di voto
Chi: i big della musica italiana guidati da Milly Carlucci.
Cosa: quinta puntata di “Canzonissima 2026”, dedicata al tema *“La canzone che avrei voluto scrivere io”*.
Dove: dall’Auditorium Rai del Foro Italico, in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.
Quando: sabato 18 aprile 2026, in prima serata dalle 21.30.
Perché: reinterpretare i grandi classici italiani per raccontare identità artistica, memoria collettiva e attualità del repertorio nazionale.
In sintesi:
- Tema di puntata: “La canzone che avrei voluto scrivere io”, tra memoria e identità d’autore.
- In gara dodici artisti, da Riccardo Cocciante a Arisa, con nuovi arrangiamenti dal vivo.
- Ospiti: omaggio di Serena Rossi a Napoli e tributo a Loretta Goggi.
- Voto condiviso tra “Magnifici 7”, concorrenti in studio e pubblico tramite social.
Il tema delle canzoni e gli artisti protagonisti
La quinta puntata di “Canzonissima 2026” ruota attorno al desiderio d’autore: ogni artista sceglie un brano che avrebbe voluto firmare, mettendo in gioco la propria storia musicale.
In gara salgono sul palco dell’Auditorium Rai del Foro Italico:
Riccardo Cocciante con *“Il cielo in una stanza”*;
Enrico Ruggeri con *“A muso duro”*;
Fabrizio Moro con *“Ma il cielo è sempre più blu”*;
Leo Gassmann con *“Un senso”*;
Michele Bravi con *“I migliori anni della nostra vita”*;
Fausto Leali con *“La valigia dell’attore”*;
Malika Ayane con *“Nel blu dipinto di blu”*;
Irene Grandi con *“Albachiara”*;
Elettra Lamborghini con *“Tanti auguri”*;
Arisa con *“Nei giardini che nessuno sa”*;
Vittorio Grigolo con *“Perdere l’amore”*;
i Jalisse con *“Vacanze romane”*.
Spazio anche a momenti fuori gara: Serena Rossi firma un racconto personale sulla tradizione partenopea prima di interpretare *“Reginella”*; il programma rende poi omaggio alla televisione italiana con un tributo a Loretta Goggi, coreografia su *“Taratapunzi-e”* e performance di Francesca Fialdini in *“Maledetta primavera”*.
Il risultato nasce da un sistema di voto a più livelli: i “Magnifici 7” – Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini – si affiancano ai giudizi degli stessi concorrenti e del pubblico via social. L’orchestra, diretta dal Maestro Luigi Saccà, e le coreografie di Matteo Addino aggiornano i classici con arrangiamenti contemporanei.
Dove seguirla e quale ruolo ha per Rai 1
“Canzonissima 2026” consolida la strategia di Rai 1 sul prime time musicale: un formato che unisce nostalgia, qualità orchestrale e forte spinta social.
La quinta puntata è trasmessa sabato 18 aprile 2026, dalle 21.30, su Rai 1 e in live streaming su RaiPlay, dove l’intera serata resta disponibile anche on demand. L’integrazione tra tv generalista e piattaforma digitale consente di prolungare la vita editoriale del programma, intercettando pubblico giovane e fruizione mobile, fattori oggi centrali anche per la visibilità su Google News e Discover.
FAQ
Quando va in onda la quinta puntata di Canzonissima 2026?
Va in onda sabato 18 aprile 2026, in prima serata su Rai 1, a partire dalle ore 21.30 circa.
Come vedere Canzonissima 2026 in streaming su RaiPlay?
È visibile gratuitamente su RaiPlay accedendo con account registrato, sia in diretta streaming sia successivamente on demand.
Chi sono i componenti dei Magnifici 7 di Canzonissima?
Fanno parte dei “Magnifici 7” Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo, Giacomo Maiolini.
Come funziona il voto del pubblico a Canzonissima 2026?
Funziona tramite interazione social: il pubblico da casa esprime preferenze online, sommate ai giudizi dei “Magnifici 7” e dei concorrenti.
Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Canzonissima?
Deriva da elaborazione redazionale basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.