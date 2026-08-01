Private equity, 322 operazioni in Italia nel primo semestre 2026

1 Agosto 2026

La notizia in sintesi

BeBeez mappa 322 operazioni di private equity in Italia nel primo semestre 2026.

mappa 322 operazioni di private equity in Italia nel primo semestre 2026. Gli add-on sono 185, con 144 target italiane e 41 estere.

Il peso degli add-on sfiora il 65% degli investimenti considerati.

Nel 2025 erano state rilevate 738 operazioni complessive.

( Riassunto generato con AI)

Private equity, 322 operazioni in Italia

BeBeez ha rilevato 322 operazioni di private equity annunciate o concluse in Italia nel primo semestre 2026. Il dato fotografa l’attività dei primi sei mesi dell’anno e rappresenta poco meno della metà delle 738 operazioni mappate sull’intero 2025. L’elemento più rilevante riguarda gli add-on, che hanno raggiunto quota 185 e costituiscono la componente più numerosa degli investimenti analizzati.

La rilevazione riguarda investimenti e disinvestimenti e consente di confrontare l’avvio del 2026 con i dati annuali più recenti. Il confronto è significativo perché nel 2025 le operazioni complessive erano cresciute rispetto al 2024, quando i deal mappati erano stati 588. Nei primi sei mesi del 2026, quindi, la dinamica degli add-on continua a mantenere un peso centrale nel mercato italiano.

Add-on predominanti tra gli investimenti

Dei 322 deal censiti nei sei mesi, 185 operazioni sono state add-on: 144 hanno riguardato target italiane e 41 target estere. Secondo i dati di BeBeez, tale numero corrisponde a quasi il 65% del totale delle operazioni di investimento, calcolato escludendo 16 operazioni in impianti di energia, 8 di ristrutturazione aziendale e 12 disinvestimenti verso trade buyer.

Il dato evidenzia una continuità rispetto al 2025, quando gli add-on erano stati 391 e avevano superato il 61% del numero complessivo delle operazioni di investimento. Il confronto non indica soltanto un’elevata presenza di acquisizioni aggiuntive, ma mostra anche un’incidenza percentuale in crescita rispetto al dato dell’intero anno precedente.

Il quadro va letto tenendo distinta la rilevazione semestrale da quella annuale: le 322 operazioni del 2026 coprono infatti soltanto la prima metà dell’anno, mentre le 738 del 2025 e le 588 del 2024 si riferiscono ai rispettivi dodici mesi. L’informazione più solida disponibile è quindi la conferma del ruolo degli add-on nel perimetro degli investimenti rilevati.

Il confronto con gli anni precedenti

Nel 2025, le 738 operazioni mappate da BeBeez avevano segnato un incremento del 25,5% rispetto alle 588 del 2024. Il primo semestre 2026 si colloca a 322 deal, senza consentire da solo un confronto definitivo con il totale annuo precedente.

L’aspetto da osservare nei prossimi mesi sarà la composizione delle operazioni: la quota degli add-on, già oltre il 61% nel 2025 e vicina al 65% nel semestre 2026, resta il principale indicatore emerso dalla rilevazione. Il report completo con le tabelle dei deal sarà disponibile da lunedì 3 agosto.

FAQ

Quante operazioni sono state rilevate nel 2026?

Sì, nel primo semestre 2026 BeBeez ha mappato 322 operazioni di private equity annunciate o concluse in Italia.

Quanti add-on risultano nel semestre?

Sì, gli add-on rilevati sono 185: 144 hanno coinvolto target italiane e 41 target estere.

Quanto pesano gli add-on negli investimenti?

Sì, gli add-on rappresentano quasi il 65% delle operazioni di investimento considerate, al netto delle categorie indicate nella rilevazione.

Quante operazioni furono censite nel 2025?

Sì, nel 2025 le operazioni complessivamente mappate sono state 738, contro le 588 registrate nell’intero 2024.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui bebeez.it.