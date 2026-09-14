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Giancarlo Giorgetti propone sgravi sugli aumenti salariali dei giovani

14 Settembre 2026

14 Settembre 2026/Home/INTERNET/Giancarlo Giorgetti propone sgravi sugli aumenti salariali dei giovani

La notizia in sintesi

  • Giancarlo Giorgetti propone agevolazioni fiscali sugli aumenti salariali destinati ai giovani.
  • La misura rientra nel cantiere della legge di Bilancio 2027.
  • In valutazione anche cedolare secca per negozi e soglia forfettaria più alta.
  • Coperture finanziarie e vincoli europei condizionano le possibili novità.

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Agevolazioni fiscali per i giovani lavoratori

La proposta di Giancarlo Giorgetti per la legge di Bilancio 2027 punta a rendere fiscalmente agevolati gli aumenti retributivi riconosciuti dalle aziende ai lavoratori giovani, entro una soglia d’età non ancora definita. Il ministro dell’Economia l’ha illustrata alla festa dell’Udc, collocandola nel cantiere della manovra insieme alla tutela dei conti pubblici, dopo il rialzo dei tassi della Bce e le pressioni di energia e inflazione. L’obiettivo è aumentare il potere d’acquisto, favorire prospettive familiari e trattenere competenze attraverso la collaborazione tra imprese e Fisco; la misura resta però un’ipotesi subordinata alla discussione politica e alle coperture finanziarie, nel quadro delle priorità dell’esecutivo.

Flat tax, affitti e regime forfettario

Il modello evocato da Giorgetti riprende la tassazione piatta al 5% applicata agli aumenti contrattuali, che il ministro definisce un successo trasferibile ai giovani con adeguamenti. La logica è combinare maggiori salari erogati dai datori di lavoro e un prelievo ridotto, evitando sovrapposizioni tra misure e categorie di reddito che il governo intende riesaminare. Nel dossier sulle proposte, descritto anche da Rosaria Amato, figura l’estensione della cedolare secca ai negozi appartenenti a persone fisiche, ipotesi rilanciata dal viceministro Maurizio Leo.

Il precedente del 2019 riguardava soltanto contratti di quell’anno per immobili C/1 fino a 600 metri quadrati, con aliquota al 21% anziché Irpef ordinaria. Leo ha precisato che l’intervento richiede risorse e potrebbe essere circoscritto a determinate categorie. Sul regime forfettario, la Lega sostiene l’innalzamento della soglia da 85mila a 100mila euro, ma la direttiva Iva modificata dal 2025, recepita dal Dlgs 180/2024, fissa a 85mila euro il volume d’affari del regime di franchigia.

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Per alzare il limite servirebbe quindi intervenire sulla direttiva europea, mentre il vincolo del debito pubblico riduce gli spazi per nuove agevolazioni.

I vincoli che decidono la manovra

Il confronto sulla manovra mette insieme salari, fisco immobiliare e lavoro autonomo, ma con vincoli diversi: le coperture per le misure nazionali e la normativa europea per il forfettario. Per i giovani, l’eventuale beneficio non sarebbe un aumento generalizzato dello stipendio, bensì una tassazione favorevole sulla quota aggiuntiva concessa dalle imprese. La definizione dell’età interessata, delle condizioni applicative e delle risorse determinerà se l’idea potrà trasformarsi in una norma della legge di Bilancio 2027.

FAQ

Quando sarà discussa la misura per giovani?

L’ipotesi sarà affrontata nelle prossime settimane nel confronto sulla manovra, senza una data di entrata in vigore indicata.

Quale aliquota ispira la proposta?

Il riferimento citato da Giorgetti è la flat tax al 5% sugli aumenti contrattuali, modello da adattare ai giovani.

Quali negozi ebbero la cedolare secca?

Nel 2019 riguardò immobili C/1 di persone fisiche fino a 600 metri quadrati, limitatamente ai contratti stipulati in quell’anno.

Perché aumentare il forfettario è complesso?

La direttiva Iva recepita con il Dlgs 180/2024 stabilisce una soglia di franchigia di 85mila euro per volume d’affari.

Quali fonti sono state analizzate?

Le informazioni derivano da verifica congiunta di fonti ufficiali e giornalistiche, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione con supervisione umana.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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