Reuters: almeno 676 milioni di dollari da Shelbit a Binance

5 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Reuters traccia 676 milioni di dollari da Shelbit a Binance .

traccia 676 milioni di dollari da a . Shelbit operava da Dubai senza licenza, secondo l’indagine.

operava da senza licenza, secondo l’indagine. Binance afferma di avere congelato conti e segnalato attività sospette.

afferma di avere congelato conti e segnalato attività sospette. Le autorità di Dubai hanno ordinato a Shelbit di fermarsi.

( Riassunto generato con AI)

Flussi da Shelbit a Binance sotto esame

Binance, il maggiore exchange di criptovalute al mondo, ha ricevuto almeno 676 milioni di dollari in asset digitali da wallet collegati a Shelbit, piattaforma con sede a Dubai indicata da Reuters come nodo di una rete iraniana di trasferimenti finanziari. L’indagine, basata su dati blockchain e analisi di investigatori indipendenti, rileva movimenti avvenuti dal maggio 2024 verso indirizzi dell’exchange.

Il caso riguarda la possibile elusione delle sanzioni occidentali attraverso infrastrutture crypto internazionali e assume rilievo perché coinvolge soggetti iraniani sottoposti a restrizioni finanziarie. Reuters precisa però che i flussi documentati non dimostrano che Binance abbia consapevolmente agevolato violazioni delle sanzioni.

Secondo la ricostruzione, gli asset partiti da indirizzi associati a Shelbit sono arrivati a Binance passando nel sistema globale delle criptovalute. La vicenda evidenzia il doppio profilo della blockchain: registri pubblici utili a tracciare i trasferimenti, ma anche percorsi complessi tra intermediari, Paesi e titolari effettivi.

Shelbit e la rete finanziaria descritta da Reuters

Reuters descrive Shelbit come un exchange non autorizzato di Dubai e come uno snodo centrale di un’operazione più ampia di movimentazione di denaro dall’Iran. Nel periodo analizzato, la piattaforma avrebbe processato almeno 4 miliardi di dollari in criptovalute. Tra i clienti citati nell’indagine figurerebbero la banca centrale iraniana, soggetti collegati al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica e una rete di oltre 2.000 siti di gioco d’azzardo in lingua persiana.

La ricostruzione riferisce inoltre di fondi legati ad attività di mining di Bitcoin approvate dallo Stato iraniano, successivamente instradati nell’infrastruttura crypto internazionale. Questo elemento colloca Shelbit oltre il perimetro di un normale intermediario: secondo l’inchiesta, la piattaforma avrebbe connesso operazioni di gioco, istituzioni sanzionate e mercati digitali globali.

La Virtual Assets Regulatory Authority di Dubai ha ordinato a Shelbit di cessare le attività non autorizzate in virtual asset. Il provvedimento richiama criticità che, oltre alla tutela dei consumatori, riguardano transazioni transfrontaliere con possibili implicazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

La portata dei trasferimenti non chiarisce automaticamente la destinazione finale di ogni singolo asset né l’identità dei beneficiari effettivi. Proprio questa distinzione è essenziale: la tracciabilità tecnica di un wallet non equivale, da sola, alla prova di responsabilità o consapevolezza di un exchange destinatario.

La risposta di Binance e le implicazioni regolatorie

Binance ha dichiarato a Reuters che i suoi sistemi di conformità hanno individuato attività riferibili a utenti associati a Shelbit. La società ha affermato: “Quando utenti associati a Shelbit hanno interagito con la nostra piattaforma, il nostro programma di compliance ha operato come doveva: ha indagato, congelato i conti rilevanti e li ha segnalati alle forze dell’ordine”.

L’exchange non ha specificato quale quota dei 676 milioni sia stata congelata né se una parte dei fondi sia rimasta disponibile prima degli interventi. Il tema si inserisce nel controllo già crescente sui presìdi antiriciclaggio di Binance, dopo il patteggiamento negli Stati Uniti del 2023, con oltre 4,3 miliardi di dollari di pagamento e l’impegno a rafforzare la compliance.

Per regolatori e operatori, il caso rafforza la pressione sull’identificazione tempestiva di transazioni con entità sanzionate. L’integrazione degli asset digitali nella finanza globale rende decisiva la capacità di collegare dati blockchain, controlli sugli utenti e cooperazione fra giurisdizioni.

FAQ

Quanti fondi sono arrivati a Binance?

Sì, Reuters ha tracciato almeno 676 milioni di dollari da wallet collegati a Shelbit verso indirizzi di Binance dal maggio 2024.

Reuters accusa Binance di complicità?

No, l’indagine non conclude che Binance abbia facilitato intenzionalmente attività illecite o elusione delle sanzioni.

Che cosa ha fatto Binance sui conti?

Sì, Binance afferma di avere indagato, congelato i conti rilevanti e segnalato gli utenti associati a Shelbit alle autorità.

Perché Shelbit è stata fermata a Dubai?

Sì, la VARA ha ordinato lo stop per attività in virtual asset prive di licenza e rischi connessi a riciclaggio e terrorismo.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui FinanceFeeds e Reuters.