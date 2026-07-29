OpenAI pubblica open source Codex Security CLI per trovare vulnerabilità

29 Luglio 2026

La notizia in sintesi

OpenAI ha pubblicato su GitHub il progetto open source Codex Security CLI.

ha pubblicato su il progetto open source Codex Security CLI. Lo strumento analizza repository e verifica la reale sfruttabilità delle vulnerabilità.

La CLI richiede credenziali valide, Node.js 22 e, per alcune funzioni, Python .

22 e, per alcune funzioni, . Il codice è Apache 2.0, ma i modelli non risultano eseguibili offline.

Riassunto generato con AI)

OpenAI pubblica Codex Security CLI

OpenAI ha reso pubblico su GitHub Codex Security CLI, uno strumento open source da riga di comando destinato all’analisi della sicurezza nei repository software. La pubblicazione è emersa nelle ultime ore attraverso utenti che hanno individuato il repository pubblico, prima di un annuncio ufficiale dell’azienda. L’obiettivo è aiutare team di sviluppo e sicurezza a trovare vulnerabilità, valutarne l’effettiva sfruttabilità, verificare le correzioni e automatizzare i controlli durante lo sviluppo.

La novità riguarda in particolare le organizzazioni che vogliono integrare analisi più articolate nelle pipeline tecniche, andando oltre l’identificazione di pattern già noti. OpenAI presenta infatti Codex Security come un assistente per i gruppi di sicurezza e ingegneria, non come un sostituto della revisione umana. Il repository include una CLI e un SDK TypeScript, entrambi distribuiti con licenza Apache 2.0.

Analisi del codice oltre le firme note

Per anni l’analisi statica è stata uno dei principali sistemi automatizzati per intercettare problemi nel codice: questi strumenti cercano chiamate rischiose, flussi di dati sospetti, violazioni di regole e firme riconoscibili. Il limite è rappresentato dai falsi positivi e dalle vulnerabilità che diventano evidenti soltanto collegando componenti, configurazioni e diversi passaggi dell’applicazione. Codex Security punta invece a valutare il funzionamento dell’applicazione, le superfici esposte e i possibili percorsi sfruttabili da un attaccante.

La disponibilità del client in formato open source permette ai responsabili della sicurezza di esaminarne comportamento, autenticazione, gestione degli errori, exit code e file prodotti. Ciò non significa però che l’intero servizio sia utilizzabile offline: la CLI installata localmente coordina scansione, input e artefatti, ma per svolgere le analisi sono necessarie credenziali valide e l’accesso alla funzionalità. I modelli sottostanti, quindi, non risultano liberamente eseguibili.

Per l’installazione sono richiesti Node.js 22 o versioni successive; per scansioni ed esportazioni dei risultati serve anche Python 3.10 o più recente. Il pacchetto ufficiale è disponibile tramite npm, mentre l’accesso può avvenire in modalità interattiva, tramite device authentication sui server senza interfaccia grafica oppure usando la variabile d’ambiente OPENAI_API_KEY nei processi automatici.

Copertura e automazione nei repository aziendali

Il comando di scansione esamina il repository e genera un rapporto con vulnerabilità, gravità, attendibilità, posizione nel codice, dettagli tecnici e possibili rimedi. Un elemento rilevante è l’indicazione della copertura, classificata come complete, partial o unknown: l’assenza di problemi non equivale a una revisione completa se parte del repository non è stata analizzata.

La CLI consente di limitare l’esame a percorsi specifici con l’opzione –path, utile nei repository con più servizi indipendenti. Le opzioni –diff e –head permettono il confronto tra revisioni Git, mentre la modalità deep scan amplia l’analisi ma può aumentare lavoro, durata e costo delle richieste ai modelli. Documenti di architettura, modelli delle minacce e policy aziendali possono essere aggiunti tramite –knowledge-base.

FAQ

Che cos’è Codex Security CLI?

Sì, è uno strumento da riga di comando di OpenAI per cercare vulnerabilità nei repository software e valutarne la sfruttabilità.

Codex Security CLI è completamente offline?

No, il client è open source ma le analisi richiedono credenziali valide e accesso alla funzionalità Codex Security.

Quali requisiti tecnici servono?

Sì, sono necessari Node.js 22 o successivo e Python 3.10 o successivo per scansioni ed esportazioni.

Come evitare errori prima della scansione?

Sì, l’opzione –dry-run controlla percorsi, parametri e cartelle di output senza avviare Codex, usare credenziali o interrogare Python.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui ilsoftware.it.