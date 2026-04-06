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Come un caseificio svizzero reagisce alla crisi energetica globale

Chi: il caseificio **Eyweid** di **Zäziwil**, piccola azienda lattiero-casearia svizzera a conduzione locale.



Che cosa: affronta il forte aumento dei prezzi dell’energia legato alle tensioni in **Medio Oriente**, investendo in fonti alternative.

Dove: nell’Emmental bernese, area rurale con forte tradizione casearia ma margini ridotti.



Quando: durante l’attuale fase di rincaro energetico, esplosa dopo l’ultima escalation del conflitto mediorientale.

Perché: per contenere i costi di produzione, restare competitiva e garantire la continuità dell’attività senza scaricare integralmente gli aumenti sui consumatori.

In sintesi:

Aumenti energetici legati al conflitto in Medio Oriente colpiscono duramente i piccoli caseifici svizzeri.

Il caseificio Eyweid di Zäziwil punta sul fotovoltaico per ridurre i costi.

L’autoproduzione di elettricità stabilizza i conti e tutela i prezzi al consumo.

Il modello Eyweid diventa riferimento locale per resilienza energetica rurale.

Il modello Eyweid: energia solare per difendere il formaggio svizzero

La crisi energetica innescata dal conflitto in **Medio Oriente** ha colpito anche l’economia rurale svizzera, dove l’energia pesa molto nella trasformazione del latte. Il caseificio **Eyweid** di **Zäziwil**, tipico laboratorio dell’Emmental, ha scelto di reagire con un piano strutturale di efficienza e autoproduzione.

L’azienda ha installato impianti fotovoltaici sui tetti e ha riorganizzato i processi interni per concentrare le lavorazioni più energivore nelle ore di massima produzione solare, riducendo la dipendenza dalla rete nei momenti più costosi. Parallelamente, sono stati ottimizzati refrigerazione e riscaldamento delle caldaie del latte, intervenendo su isolamento e controllo digitale dei consumi.

Queste misure hanno consentito a **Eyweid** di contenere l’impatto dei rincari, salvaguardando occupazione, volumi produttivi e qualità dei formaggi tipici, senza aumenti di prezzo sproporzionati. L’esperienza dimostra come anche una piccola realtà possa usare le rinnovabili come argine concreto alla volatilità dei mercati energetici.

Piccole imprese lattiero-casearie e sfida energetica futura

L’esempio di **Eyweid** indica una possibile traiettoria per molte aziende agricole e caseifici di montagna svizzeri: integrare produzione alimentare e infrastrutture energetiche locali.

In prospettiva, l’adozione diffusa di fotovoltaico, sistemi di accumulo e cooperative energetiche di villaggio potrebbe ridurre la vulnerabilità delle filiere lattiero-casearie ai conflitti internazionali e alle speculazioni sui prezzi. Per i consumatori, significa maggiore sicurezza di approvvigionamento e una probabilità più bassa di shock improvvisi sui listini dei formaggi.

La capacità di trasformare i tetti dei caseifici in piccoli “hub” energetici rende la transizione verde non solo un tema ambientale, ma uno strumento competitivo decisivo per difendere il valore del Made in Switzerland lattiero-caseario.

FAQ

Perché i caseifici svizzeri risentono della crisi energetica?

I caseifici risentono fortemente perché pastorizzazione, riscaldamento del latte e refrigerazione richiedono molta energia, rendendo i costi energetici una voce critica di bilancio.

Come l’energia solare aiuta il caseificio Eyweid di Zäziwil?

L’energia solare aiuta riducendo l’acquisto di elettricità dalla rete, stabilizzando i costi di produzione e permettendo una programmazione più prevedibile dei prezzi finali.

Il modello Eyweid è replicabile in altri caseifici di montagna?

Sì, è replicabile laddove siano disponibili superfici adatte ai pannelli e gestione attenta dei processi produttivi nelle ore di massima resa fotovoltaica.

Quali benefici ottiene il consumatore da questi investimenti energetici?

Il consumatore beneficia di prezzi più stabili, maggiore continuità nell’offerta di formaggi locali e riduzione dell’impronta di carbonio associata ai prodotti lattiero-caseari.

Quali sono le fonti di questo articolo sul caseificio svizzero?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di dati e notizie di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.