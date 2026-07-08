Estrazioni Lotto di oggi 07/07/2026: tutti i numeri vincenti

8 Luglio 2026

Ecco i numeri vincenti dell’estrazione ufficiale del Lotto di 07/07/2026, pubblicati dai Monopoli di Stato (ADM). Questa pagina si aggiorna automaticamente ad ogni nuova estrazione.

Ruota Numeri estratti
BARI 31 · 53 · 78 · 76 · 37
CAGLIARI 27 · 23 · 30 · 48 · 12
FIRENZE 80 · 26 · 18 · 20 · 34
GENOVA 11 · 24 · 8 · 82 · 15
MILANO 49 · 2 · 54 · 33 · 14
NAPOLI 51 · 63 · 44 · 18 · 35
PALERMO 90 · 71 · 86 · 22 · 40
ROMA 58 · 19 · 29 · 17 · 15
TORINO 4 · 14 · 79 · 17 · 45
VENEZIA 79 · 50 · 3 · 37 · 32
NAZIONALE 18 · 43 · 55 · 23 · 15

Estrazione n° 108 del 07/07/2026. Fonte ufficiale: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

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