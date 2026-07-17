Ascolti tv, Battiti Live vince la prima serata del 16 luglio

17 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Canale5 vince la prima serata del 16 luglio con Tim Battiti Live .

vince la prima serata del 16 luglio con . Lo show raggiunge 1,812 milioni di spettatori e il 18,7% di share.

Rai1 seconda con la replica di Doc – Nelle Tue Mani 3 .

seconda con la replica di . La Ruota della Fortuna guida l’access prime time con il 24,6%.

Riassunto generato con AI

Canale5 torna leader nella prima serata

Canale5 ha vinto la sfida degli ascolti televisivi di giovedì 16 luglio 2026 grazie a Tim Battiti Live, seguito da 1,812 milioni di spettatori e capace di raggiungere il 18,7% di share. La serata, priva degli appuntamenti legati ai Mondiali di calcio 2026, ha riportato al centro dell’offerta generalista l’intrattenimento musicale e la fiction. Rai1 si è piazzata al secondo posto con la replica di Doc – Nelle Tue Mani 3, interpretata da Luca Argentero, vista in media da 1,465 milioni di persone con il 12,5%.

Il risultato segna il ritorno di Canale5 al vertice dopo settimane caratterizzate dalla forte concorrenza della programmazione calcistica. Nell’access prime time, inoltre, la rete Mediaset ha consolidato il vantaggio con La Ruota della Fortuna, che ha raccolto 3,765 milioni di spettatori e il 24,6% di share. Affari Tuoi Mundial su Rai1 ha ottenuto 3,278 milioni di telespettatori e il 21,5%.

I numeri della serata e il contesto

La performance di Tim Battiti Live emerge in una serata distribuita tra generi diversi e reti concorrenti. Su Italia1, Chicago Med ha interessato 806mila spettatori, pari al 5,8% di share; su Rai2, La Finale. Italia-Francia 2026 – Il cielo è azzurro sopra Berlino ha ottenuto 799mila spettatori e il 5,8%. Rete4 ha registrato 740mila spettatori e il 7,5% con Zona Bianca.

Su La7, In Onda Prima Serata ha raccolto 730mila spettatori e il 5,2%, mentre Rai3 ha totalizzato 445mila spettatori e il 3,6% con La Grande Opera all’Arena di Verona. La Corrida sul Nove ha chiuso con 320mila spettatori e il 2,6%. I dati indicano una serata in cui il pubblico ha premiato soprattutto le due principali reti generaliste, con un distacco netto tra il programma vincitore e il resto della proposta televisiva.

Nel dettaglio della fiction di Rai1, ComingSoon.it segnala che il primo episodio della terza stagione, Risvegli, ha raggiunto 1,671 milioni di spettatori e il 12,1%; il secondo, Lasciar Andare, 1,261 milioni e il 13%. La media della serata colloca comunque la replica al secondo posto. La scelta di riproporre la serie precede l’arrivo della quarta stagione, indicato per la fine di settembre 2026.

La sfida riparte dall’access prime time

Il dato più rilevante oltre alla prima serata è il confronto tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi Mundial. Il vantaggio di 487mila spettatori per il programma di Canale5 conferma il peso dell’access prime time nell’equilibrio della serata televisiva. Per Rai1, la tenuta di Doc – Nelle Tue Mani 3 offre invece un riscontro utile alla forza della fiction anche in replica, in attesa dei nuovi episodi.

FAQ

Chi ha vinto gli ascolti del 16 luglio?

Sì, Canale5 ha vinto con Tim Battiti Live: 1,812 milioni di spettatori e 18,7% di share.

Quanto ha fatto Doc – Nelle Tue Mani 3?

Sì, la replica su Rai1 ha raccolto una media di 1,465 milioni di spettatori, pari al 12,5% di share.

Quale programma ha vinto l’access prime time?

Sì, La Ruota della Fortuna ha prevalso con 3,765 milioni di spettatori e il 24,6% di share.

Come è andato Affari Tuoi Mundial?

Sì, Affari Tuoi Mundial ha raggiunto 3,278 milioni di spettatori su Rai1, con il 21,5% di share.

Quali fonti hanno verificato questi dati?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Adnkronos e ComingSoon.it.