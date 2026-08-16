16 Agosto 2026

/ Home/FINTECH/Ape Sociale, il 30 novembre 2026 scade l’ultima finestra per le domande

La notizia in sintesi INPS fissa al 30 novembre 2026 l’ultima finestra per il riconoscimento dell’Ape Sociale.

fissa al 30 novembre 2026 l’ultima finestra per il riconoscimento dell’Ape Sociale. La misura è prorogata fino al 31 dicembre 2026, senza certezze per l’anno successivo.

Servono 63 anni e 5 mesi e requisiti contributivi differenti per categoria.

Chi possiede già i requisiti può presentare anche la domanda di accesso.

Ape Sociale, ultima scadenza del 2026

INPS ha indicato il 30 novembre 2026 come termine finale per chiedere il riconoscimento delle condizioni necessarie all’Ape Sociale, l’indennità destinata a lavoratori in situazioni di particolare difficoltà. La misura opera in Italia ed è stata prorogata dalla legge di Bilancio 2026 fino al 31 dicembre, mantenendo i requisiti sostanzialmente invariati.

Le domande di riconoscimento possono essere trasmesse entro tre finestre: 31 marzo, 15 luglio e 30 novembre 2026. L’ultima data assume rilievo perché, allo stato attuale, non esiste una proroga già definita per il 2027.

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Chi ha raggiunto o sta per raggiungere i requisiti non può quindi considerare automatica la disponibilità dell’anticipo pensionistico nel prossimo anno. Un eventuale rinnovo richiederebbe infatti una nuova decisione del legislatore.

L’Ape Sociale non è una pensione anticipata ordinaria, ma un sostegno economico a carico dello Stato, erogato da INPS. Accompagna i beneficiari fino alla pensione di vecchiaia oppure, se decorre prima, fino a un altro trattamento pensionistico diretto.

Requisiti, importi e procedura di domanda

Nel 2026 occorrono almeno 63 anni e 5 mesi. Possono accedere disoccupati che abbiano esaurito la prestazione spettante, caregiver che assistono da almeno sei mesi un familiare convivente con handicap grave, persone con invalidità pari almeno al 74% e addetti ad attività gravose.

Per disoccupati, caregiver e invalidi sono richiesti almeno 30 anni di contributi. Per i lavori gravosi ne servono generalmente 36, ridotti a 32 per alcune categorie di edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.

Gli addetti alle mansioni gravose devono inoltre aver svolto l’attività per almeno sette anni negli ultimi dieci o sei negli ultimi sette. Per le donne, il requisito contributivo scende di 12 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di due anni.

L’indennità corrisponde alla pensione calcolata al momento dell’accesso, se inferiore a 1.500 euro mensili; oltre quella soglia, l’importo resta fissato a 1.500 euro. È pagata in 12 mensilità, non è rivalutata, non prevede integrazione al minimo né contribuzione figurativa.

Il passaggio decisivo è distinguere fra domanda di riconoscimento e domanda dell’Ape Sociale. Chi possiede già tutte le condizioni deve presentare anche la richiesta di accesso, contestualmente oppure durante l’istruttoria, per evitare la perdita di eventuali ratei.

Il monitoraggio rende rilevante la tempestività

La domanda può essere inoltrata sul portale INPS con SPID, CIE, CNS o eIDAS, oppure attraverso i patronati. L’anticipo richiede la cessazione delle attività dipendente, autonoma o parasubordinata, salvo il lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro lordi annui.

Il superamento del limite o lo svolgimento di attività incompatibili può determinare la decadenza e il recupero delle somme. Inoltre, essendo la misura soggetta a limiti di spesa, INPS monitora le richieste e considera anche la data di presentazione del riconoscimento.

Per questo attendere novembre, pur restando formalmente possibile, può non essere la scelta più prudente per chi ha già maturato i requisiti.

FAQ

Quando scade la domanda Ape Sociale nel 2026?

Sì, l’ultima scadenza per il riconoscimento delle condizioni di accesso è il 30 novembre 2026.

Qual è l’età richiesta per l’Ape Sociale?

Sì, nel 2026 il requisito anagrafico previsto per accedere all’Ape Sociale è di 63 anni e 5 mesi.

Qual è l’importo massimo mensile dell’Ape Sociale?

Sì, l’indennità non può superare 1.500 euro al mese e viene corrisposta per 12 mensilità annue.

Si può lavorare durante l’Ape Sociale?

Sì, è ammesso esclusivamente il lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi all’anno.

Come è stata verificata questa informazione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Leggo.