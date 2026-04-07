Home / INTERNET / TrueScreen alza l’asticella della verifica digitale e impone nuove prove di autenticità dei contenuti

Immagini e video nell’era dell’AI: la fine della prova visiva?

Chiunque oggi utilizzi foto e video come prove – da giornalisti a magistrati, aziende e comuni cittadini – si confronta con un dilemma cruciale: quanto possiamo ancora fidarci di ciò che vediamo? L’avvento dell’intelligenza artificiale generativa ha reso economicamente irrilevante, tecnicamente semplice e qualitativamente elevata la produzione di deepfake e contenuti sintetici. Nel 2025 le frodi basate su deepfake sono cresciute del 1.300 per cento, secondo stime di settore.

Questo fenomeno si manifesta ovunque: online, nei tribunali, nelle aziende, nelle campagne elettorali. L’erosione della fiducia nella prova visiva mina la capacità collettiva di prendere decisioni fondate su evidenze. Da qui la spinta a nuovi sistemi di certificazione – come la piattaforma TrueScreen – che mirano non tanto a smascherare il falso, quanto a garantire il vero alla fonte.

In sintesi:

L’AI generativa rende foto e video falsi economici, facili da creare e realistici.

La crescita dei deepfake (+1.300% nel 2025) erode la fiducia nelle prove visive autentiche.

Gli AI detector raggiungono in media il 55% di affidabilità, come lanciare una monetina.

La strategia emergente è certificare l’autenticità dei contenuti al momento della creazione.

Come l’AI ha spezzato il patto di fiducia con le immagini

Per decenni, fotografie e video hanno incarnato un valore di verità quasi automatico: se esisteva un’immagine, la maggior parte delle persone tendeva a crederci. L’intelligenza artificiale generativa ha demolito in pochi anni questo patto implicito, agendo su tre fronti chiave.

Primo, il costo di produzione di un contenuto falso si è avvicinato a zero: bastano pochi secondi e un dispositivo connesso. Secondo, la competenza tecnica richiesta è crollata: chiunque, con un semplice prompt, può generare un deepfake credibile. Terzo, la qualità dei risultati è diventata spesso indistinguibile a occhio nudo, soprattutto per un utente non esperto.

L’effetto più pericoloso non è solo la moltiplicazione delle falsificazioni, ma il cosiddetto “effetto negazione plausibile”: un video autentico di un crimine, un incidente sul lavoro, una testimonianza da una zona di conflitto può essere liquidato come *“probabilmente generato dall’AI”*. Quando tutto può essere sospettato di essere falso, la capacità della società di deliberare sulla base di prove visive viene gravemente compromessa.

Dalla caccia al falso alla certificazione del vero: la prossima frontiera

La possibilità, per un osservatore umano, di distinguere in modo affidabile un contenuto autentico da uno generato è già oggi limitata e destinata a ridursi ulteriormente. Gli esperti sanno ancora cogliere indizi come riflessi della luce incoerenti, artefatti su mani e denti, texture della pelle troppo uniformi, bordi innaturali intorno ai capelli o anomalie nei riflessi oculari.

Ma questi segnali sono “bug temporanei”: ogni nuova versione dei modelli generativi li corregge, rendendo obsoleto qualsiasi “occhio clinico”. Anche gli AI detector soffrono di una asimmetria strutturale: funzionano meglio su modelli noti, ma restano in ritardo rispetto agli ultimi sistemi, con una affidabilità media di circa il 55 per cento.

Per questo soluzioni come TrueScreen propongono un cambio di paradigma: non inseguire il falso a posteriori, ma certificare l’autenticità del contenuto nel momento stesso dell’acquisizione, attraverso tracciamento crittografico, metadati non alterabili e catene di custodia digitale. Un approccio architetturale, più che semantico, che può diventare decisivo per giornali, aziende e istituzioni.

FAQ

Come capire se un video online è stato generato dall’intelligenza artificiale?

È realistico affermare che oggi non esiste un metodo infallibile. Osserva riflessi, mani, bordi dei capelli e verifica sempre la fonte originaria e il contesto di pubblicazione.

Gli AI detector sono davvero utili per riconoscere deepfake e immagini sintetiche?

Sì, ma con forti limiti: studi recenti indicano una affidabilità media intorno al 55 per cento. Vanno usati come supporto, non come prova definitiva.

Che cosa possono fare redazioni e aziende per difendersi dai deepfake?

È fondamentale adottare policy interne, formare il personale, usare sistemi di certificazione alla fonte e protocolli di verifica incrociata prima di pubblicare o accettare contenuti visivi.

Le prove video in tribunale sono ancora considerate affidabili dai giudici?

Sì, ma con maggior cautela. I tribunali richiedono più spesso perizie tecniche, catena di custodia digitale e strumenti di certificazione certificati, soprattutto nei casi più delicati.

Da dove provengono le informazioni utilizzate per questo approfondimento giornalistico?

Le informazioni sono derivate da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.