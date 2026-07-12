12 Luglio 2026

Home / APPLE / Apple valuta il futuro dell’iPad tra iPhone pieghevole e Mac touchscreen

La notizia in sintesi

Apple valuta prodotti che potrebbero ridurre lo spazio strategico dell’ iPad .

valuta prodotti che potrebbero ridurre lo spazio strategico dell’ . L’ipotetico iPhone Ultra pieghevole punterebbe alle dimensioni dell’ iPad mini .

pieghevole punterebbe alle dimensioni dell’ . Un MacBook Ultra touchscreen ridurrebbe la distanza funzionale con l’ iPad Pro .

touchscreen ridurrebbe la distanza funzionale con l’ . Il futuro del tablet dipenderà dalla sua capacità di differenziarsi.

(Riassunto generato con AI)

L’iPad tra iPhone pieghevole e Mac touchscreen

Apple potrebbe trovarsi a ridefinire il ruolo dell’iPad, sedici anni dopo la presentazione del primo modello da parte di Steve Jobs nel 2010. Il tablet, nato come dispositivo intermedio tra iPhone e Mac, è ormai presente nelle case, nelle scuole, negli uffici e nei flussi professionali.

Il nodo riguarda però l’ipotetico arrivo di iPhone Ultra, indicato come primo iPhone pieghevole, e di MacBook Ultra, portatile che potrebbe introdurre un display touchscreen nella gamma Mac.

Secondo lo scenario delineato, questi due prodotti non inciderebbero subito sulle vendite del tablet, ma nel lungo periodo potrebbero coprire esigenze oggi affidate all’iPad: più schermo in mobilità, interazione diretta e versatilità per lavoro o contenuti.

Le sovrapposizioni che mettono pressione al tablet

Il possibile iPhone Ultra rappresenterebbe la pressione più diretta sulle versioni compatte. Da chiuso, dovrebbe offrire un’esperienza vicina a quella di uno smartphone; da aperto, potrebbe avvicinarsi al formato dell’iPad mini.

Un singolo dispositivo capace di alternare portabilità e schermo più ampio renderebbe meno immediata la necessità di acquistare anche un tablet compatto. All’inizio, il suo impatto resterebbe limitato da un posizionamento previsto come costoso e di nicchia.

Se però i pieghevoli si diffondessero con più modelli, prezzi più accessibili e formati differenti, l’iPad mini rischierebbe di perdere una parte rilevante della propria funzione.

L’altro cambiamento riguarderebbe il confine storico fra tablet e computer. L’iPad si distingue dal Mac per il controllo touch, l’uso di Apple Pencil, il disegno e l’annotazione diretta sul display.

L’eventuale touchscreen su MacBook Ultra ridurrebbe questa distanza, aggiungendo l’interazione tattile a macOS, tastiera e trackpad. In questo quadro, scegliere un iPad Pro con tastiera anziché un Mac touchscreen potrebbe risultare più difficile da giustificare.

Il punto non è l’immediata inutilità del tablet, ma la necessità per Apple di chiarirne il valore specifico in una gamma più sovrapposta.

La sfida strategica per Apple nel lungo periodo

Nell’immediato, l’ipotetico iPhone Ultra resterebbe un prodotto per una platea ristretta, con numeri che il testo accosta a quelli di iPhone Air. Anche l’adozione del touch sui Mac richiederebbe tempo e potrebbe mantenere prezzi elevati.

La questione centrale è quindi prospettica: tra cinque anni, un pieghevole più maturo e un MacBook touchscreen potrebbero soddisfare molte delle necessità oggi associate all’iPad.

Per conservare centralità, il tablet potrebbe evolvere verso creatività e Apple Pencil, modularità, domotica, scuola e lavoro in movimento, oppure assumere un ruolo più specialistico.

FAQ

Perché l’iPhone Ultra può influire sull’iPad mini?

Sì, perché da aperto l’ipotetico iPhone Ultra si avvicinerebbe alle dimensioni dell’iPad mini, unendo smartphone e piccolo tablet nello stesso dispositivo.

Il MacBook Ultra avrà davvero il touchscreen?

No, non è confermato: il testo descrive MacBook Ultra come un prodotto che potrebbe portare il touchscreen sui portatili Apple.

L’iPad rischia un calo immediato delle vendite?

No, secondo l’analisi nessuno dei due prodotti dovrebbe incidere subito: il pieghevole sarebbe inizialmente costoso, particolare e destinato a una nicchia.

Quale vantaggio distintivo conserva oggi l’iPad?

Sì, l’iPad conserva l’interazione touch, il supporto a Apple Pencil e un uso più immediato rispetto al Mac.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui TecnoAndroid.