Anthropic crea un team per progettare chip dedicati a Claude

6 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Anthropic avvia un team interno per chip dedicati a Claude .

avvia un team interno per chip dedicati a . L’obiettivo è integrare progettazione dei modelli e hardware personalizzato.

I chip di AWS , Google , NVIDIA e AMD resteranno centrali.

, , e resteranno centrali. Non sono stati comunicati tempi, produzione o dimensioni della nuova squadra.

( Riassunto generato con AI)

Anthropic prepara chip su misura per Claude

Anthropic, società di intelligenza artificiale guidata dai fratelli Amodei, ha confermato nelle ultime ore la creazione di una squadra interna dedicata alla progettazione di chip su misura per Claude. L’iniziativa riguarda lo sviluppo congiunto di modelli AI e hardware, con l’obiettivo di rendere il sistema più rapido ed efficiente alla scala richiesta dai clienti. La conferma è arrivata attraverso un portavoce dell’azienda e un annuncio di lavoro rivolto a ingegneri specializzati nella progettazione e verifica di semiconduttori.

Il progetto si colloca nella competizione globale per ridurre i vincoli infrastrutturali dell’AI generativa, sempre più dipendente da acceleratori, GPU e capacità produttiva dei semiconduttori. Anthropic non punta però a sostituire l’ecosistema esistente: il nuovo silicio dovrebbe affiancare le piattaforme già utilizzate per far funzionare Claude. L’azienda non ha indicato quando inizierà lo sviluppo né se gestirà direttamente la produzione dei chip.

Un approccio multi-chip senza abbandonare i fornitori

Il piano dichiarato da Anthropic resta “multi-chip”: l’hardware di AWS, Google, NVIDIA e AMD continuerà a essere centrale nella crescita dell’azienda. Oggi Claude opera sulle TPU di Google, sui chip Trainium di Amazon, sulle GPU di NVIDIA e su hardware AMD. Il silicio proprietario, quindi, sarebbe una risorsa aggiuntiva e non un’alternativa immediata ai fornitori esterni.

L’annuncio di lavoro segnala una fase ancora iniziale. La retribuzione indicata va da 320.000 a 485.000 dollari e i candidati devono dimostrare un contributo diretto alla finalizzazione e alla messa in produzione di progetti di semiconduttori. Nell’offerta si legge: “È un ruolo per chi ha già portato del silicio alla produzione, ha un rapporto realistico con le scadenze ed è a suo agio nel prendere decisioni che pesano senza una grande organizzazione alle spalle”.

La formulazione suggerisce un nucleo ristretto di professionisti con esperienza industriale concreta. Secondo quanto riportato da The Next Web, nel gruppo lavorerebbe anche Clive Chan, già coinvolto nel programma chip di OpenAI; Anthropic non ha però diffuso dettagli pubblici sul perimetro della squadra. Restano inoltre indiscrezioni i colloqui con Samsung Electronics come possibile partner produttivo.

Il costo dell’autonomia e la sfida dell’inferenza

Progettare un acceleratore AI da zero richiede tempi lunghi, competenze rare e investimenti elevati: le stime di settore citate parlano di circa 500 milioni di dollari. Per operatori della scala di Anthropic, tuttavia, un chip ottimizzato può migliorare l’efficienza dell’inferenza e ridurre la dipendenza da un mercato dominato da NVIDIA.

Il movimento non è isolato. OpenAI ha presentato il chip “Jalapeño” con Broadcom, mentre Meta sviluppa la famiglia MTIA e Google DeepMind utilizza da anni le TPU di Alphabet. Per Anthropic, il risultato più rilevante nel breve termine sarà la capacità di integrare il futuro silicio senza interrompere la flessibilità garantita dai quattro fornitori già coinvolti.

FAQ

Anthropic produrrà subito chip propri?

Sì, Anthropic ha avviato il team di progettazione, ma non ha comunicato una data di sviluppo o produzione.

Per quale prodotto saranno progettati i chip?

Sì, i chip saranno progettati su misura per Claude, integrando sviluppo dei modelli e hardware dedicato.

Anthropic abbandonerà NVIDIA e Google?

No, Anthropic manterrà un approccio multi-chip con AWS, Google, NVIDIA e AMD.

Quanto costa sviluppare un chip AI?

Sì, le stime di settore citate indicano circa 500 milioni di dollari per sviluppare un chip dedicato all’intelligenza artificiale.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su Hardware Upgrade e punto-informatico.it.