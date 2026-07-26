26 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Anthropic annuncia Claude Opus 5: più prestazioni e maggiore sicurezza

La notizia in sintesi

Anthropic ha presentato il modello AI Claude Opus 5 .

ha presentato il modello AI . Il modello punta a imprese, ricerca agentica e sviluppo software.

Secondo Anthropic, migliora sicurezza e gestione dei prompt rischiosi.

Il prezzo resta uguale a Opus 4.8: 5 dollari in input.

Riassunto generato con AI

Claude Opus 5 arriva per imprese e ricerca

Anthropic ha annunciato Claude Opus 5, nuovo modello di intelligenza artificiale destinato soprattutto ai clienti enterprise e ora predefinito per Claude Max. Il lancio, avvenuto due mesi dopo Opus 4.8, porta miglioramenti nelle attività complesse, nella ricerca agentica, nel ragionamento multidisciplinare e nella gestione dei flussi di lavoro.

Secondo l’azienda californiana, Opus 5 offre prestazioni paragonabili a Fable 5, ma a un costo dimezzato. Anthropic lo indica inoltre come particolarmente adatto a casi d’uso che coinvolgono biologia e chimica, settori nei quali accuratezza operativa e controlli di sicurezza sono elementi centrali.

Il rilascio punta quindi a rafforzare l’offerta di Anthropic nel mercato dei modelli avanzati, combinando capacità elevate e prezzi invariati rispetto alla precedente generazione. Il tema non riguarda solo la potenza del modello, ma anche il modo in cui viene limitato l’impiego in richieste considerate pericolose.

Prestazioni, sicurezza e limiti sui prompt sensibili

Claude Opus 5 supera Fable 5 nella risoluzione dei problemi, nel ragionamento multidisciplinare e nella ricerca agentica, secondo quanto comunicato da Anthropic. Nella programmazione agentica, invece, le prestazioni vengono descritte come simili. I risultati di quasi tutti i benchmark citati risultano superiori a quelli di GPT-5.6 Sol di OpenAI.

Un elemento distintivo è la capacità di rifiutare prompt pericolosi: Anthropic definisce Opus 5 il proprio modello più difficile da ingannare. Un portavoce dell’azienda ha dichiarato che il rilascio è avvenuto dopo un controllo del governo. Il modello non è stato addestrato su attività cyber, pur avvicinandosi a Mythos 5 nell’individuazione di vulnerabilità software.

Il confine operativo dichiarato è netto: Opus 5 può contribuire a identificare vulnerabilità nel codice sorgente, ma non nei software finali e non può scrivere codice per exploit. I classificatori cyber intervengono circa l’85% in meno rispetto a Fable 5, offrendo ai ricercatori di sicurezza margini maggiori per l’analisi legittima del codice.

Quando un prompt risulta vietato, Claude.ai, Claude Code e Claude Cowork ricorrono a Opus 4.8. Opus 5 viene invece utilizzato quando Fable 5 blocca richieste relative alla biologia, secondo l’architettura di instradamento descritta dall’azienda.

Prezzi invariati e velocità a pagamento

Il listino di Claude Opus 5 resta identico a quello di Opus 4.8: 5 dollari per un milione di token in input e 25 dollari per un milione di token in output. La modalità Fast raddoppia i prezzi, ma promette risposte 2,5 volte più veloci.

La scelta segnala una strategia orientata a rendere disponibili capacità più avanzate senza aumentare il prezzo base. Per le organizzazioni, il compromesso tra costo, rapidità e controlli di sicurezza diventa dunque uno dei criteri principali di adozione.

L’annuncio è stato pubblicato il 25 luglio 2026 da Luca Colantuoni. Le informazioni riportate attribuiscono ad Anthropic dati prestazionali e caratteristiche operative del nuovo modello.

FAQ

Che cos’è Claude Opus 5?

Sì, è il nuovo modello di intelligenza artificiale di Anthropic, progettato soprattutto per clienti enterprise, flussi di lavoro complessi, biologia, chimica e ricerca agentica.

Quanto costa Claude Opus 5?

Sì, costa 5 dollari per un milione di token in input e 25 dollari per un milione di token in output, gli stessi prezzi indicati per Opus 4.8.

Opus 5 è più veloce con Fast?

Sì, la modalità Fast promette risposte 2,5 volte più veloci. Il costo, tuttavia, raddoppia rispetto al listino standard del modello.

Opus 5 può creare exploit informatici?

No, può individuare vulnerabilità nel codice sorgente, ma non può sfruttarle né scrivere il codice degli exploit, secondo le limitazioni dichiarate da Anthropic.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui punto-informatico.it.