9 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Rimborsi 730, tempi diversi tra sostituto e controlli fiscali

La notizia in sintesi Il rimborso 730 cambia in base a invio e sostituto d’imposta

Gli invii tra 21 giugno e 20 luglio attendono settembre

Senza sostituto l’Agenzia delle Entrate paga dal mese di dicembre

Controlli sui crediti oltre 4mila euro possono rinviare fino a marzo

Rimborsi 730, tempi e canali di pagamento

Il rimborso Irpef del modello 730 è gestito dall’Agenzia delle Entrate e, per lavoratori e pensionati, dal sostituto d’imposta indicato nella dichiarazione. La tempistica dipende dalla data di trasmissione, dalla presenza del sostituto e da eventuali verifiche preventive sul credito. Per chi ha inviato il 730 tra il 21 giugno e il 20 luglio, l’accredito è atteso a settembre.

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Il conguaglio arriva nella busta paga o nel cedolino pensione quando intervengono datore di lavoro o ente pensionistico; senza sostituto procede invece direttamente l’amministrazione finanziaria. La distinzione è rilevante perché modifica canale, tempi e possibile pagamento in più mensilità. I crediti superiori a 4mila euro possono richiedere controlli e spostare l’attesa fino a marzo.

Come funziona il conguaglio fiscale

Quando nel 730 è indicato un sostituto d’imposta, l’Agenzia delle Entrate trasmette il modello 730/4 con il risultato della dichiarazione al datore di lavoro o all’ente pensionistico. Il credito può riguardare Irpef, addizionali regionali e comunali, imposta sostitutiva sui premi di risultato o cedolare secca, ed è di norma riconosciuto nella prima retribuzione utile. La ricostruzione di Antonella Donati indica che per i dipendenti l’accredito decorre generalmente dal mese successivo alla ricezione del prospetto di liquidazione, mentre per i pensionati i primi rimborsi sono previsti tra agosto e settembre.

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Se il sostituto non ha sufficiente capienza fiscale, il conguaglio può essere ripartito su più mensilità anziché versato integralmente. Il 730 senza sostituto è utilizzabile, fra gli altri, da disoccupati, lavoratori con rapporto concluso ed eredi che dichiarano per una persona deceduta; può sceglierlo anche chi ha un datore di lavoro. In tale modalità l’Agenzia paga sull’Iban comunicato oppure con bonifico domiciliato, ma l’erogazione comincia generalmente non prima di dicembre; se manca il sostituto e il risultato è a debito, il pagamento avviene tramite modello F24.

Controlli e verifiche da considerare

Il fattore meno immediato riguarda i rimborsi oltre 4mila euro, per i quali i controlli preventivi possono prolungare l’attesa fino a marzo. La presentazione entro o dopo il giorno 20 del mese resta inoltre lo spartiacque operativo indicato per la lavorazione: superarlo fa slittare la finestra di accredito. Verificare la ricevuta di invio, il sostituto selezionato e l’Iban comunicato consente di individuare il canale applicabile.

FAQ

Quando arriva il rimborso per invii estivi?

Per gli invii effettuati dal 21 giugno al 20 luglio, il credito Irpef è indicato come atteso nel mese di settembre.

Come viene pagato il rimborso con sostituto?

Datore di lavoro o ente pensionistico effettua il conguaglio dopo aver ricevuto dall’Agenzia delle Entrate il modello 730/4 con risultato dichiarativo.

Come ricevere il rimborso senza sostituto?

L’Agenzia delle Entrate accredita sull’Iban comunicato oppure dispone un bonifico domiciliato; i pagamenti iniziano generalmente non prima di dicembre.

Cosa accade senza capienza fiscale?

Il credito può essere ripartito in più mensilità, anziché liquidato integralmente nella prima retribuzione utile dal sostituto d’imposta.

Quali fonti sono state analizzate?

Le informazioni derivano dall’analisi congiunta di fonti stampa ufficiali, comprese Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione con intervento e supervisione umana.