TikTok, medici generati dall’IA diffondono falsi consigli sanitari

27 Luglio 2026

La notizia in sintesi

TikTok ospita video sanitari creati con intelligenza artificiale e diffusi da falsi medici.

ospita video sanitari creati con intelligenza artificiale e diffusi da falsi medici. La ricerca di Hallam rileva contenuti AI nel 40% dei principali video sulla salute.

rileva contenuti AI nel 40% dei principali video sulla salute. Esperti e NHS avvertono: la disinformazione medica può danneggiare la salute pubblica.

avvertono: la disinformazione medica può danneggiare la salute pubblica. TikTok afferma di rimuovere contenuti sanitari dannosi, compresi quelli generati dall’AI.

(Riassunto generato con AI)

Falsi medici AI, l’allarme su TikTok

TikTok è al centro dell’allarme lanciato da medici ed esperti dopo una ricerca di Hallam sui video sanitari generati dall’intelligenza artificiale. L’indagine, riportata da The Guardian, mostra che account progettati per sembrare veri professionisti diffondono consigli dubbi, miti sul cancro e presunte cure miracolose, raggiungendo milioni di visualizzazioni. Il fenomeno riguarda la piattaforma social e assume rilievo nelle ultime ore perché, secondo gli esperti, può indurre utenti e pazienti a fidarsi di contenuti privi di fondamento medico.

Per la vicepresidente del consiglio della British Medical Association, la dottoressa Emma Runswick, i profili AI che diffondono falsità sanitarie rappresentano un pericolo diretto per il pubblico. La criticità non è soltanto tecnologica: avatar credibili e linguaggio rassicurante possono sfruttare l’autorevolezza associata alla figura del medico. L’avvertimento si inserisce nelle precedenti indicazioni del NHS, che ha definito la disinformazione sanitaria sui social una minaccia reale per la salute pubblica.

I dati della ricerca e i consigli ingannevoli

Hallam ha analizzato 1.198 video, selezionando i primi 50 risultati per varie ricerche, tra cui “health tips” e “doctor advice”, oltre a contenuti su finanza personale e istruzione. Nei principali video sanitari, il 40% appariva generato o assistito dall’AI; per la ricerca “health tips” la quota saliva all’84%. Secondo l’agenzia, i video più visti con medici artificiali e temi di salute hanno ottenuto in media 2,5 milioni di visualizzazioni.

Tra le affermazioni false individuate figurano presunti legami fra cancro e cibo scaldato nella plastica, deodoranti o telefono vicino al letto: tesi tutte smentite da Cancer Research UK. Alcuni account promuovevano anche rimedi insoliti, come Coca-Cola mescolata alla cipolla contro il dolore, oppure il prodotto inesistente “Hyalethinap Plus Pro Max” come soluzione anti-età. The Guardian non ha trovato prove dell’esistenza online di questo prodotto.

La dottoressa Emma Runswick ha dichiarato: “Le piattaforme come TikTok devono fare di più per fermare l’aumento di consigli medici falsi e pericolosi”. Per la professoressa Frankie Swords, direttore medico nazionale di NHS England, molti clinici segnalano pazienti sempre più preoccupati e confusi da consigli falsi creati esclusivamente per ottenere clic. La presidente del Royal College of GPs, la professoressa Victoria Tzortziou Brown, ritiene che questi contenuti comportino un rischio concreto di danno.

La fiducia diventa il nodo centrale

La ricercatrice dell’UCL Alex Ruani ha definito il fenomeno una “quantità spaventosa di esposizione a contenuti medici falsi”, parlando di sfruttamento industrializzato della fiducia. Un sondaggio Savanta per Healthwatch England aveva inoltre rilevato che circa una persona su cinque usa i social per informazioni sanitarie. Per William Pett, senza strumenti per distinguere fonti affidabili, promozione commerciale e disinformazione, gli utenti possono essere fuorviati con conseguenze serie sulla salute.

TikTok contesta che i dati di una società di marketing descrivano accuratamente la piattaforma, ma afferma di rimuovere la disinformazione sanitaria dannosa anche quando generata dall’AI. La società cita inoltre la collaborazione con Organizzazione mondiale della sanità e NHS, oltre a investimenti nell’alfabetizzazione sull’AI e nelle tecnologie di etichettatura.

FAQ

Quanti video sanitari erano generati dall’AI?

Sì, la ricerca di Hallam ha rilevato contenuti AI o AI-assistiti nel 40% dei principali video sanitari analizzati.

Quale ricerca mostrava la quota più alta?

Sì, per il termine “health tips” l’84% dei video è stato classificato come generato o assistito dall’intelligenza artificiale.

Quali miti sul cancro sono stati diffusi?

Sì, alcuni avatar hanno collegato il cancro a plastica nel microonde, deodoranti e telefono vicino al letto, tesi smentite da Cancer Research UK.

TikTok rimuove la disinformazione sanitaria AI?

Sì, TikTok afferma di eliminare la disinformazione sanitaria dannosa, compresa quella generata dall’AI, e di usare sistemi di etichettatura.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui The Guardian.