1 Settembre 2026

/ Home/MOTORI/A Imola il debutto europeo delle monoposto da corsa senza pilota

La notizia in sintesi Imola ospita il 5 settembre il debutto europeo della A2RL .

ospita il 5 settembre il debutto europeo della . Cinque team sfideranno monoposto Dallara SF23 senza pilota.

senza pilota. Software, sensori e algoritmi determineranno le prestazioni delle vetture autonome.

La tappa italiana precede la chiusura della stagione 2026 a Yas Marina.

Imola ospita il debutto europeo delle corse autonome

L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola ospiterà il 5 settembre il debutto europeo dell’Abu Dhabi Autonomous Racing League, campionato di monoposto a guida autonoma sviluppate con sistemi di intelligenza artificiale. L’evento si terrà nell’ambito dell’ACI Racing Weekend e porterà sul circuito emiliano cinque team provenienti da Italia, Germania, Francia ed Emirati Arabi Uniti.

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La gara mette al centro vetture senza pilota: tutte le squadre utilizzeranno Dallara Super Formula SF23 identiche, mentre il confronto riguarderà le soluzioni tecnologiche elaborate dai rispettivi gruppi. Sensori, software e algoritmi dovranno gestire velocità, frenate, traiettorie e la presenza ravvicinata di altre monoposto.

La scelta di Imola risponde alla necessità di testare questi sistemi su un tracciato tecnico e impegnativo, differente dalle condizioni affrontate finora dal campionato negli Emirati Arabi Uniti.

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Per l’A2RL, la tappa italiana costituisce il primo appuntamento organizzato fuori dal Paese in cui è nato il progetto e un passaggio operativo verso un campionato internazionale interamente dedicato alle gare autonome.

Vetture identiche, competizione affidata agli algoritmi

L’elemento distintivo della gara di Imola sarà l’uniformità della base tecnica. Le Dallara Super Formula SF23 saranno le stesse per ciascun concorrente e non avranno un guidatore nell’abitacolo: il risultato dipenderà quindi dalla capacità dei team di far dialogare correttamente hardware e programmi di guida autonoma.

In questo formato, la competizione non si limita alla velocità sul giro. Le squadre dovranno dimostrare che i loro sistemi sanno interpretare il tracciato, mantenere una traiettoria efficace, modulare le frenate e affrontare il confronto diretto con gli avversari. Il tema centrale è la gestione affidabile della corsa in condizioni dinamiche, dove le posizioni delle altre vetture possono cambiare rapidamente.

L’Abu Dhabi Autonomous Racing League è organizzata da ASPIRE, divisione dell’Advanced Technology Research Council di Abu Dhabi. Il progetto usa le competizioni come ambiente di sviluppo e verifica per tecnologie di guida autonoma, sottoponendole a velocità elevate e a un livello di complessità non assimilabile a un semplice test isolato.

La presenza dell’Italia è rilevante anche sul piano industriale e accademico. Dallara fornisce infatti le SF23 impiegate nel campionato, mentre l’A2RL ha attivato collaborazioni con realtà della ricerca e della formazione.

Tra i soggetti coinvolti figurano PoliMOVE del Politecnico di Milano, l’Università di Bologna e il Clust-ER Meccatronica e Motoristica dell’Emilia-Romagna, una rete che riunisce competenze coerenti con il test di veicoli avanzati.

Il circuito intitolato a Enzo e Dino Ferrari offre un banco di prova particolarmente significativo perché combina la storia del motorsport con caratteristiche tecniche adatte a stressare i sistemi autonomi. Per gli organizzatori, il valore della gara non risiede soltanto nell’assenza del pilota, ma nella possibilità di osservare fino a quale livello l’intelligenza artificiale possa controllare un’auto da corsa durante una sfida reale.

La formula adottata consente inoltre di separare il rendimento della piattaforma meccanica da quello delle soluzioni digitali. Con una vettura comune, l’attenzione si concentra sul modo in cui ciascun team raccoglie e interpreta i dati disponibili, trasformandoli in decisioni di guida.

È questo il parametro che rende la gara di Imola diversa da una tradizionale competizione tra monoposto: il pilota viene sostituito dall’insieme di sensori e algoritmi progettati dalle squadre.

Dalla pista alle possibili applicazioni nella mobilità

La tappa di Imola si inserisce nell’obiettivo dichiarato di trasformare l’A2RL nel primo campionato internazionale di corse completamente autonome. Il percorso parte dalla pista perché consente di validare le tecnologie in una situazione ad alta intensità, nella quale precisione e capacità di reazione vengono messe alla prova contemporaneamente.

Secondo l’impostazione del progetto, i sistemi sviluppati e verificati in gara potrebbero trovare applicazione anche nella mobilità quotidiana. La fonte non indica tempi, prodotti o impieghi specifici, ma collega esplicitamente il lavoro svolto sulle monoposto alla prospettiva di tecnologie autonome più mature.

Dopo l’appuntamento italiano, il campionato tornerà negli Emirati Arabi Uniti. La stagione 2026 si concluderà sul circuito di Yas Marina, ad Abu Dhabi.

Il passaggio da Imola amplia così il raggio geografico della serie e colloca l’Italia al centro del suo primo test competitivo europeo.

FAQ

Quando si svolge la gara A2RL a Imola?

La gara è prevista il 5 settembre all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, durante l’ACI Racing Weekend.

Quali vetture correranno senza pilota?

Le squadre utilizzeranno monoposto identiche, le Dallara Super Formula SF23, prive di guidatore a bordo.

Quanti team partecipano alla tappa italiana?

Cinque team provenienti da Italia, Germania, Francia ed Emirati Arabi Uniti prenderanno parte alla competizione di Imola.

Chi organizza Abu Dhabi Autonomous Racing League?

ASPIRE, divisione dell’Advanced Technology Research Council di Abu Dhabi, organizza il campionato dedicato alle corse autonome.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano dall’analisi redazionale di fonti stampa ufficiali e qualificate, comprese Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate con controllo, intervento e supervisione umana della Redazione.