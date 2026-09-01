IA rileva segni di scompenso e valvulopatie da un ECG in meno di due secondi

1 Settembre 2026

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La notizia in sintesi

  • Imperial College London ha presentato un’IA capace di analizzare ECG in meno di due secondi.
  • Il test ha individuato fino all’81% degli scompensi cardiaci e al 90% delle valvulopatie.
  • Lo strumento non sostituisce ecocardiogrammi e valutazione clinica, ma può accelerare le priorità diagnostiche.
  • La ricerca è stata illustrata al congresso della Società Europea di Cardiologia di Monaco.

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Intelligenza artificiale e diagnosi precoce cardiaca

Imperial College London ha sviluppato uno strumento di intelligenza artificiale in grado di individuare segnali di scompenso cardiaco e malattie delle valvole attraverso un elettrocardiogramma, con un’analisi che richiede meno di due secondi. La tecnologia, addestrata su milioni di pazienti, è stata presentata al congresso annuale della Società Europea di Cardiologia a Monaco, il più grande appuntamento mondiale dedicato al cuore.

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L’obiettivo è riconoscere più rapidamente le persone a maggiore rischio e indirizzarle verso accertamenti prioritari, in particolare l’ecocardiogramma. La diagnosi precoce è decisiva perché permette di avviare prima cure potenzialmente salvavita, evitando che i pazienti arrivino all’osservazione clinica quando le condizioni sono già gravemente compromesse.

L’elettrocardiogramma registra attività elettrica, frequenza e ritmo cardiaco ed è utilizzato da circa un secolo per diagnosticare, tra l’altro, infarti e aritmie. Tuttavia, un ECG tradizionale non è in grado di rilevare direttamente una cardiopatia strutturale: per farlo serve in genere un’ecografia del cuore, esame per il quale molti pazienti possono attendere mesi.

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L’IA analizza invece informazioni contenute nel tracciato che l’occhio umano normalmente non riesce a distinguere. La sua funzione non è fornire una diagnosi definitiva, ma offrire un’indicazione robusta della probabilità che siano presenti scompenso cardiaco o patologie valvolari.

Questo impiego trasformerebbe un test già molto diffuso in un possibile strumento di selezione clinica. Nel mondo vengono eseguiti circa un miliardo di elettrocardiogrammi ogni anno, un dato che rende la soluzione potenzialmente applicabile su larga scala, se confermata e integrata nei percorsi assistenziali.

I risultati del test e i limiti clinici

La sperimentazione negli Stati Uniti ha coinvolto 67.000 pazienti. In questo campione, lo strumento ha identificato fino all’81% delle persone con scompenso cardiaco e fino al 90% di quelle con malattia delle valvole cardiache, due tra le forme più comuni di patologia cardiaca.

I risultati indicano una capacità di intercettazione significativa, ma non autorizzano a considerare l’algoritmo un sostituto della diagnosi medica. La tecnologia non può infatti essere usata da sola né per confermare né per escludere in via definitiva scompenso cardiaco e valvulopatie.

Il valore pratico risiede nella priorità: un paziente classificato ad alta probabilità potrebbe essere inviato più rapidamente all’ecocardiogramma, anziché seguire i normali tempi delle liste di attesa. Una diagnosi più tempestiva consentirebbe quindi di iniziare prima le terapie necessarie.

Sonya Babu-Narayan, cardiologa consulente e direttrice clinica della British Heart Foundation, che ha finanziato il trial, ha sottolineato: “È entusiasmante vedere che l’IA possa ora fornire una lettura da un ECG in quello che sembra il battito di ciglia”. Ha però precisato che il sistema non individuerà tutti i pazienti affetti da una condizione cardiaca.

Secondo Babu-Narayan, l’utilità dell’AI ECG consiste nel contribuire a velocizzare il percorso dei soggetti con maggiore probabilità di avere un’anomalia. “Quando si tratta del cuore, una diagnosi e un trattamento più precoci salvano e migliorano vite”, ha affermato.

Fu Siong Ng, professore di cardiologia presso Imperial College London, ha richiamato il problema dei tempi di accesso agli esami: “I pazienti possono spesso aspettare diversi mesi per un’ecografia cardiaca dopo l’invio del medico”. Per il cardiologo, l’algoritmo potrebbe individuare chi è più esposto a scompenso e malattie valvolari, consentendo di assegnare con maggiore urgenza gli appuntamenti per le scansioni.

La ricerca punta dunque a usare l’IA come supporto alla decisione clinica e alla gestione delle risorse diagnostiche. L’algoritmo non elimina la necessità dell’ecocardiogramma né della valutazione specialistica, ma può rendere più mirato l’accesso a entrambi.

Verso controlli opportunistici negli ospedali

Una delle applicazioni prospettate riguarda le persone sottoposte a ECG per ragioni diverse da un sospetto di scompenso cardiaco o valvulopatia. Fu Siong Ng ritiene che il modello potrebbe essere eseguito su tutti gli elettrocardiogrammi effettuati in ospedale, segnalando i pazienti con il rischio più elevato anche quando queste patologie non sono inizialmente considerate.

In questo scenario, l’IA agirebbe come sistema di allerta precoce, senza modificare il ruolo del medico nella conferma diagnostica. Il possibile beneficio è anticipare l’emersione di condizioni non riconosciute e ridurre il ritardo tra il primo esame e l’accesso agli approfondimenti necessari.

Ahmed El-Medany, clinical research fellow della British Heart Foundation e responsabile dell’analisi di Imperial College London, ha definito il dispositivo una “IA sovrumana”. Il prossimo passaggio indicato dal ricercatore è progettare lettori ECG portatili guidati dall’intelligenza artificiale, destinati ai professionisti sanitari.

FAQ

Che cosa rileva l’IA dall’elettrocardiogramma?

Individua segnali compatibili con scompenso cardiaco e malattie delle valvole, estraendo dal tracciato informazioni che normalmente non sono visibili all’occhio umano.

Quanto dura l’analisi del tracciato ECG?

L’elaborazione richiede meno di due secondi, secondo i dati presentati al congresso annuale della Società Europea di Cardiologia a Monaco.

Quali risultati ha ottenuto il trial statunitense?

Su 67.000 pazienti, l’algoritmo ha identificato fino all’81% dei casi di scompenso cardiaco e fino al 90% delle malattie valvolari.

L’intelligenza artificiale sostituisce l’ecocardiogramma?

L’algoritmo non conferma né esclude definitivamente le patologie: serve a individuare chi potrebbe essere inviato più rapidamente a un’ecografia cardiaca.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano da una verifica redazionale congiunta di fonti ufficiali e giornalistiche qualificate, inclusi i principali materiali di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati con supervisione e intervento umano della Redazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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