Peugeot e-Rifter: lo spazio e la flessibilità elettrica al servizio della famiglia

23 Luglio 2026

Organizzare i viaggi e gli spostamenti di tutti i giorni quando si ha una famiglia numerosa può diventare un vero rompicapo. Serve spazio per i bambini, per i bagagli, per la spesa e, perché no, anche per l’attrezzatura sportiva del weekend.

La risposta a tutte queste esigenze si chiama Peugeot e-Rifter, il veicolo elettrico familiare pensato proprio per chi non vuole scendere a compromessi tra una mobilità sostenibile a zero emissioni e la massima praticità quotidiana.

Grazie alla sua struttura intelligente, questo multispazio trasforma ogni viaggio in un’esperienza rilassante e senza stress per tutti i passeggeri.

Spazio su misura: la modularità interna che si adatta ad ogni famiglia

Una delle caratteristiche più interessanti del Peugeot e-Rifter è la sua straordinaria modularità. La vettura è stata progettata per adattarsi alle esigenze di ogni nucleo familiare ed è disponibile in due diverse lunghezze:

  • La versione Standard, lunga 4,40 metri;
  • La versione Long, che raggiunge i 4,75 metri.

La versione Long offre la possibilità di scegliere la configurazione dell’abitacolo a 5 o a 7 posti. Nella seconda fila, i tre sedili si possono scegliere singoli e possono così essere facilmente ripiegati fino a scomparire nel pavimento, mentre nella versione Long i due sedili della terza fila sono del tutto indipendenti e rimovibili. Questa flessibilità permette di configurare l’auto in pochi secondi, passando agevolmente dal trasporto dei figli all’alloggiamento di carichi ingombranti.

Libertà di movimento tra routine urbana e gite fuori porta

Quando si valuta l’acquisto di un veicolo elettrico familiare, la gestione della batteria è uno degli aspetti che sta più a cuore ai guidatori. La Peugeot e-Rifter offre un’autonomia che arriva fino a 320 km nel ciclo combinato WLTP.

Questo raggio d’azione si rivela perfetto non solo per la routine di tutti i giorni, come i tragitti casa-lavoro o l’accompagnamento dei figli a scuola, ma anche per le classiche gite fuori porta del fine settimana. Inoltre, l’auto gestisce l’energia in modo intelligente: grazie al sistema di recupero dell’energia in frenata, la batteria si ricarica parzialmente da sola ogni volta che si solleva il piede dall’acceleratore, ottimizzando i consumi soprattutto nei tratti stradali con frequenti rallentamenti.

Se si progetta un viaggio più lungo, la ricarica non è un problema: l’auto supporta la ricarica rapida a 100 kW, il che significa che è possibile ricaricare la batteria dall’0% all’80% in appena 30 minuti, giusto il tempo di una sosta in autogrill per sgranchirsi le gambe e fare merenda con i bambini.

Un bagagliaio extra-large per non rinunciare mai a nulla

Se lo spazio per i passeggeri è ampio, quello per le valigie è semplicemente straordinario. Le batterie sono posizionate sotto il pavimento dell’auto, una scelta ingegneristica che permette di non rubare nemmeno un centimetro al volume interno del veicolo.

Il bagagliaio della Peugeot e-Rifter offre una capacità di carico impressionante:

  • Si parte da un minimo di 775 litri sotto la cappelliera per la versione a 5 posti in lunghezza Standard;
  • Si può arrivare fino all’incredibile volume di 4.000 litri nella versione Long a 5 posti, sfruttando lo spazio fino al soffitto con i sedili posteriori abbattuti.

A rendere ancora più facile la vita di tutti i giorni ci pensano le due porte laterali scorrevoli, ottime per far salire i bambini anche nei parcheggi più stretti, e l’ampio portellone posteriore. Quest’ultimo è dotato di un utilissimo lunotto apribile in modo indipendente: una soluzione comodissima per infilare al volo una borsa o la giacca nel bagagliaio senza dover aprire l’intero portellone quando lo spazio dietro la vettura è ridotto.

Peugeot e-Rifter: identikit del modello e curiosità più comuni

Quanti posti ha la Peugeot e-Rifter?

La Peugeot e-Rifter è un veicolo elettrico familiare commercializzato in Italia in due differenti lunghezze: la configurazione Standard da 4,40 metri e la versione Long da 4,75 metri. Entrambe le varianti offrono una modularità interna eccezionale, la versione Long, permettendo di scegliere tra l’allestimento a 5 posti o quello a 7 posti, con sedili singoli, ripiegabili e rimovibili a seconda delle necessità di carico della famiglia.

L’autonomia della Peugeot e-Rifter è sufficiente per i viaggi e le gite fuori porta?

Sì, l’autonomia della Peugeot e-Rifter raggiunge i 320 km nel ciclo combinato WLTP, una percorrenza ideale sia per i tragitti urbani quotidiani sia per i viaggi del fine settimana in Italia. Inoltre, la batteria supporta le infrastrutture di ricarica rapida fino a 100 kW diffuse sulla rete stradale e autostradale italiana, consentendo di recuperare l’80% dell’energia in appena 30 minuti.

Quanto è spazioso il bagagliaio della Peugeot e-Rifter?

Il volume di carico della Peugeot e-Rifter è ai vertici della categoria grazie al posizionamento intelligente delle batterie sotto il pianale. Il bagagliaio offre una capacità minima di 775 litri nella versione a 5 posti Standard, ma può estendersi fino a ben 4.000 litri nella versione Long abbattendo i sedili posteriori. L’accessibilità dello spazio di carico è facilitata dalle doppie porte laterali scorrevoli e dal lunotto posteriore apribile in modo indipendente dal portellone.

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